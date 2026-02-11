xs
เช็กอิน ICONCRAFT ช็อปของขวัญงานคราฟต์แทนใจ เสริมความเฮงรับปีม้าในแคมเปญ “ICONCRAFT Crafted with Love Blessed with Luck”

ต้อนรับปีม้ามงคล ด้วยการเลือกของขวัญที่เปี่ยมความหมายให้แก่กันคือการส่งต่อคำอวยพรจากใจสู่ใจ ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด ชวนต้อนรับปีมะเมีย 2569 ด้วยแคมเปญสุดพิเศษ “ICONCRAFT Crafted with Love Blessed with Luck” ยกขบวนงานคราฟต์ดีไซน์ร่วมสมัย แฝงไปด้วยความหมายที่ดีจากหลากหลายแบรนด์ไทยคุณภาพ มาให้เลือกสรรเป็นของขวัญของฝาก เพื่อส่งต่อความโชคดี ความมั่งคั่ง และความสุข รับปีใหม่มหามงคล ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม และ ชั้น 3 สยามพารากอน

แคมเปญ “ICONCRAFT Crafted with Love Blessed with Luck” นำเสนอผลงานคราฟต์ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความตั้งใจ ผสานความเชื่อ ความงาม และเรื่องราวอันเปี่ยมความหมาย มาให้ทุกคนได้เลือกสรรค์เป็นของขวัญแทนใจมอบให้คนสำคัญ หรือเก็บไว้เสริมเสริมสิริมงคลแก่ตัวเอง ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวัน แฟชั่นไอเท็มแสนเก๋ จนถึงของแต่งบ้านที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ

“APAUL” ยาดมสมุนไพรแท้ในกระปุกไม้ ดีไซน์สวยเก๋จนคว้ารางวัล Design Excellence Award (DEmark) ปี 2020 มาครอง ทุกชิ้นผลิตขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสานต่อการหมักสมุนไพรตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย และเปลี่ยนยาดมให้กลายเป็นตัวกลางส่งต่อความสุขผ่านการดมกลิ่น ที่ช่วยคลายทุกข์ใจ ปลดเปลื้องความเศร้า ขจัดความเครียดให้ทุเลาลง

“DAROON” แบรนด์สุดชิคที่นำภาพจำในชีวิตนักเรียนไทย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบ สมุดเรียน หรือขนมหน้าโรงเรียน มาเล่าใหม่ด้วย Illustration สไตล์ Retro-Modern เสริมความเป็นมงคลด้วยความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น แฝงความหวังแบบเด็กๆ ที่หลายคนอยากพกติดตัวแม้จะโตแล้ว โดยครั้งนี้นำเสนอกระเป๋าผ้าเรียกทรัพย์ เรียกรัก แบบพับได้ (Foldable tote bag) และที่แขวนประตูแมวมงคล (Acrylic Cat Door Hanger) มาให้ส่งต่อความสุขและความโชคดี

“ANONA” ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมอโรม่าที่เน้นคุณภาพเยี่ยมและดีไซน์สวย มาพร้อมถุงหอมมงคลที่ได้แรงบันดาลใจจากลวดลายกระเบื้องวัดดัง พร้อมคำอวยพรทั้ง ลายมีสุข แรงบันดาลใจจากวัดอรุณราชวราราม, ลายร่ำรวย แรงบันดาลใจจากวัดราชบพิตร, ลายมีรัก แรงบันดาลใจจากวัดผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ และ ลายโชคดี แรงบันดาลใจจากวัดปากน้ำแขมหนู จันทบุรี พร้อมกลิ่นหอมให้เลือก 3 กลิ่น เฌอ, แจ่ม, เคลิ้ม เหมาะอย่างยิ่งที่จะมอบให้กันเป็นของขวัญ

“BUA-KHIAO” ผลิตภัณฑ์ทำมือจากวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างสรรค์เป็นพวงกุญแจถักตัวอักษรจีนมงคลที่สวยน่ารัก ความหมายดี นอกจากจะเป็นของขวัญเปี่ยมคุณค่า ยังมีส่วนร่วมสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

“LUCK YOU” แบรนด์ของแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์กับคำอวยพรในกรอบรูป ซึ่งใช้เทคนิคการปักด้วยดิ้นทองและเงินอย่างประณีต บนกรอบสีพื้นที่ทำให้ตัวหนังสือมงคลโดดเด่นสะดุดตา มีทั้งภาษาไทย อาทิ รุ่งเรืองตลอดปี โชคดีมีชัย ฯลฯ และถ้อยคำภาษาจีนที่อวยพรให้ค้าขายรุ่งเรืองและชีวิตมีสุขสมหวัง ไม่ว่าจะวางไว้มุมไหนของบ้านก็สวยงามลงตัว

“BANGKOK TALES” แบรนด์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยผ่านกระเป๋าที่มีเอกลักษณ์และเปี่ยมสไตล์ สร้างภาพจำด้วย “กระเป๋าโชคดี” จากวัสดุธรรมชาติอย่างผ้ากระสอบป่าน และครั้งนี้นำเสนอหมวก “เศรษฐี” ที่มีให้เลือกสามสี เขียว เหลือง แดง เพื่อส่งพลังความมั่งคั่งรับตรุษจีน

“CHUANLHONG” เซรามิกจากลำพูนที่หลอมดินและไฟเป็นศิลป์ร่วมสมัย สะท้อนความละเมียดละไมของฝีมือไทย ผ่านเทคนิคการเผาเคลือบที่ละเอียดอ่อนและสีสันจากธรรมชาติ พร้อมส่งต่อความเป็นมงคลรับปีมะเมียด้วย “ม้าคิมหันต์” ม้าแห่งโชคลาภ ความรุ่งโรจน์ และความตื่นตัวในการก้าวเดินและดำเนินงาน เปรียบเสมือนพลังชีวิตที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ภายใต้แสงแห่งฤดูคิมหันต์
“JONGJAROEN” อีกหนึ่งแบรนด์ยาดม กลิ่นหอมนุ่มนวล ดีต่อใจ ด้วยกลไกธรรมชาติของไม้หอม ส่งกลิ่นผ่านตัวชิ้นไม้ที่บ่มด้วยน้ำมันหอมระเหย ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจ พร้อมชื่อแบรนด์ที่เป็นดั่งคำอวยพรให้จงเจริญตลอดปีและตลอดไป

“AYODHYA” แบรนด์ของแต่งบ้านดีไซน์ร่วมสมัย กับกล่องใส่ของจากวัสดุธรรมชาติ ที่ไม่เพียงช่วยจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ ยังสื่อความหมายมงคลของการเก็บรักษา เปรียบเหมือนการเก็บทรัพย์ เก็บโชค และเก็บพลังดีไว้กับตัวและบ้าน

พิเศษ! สำหรับสมาชิก ONESIAM และลูกค้าต่างชาติ เพียงช็อปสินค้าภายในไอคอนคราฟต์ครบ 2,500 บาทขึ้นไป รับฟรี! กระเป๋า “โชคดีตลอดไป” จาก ICONCRAFT x อัคระแบงค็อก มูลค่า 390 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน รวม 400 รางวัลตลอดรายการ) ให้สามารถพกพาความโชคดีติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลา

มาร่วมเลือกเฟ้นของขวัญที่เปี่ยมด้วยความหมายและดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใคร เพื่อส่งต่อความโชคดีรับปีมะเมีย 2569 ได้แล้ววันนี้ที่ ICONCRAFT ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม และ ชั้น 3 สยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ –  28 กุมภาพันธ์ 2569 ติดตามแรงบันดาลใจและงานคราฟต์ไทยร่วมสมัยเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONCRAFT หรือสอบถามข้อมูลโทร. 1338






















