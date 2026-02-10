กรมพัฒน์จัดอบรมหลักสูตรคาร์บอนฟุตพริ้นต์ เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการขนส่งทำธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดหลักสูตร คาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร สำหรับผู้ประกอบการขนส่ง วันที่ 27 ก.พ.69 ที่ จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการสามารถนำแนวคิดการจัดการคาร์บอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เผยภายใต้งาน จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะลึก ชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ก.พ.69
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมเปิดหลักสูตร “คาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร สำหรับผู้ประกอบการขนส่ง Carbon Footprint for Organization (CFO) for Transportation” ภายใต้แนวคิด “คาร์บอนฟุตพริ้นต์กับโลจิสติกส์ยุคใหม่” วันศุกร์ที่ 27 ก.พ.2569 ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์สามารถนำแนวคิดการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยในการจัดหลักสูตรครั้งนี้ กรมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์ จากบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมให้ความรู้ แนวคิด และเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ภายในงาน ยังจะมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร วิธีการคำนวณและจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและผู้บริโภค ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาว
“กรมเชื่อมั่นว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการขนส่งไทย ซึ่งปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล จำนวน 37,166 ราย ให้สามารถปรับตัวสู่โลกโลจิสติกส์ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ก.พ.2569 หรือสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5955 สายด่วน 1570 e-mail : logisticsdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th”นายพูนพงษ์กล่าว
ปัจจุบัน ธุรกิจโลจิสติกส์และภาคขนส่ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การปรับตัวสู่การดำเนินธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ แต่ยังเป็นโอกาสในการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าและผู้บริโภค และรองรับกติกาการค้าระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น