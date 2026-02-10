DITP นำคอนเทนต์ไทยร่วมงาน Content Americas 2026 ตกลงซื้อขาย 120 ล้าน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลนำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยเข้าร่วมงาน Content Americas 2026 เป็นครั้งแรก ประสบความสำเร็จเกินคาด ซีรีส์วาย ละครสั้น รายการโทรทัศน์ ได้รับความสนใจเพียบ สร้างมูลค่าการค้า 120 ล้านบาท ยันเดินหน้าพาผู้ประกอบการไทยลุยต่อที่ฮ่องกง ฝรั่งเศส และจัดคณะผู้แทนการค้าลุยขายที่เม็กซิโกและบราซิล
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมละคร ซีรีส์ รายการโทรทัศน์ของไทย เข้าร่วมงาน Content Americas 2026 เมื่อวันที่ 19–22 ม.ค.2569 ณ โรงแรม Hilton Miami Downtown เมืองไมอามี สหรัฐฯ ว่า กรมได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน 9 บริษัท เข้าร่วมงานภายใต้คูหา Thailand Pavilion เป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมจัดแสดงผลงานและกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สามารถสร้างนัดหมายเจรจาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 108 นัดหมาย และก่อให้เกิดมูลค่าเจรจาการค้ารวมกว่า 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 120 ล้านบาท
สำหรับคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและแพลตฟอร์มต่างประเทศ ได้แก่ ละคร ซีรีส์ รายการโทรทัศน์ คอนเทนต์ Boys' Love รวมถึงละครสั้น (Microdrama) และ Short Form Video ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในตลาดลาตินอเมริกาและแพลตฟอร์ม FAST TV
ทั้งนี้ มีตัวอย่างดีลและแนวโน้มความร่วมมือสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยอย่างชัดเจน อาทิ ผู้ผลิตซีรีส์ไทยได้รับความสนใจจากผู้จัดจำหน่ายในบราซิลและเม็กซิโกในการนำผลงานไปเผยแพร่ในตลาดลาตินอเมริกา ขณะที่บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของไทยได้หารือกับแพลตฟอร์มจากสหรัฐฯ และยุโรป เกี่ยวกับการบริหารสิทธิ์ (Right Management) และแนวทางการร่วมผลิต (Co-production) ในอนาคต และยังมีผู้ซื้อจากเม็กซิโก เปรู อาร์เจนตินา แสดงความสนใจผลงานละครและซีรีส์ไทยในรูปแบบ Finished Program รวมถึง Microdrama เพื่อนำไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มดิจิตัลและ FAST TV ในตลาดท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 DITP มีแผนเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานสำคัญในต่างประเทศ อาทิ Hong Kong Filmart (ฮ่องกง) Marché du Film (เมืองคานส์ ฝรั่งเศส) และจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาการค้าในประเทศเป้าหมาย อาทิ เม็กซิโกและบราซิล เป็นต้น เพื่อเปิดตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก และผลักดันให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยเติบโตอย่างความยั่งยืนในเวทีระดับโลกตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์
งาน Content Americas เป็นเวทีเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง สถานีโทรทัศน์ รวมถึงผู้ให้บริการ FAST TV (Free Ad-Supported Streaming TV) และ AVoD (Advertising-based Video on Demand) ชั้นนำจากทั่วโลก โดยในปีนี้มีผู้จัดแสดง 132 บริษัท และมีผู้เข้าชมงานกว่า 2,100 คน ซึ่งเป็นผู้ซื้อกว่า 850 บริษัทจากภูมิภาคอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกา สะท้อนบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางการค้าคอนเทนต์สำหรับตลาดฮีสแปนิคในสหรัฐอเมริกาและ LATAM