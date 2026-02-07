เอ็ม ดิสทริค มอบความยิ่งใหญ่ สุดอลังการ ฉลองตรุษจีนปีมะเมีย ในงาน “EM DISTRICT: THE GRAND CELEBRATION OF PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2026”

เอ็ม ดิสทริค (เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์) จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดมหาปรากฏการณ์ฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะเมีย ยิ่งใหญ่สุดอลังการในงาน “EM DISTRICT: THE GRAND CELEBRATION OF PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2026 ตื่นตากับ World Class Performance จาก 2 ดาราระดับโกลบอล “หลิง – ออม” พร้อมอิ่มอร่อยเสริมความเฮง ความปัง กับเมนูมงคลจากร้านค้าชั้นนำในศูนย์การค้า และร้านอาหารจีนชื่อดังหาทานยากกว่า 30 ร้านจากทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ เอ็ม ดิสทริค มอบความพิเศษและความมงคลมากมายได้แก่
•THE RISING DRAGON REALM
พบกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแลนด์มาร์คไอคอนนิคแห่งการเฉลิมฉลองตรุษจีนของ เอ็ม ดิสทริค ที่เป็นต้นตำรับแห่งแลนด์มาร์คมังกรตรุษจีนของประเทศไทย ร่วมตื่นตากับ จักรพรรดิเทพมังกรสวรรค์ สุดยิ่งใหญ่ อลังการ ความยาวกว่า 40 เมตร มีรูปลักษณ์สง่างาม ถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นสิริมงคลตามหลักความเชื่อและศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนโบราณ ผสานเข้ากับนวัตกรรมกลไกสมัยใหม่ (Kinetic Art) ให้เคลื่อนไหวอย่างสมจริง เสมือนการปลุกพลังมงคลจากสวรรค์ สู่ดินแดนแห่งโลกมนุษย์ ลงมาประทับเพื่อประทานพร อำนวยอวยชัยการเริ่มต้นปีใหม่ที่เปี่ยมด้วยโชคลาภ ความสำเร็จ และความรุ่งเรือง ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งที่เนรมิตให้ทั้ง 3 ศูนย์การค้า งดงามตระการตาเข้ากับเทศกาล โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทศกาลโคมไฟของจีน ด้วยสัตว์มงคลต่างๆ อาทิ โคมไฟรูปม้าที่สื่อถึงพละกำลัง และความก้าวหน้า โคมไฟมังกรที่เชื่อมโยงถึงโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ และโคมไฟรูปสัตว์ต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ความสุข และความหวัง อำนวยพรให้ทุกคน สร้างเป็นจุดเช็คอินที่ไม่เพียงสวยงามเท่านั้นแต่ยังเปี่ยมพลัง ถ่ายทอดทั้งอัตลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลและความเป็นศิลปะจีนร่วมสมัยได้อย่างน่าประทับใจ และเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คถ่ายภาพความงดงามของเทศกาลตรุษจีนปีมะเมียที่พลาดไม่ได้ในปีนี้
•THE CELEBRATION OF THE RISING DRAGON REALM
ตื่นตาตื่นใจกับการแสดง World Class Performance ทวยเทพแซ่ซ้อง ต้อนรับมังกรสวรรค์ ประทานพรรับตรุษจีนปีมะเมีย การผสานศิลปะวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยสุดอลังการ กับเทคนิคสลิงและแสงสีเสียงสุดตระการตาที่ นำฉากหลังศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เปรียบเสมือนประตูสวรรค์บนพื้นพิภพ ที่เหล่าเทพเซียน ต่างมารวมตัวเพื่อแซ่ซ้อง ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ ต้อนรับของการกลับมาของ จักรพรรดิเทพมังกรสวรรค์ ที่ผ่านประตูสวรรค์มายังโลกในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อประทานพรแก่โลกมนุษย์ พร้อมการแสดงที่งดงามวิจิตร จากเหล่าทวยเทพ และ 2 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสรวงสรรค์ จักพรรดินี และราชินีแห่งสวรรค์ ที่เสด็จลงมาเป็นสักขีพยาน ร่วมอวยพรมอบความสิริมงคลให้ทุกๆคนในงาน ซึ่งแสดงโดย 2 ดาราระดับโกลบอล “หลิงหลิง – ศิริลักษณ์ คอง” และ “ออม – กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” พร้อมทัพนักแสดงกว่า 100 ชีวิต ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมจัดแสดง ให้ชมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ควอร์เทียร์ พาร์ค ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
โดยสามารถรับชมความอลังการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ร่วมชมการแสดง รับของที่ระลึกมงคล ธนบัตรขวัญถุงที่ผ่านพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลจากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ในทุกรอบการแสดง และเครื่องดื่มรังนกเพื่อสุขภาพจาก NINEST ในวันที่ 12 ก.พ. 69 และ 17 ก.พ. 69
•สัมผัสสุนทรียรสแห่งอาหารมงคล และศิลปะวัฒนธรรมจีน
หัวใจสำคัญของเทศกาลตรุษจีนคือ วัฒนธรรมการทานอาหารจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน งานนี้ เอ็ม ดิสทริค เสริมพลังแห่งความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกับ “EM DINING AUSPICIOUS MENUS” เมนูอาหารมงคลที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้า เพื่อให้ตรุษจีนปีนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายและความโชคดี เติมเต็มความมงคลให้กับชีวิตรับปีมะเมีย อาทิ หอยนางรมแห้งผัดฟาฉ่อยปวยเล้ง, เป็ดย่างโฟร์ซี่ซั่น จาก FOUR SEASONS CHINESE RESTAURANT,ขาห่านอบบะหมี่ จาก HONG BAO บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งซิกเนเจอร์ จาก MAK’S NOODLE,บะหมี่เนื้อตุ๋นจักรพรรดิ จาก โรงกลั่นเนื้อ,ไก่แช่เหล้า, กระเพาะปลา จาก โต๊ะคิม, ซุปงาดำ โมจิเผือกสด จาก BA HAO TIAN MI, ขาหมูเลิศพะโล้ สูตรเชฟกิ๊ก จาก NAPHA เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีตลาดที่รวบรวมร้านอาหารจีนชื่อดังหาทานยากจากย่านดัง กว่า 30 ร้านค้าทั่วประเทศ มาไว้ที่เดียวใน “EM DISTRICT CHINESE BOULEVARD” เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความอร่อยและความสุขไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ และยัง ระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เอ็ม ดิสทริค และร่วมสืบสานความสัมพันธ์ไทย-จีน กับงาน YUNNAN COLORFUL GIFTS HORSE YEAR BLESSINGS NOW โดยกรมพาณิชย์ มณฑลยูนนาน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะหัตถกรรมและอาหารชื่อดังต่างๆ ของยูนนาน ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ EM MARKET HALL ชั้น G เอ็มสเฟียร์