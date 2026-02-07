บอกรักผ่านกุหลาบกับ “Evening Glow” กลิ่นหอมของกุหลาบยามเย็นจาก TAMBURINS

วาเลนไทน์นี้ TAMBURINS ชวนมอบของขวัญแทนใจให้คนพิเศษ ด้วยคอลเลกชัน Evening Glow กลิ่นหอมที่บอกเล่าเสน่ห์ของกุหลาบในมุมใหม่ ทั้งอบอุ่น ละมุน และเข้าถึงง่ายกว่าเดิม โดยหยิบเอาวลีคลาสสิก “A rose is a rose is a rose” ที่พูดถึงความงามของกุหลาบในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์จนผลิบาน แม้รูปลักษณ์จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่เสน่ห์ก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง มาตีความตามจินตนาการในแบบฉบับ TAMBURINS เป็นกลิ่นหอมฟีลกุหลาบที่ให้ความรู้สึกใหม่ ไม่จำเจ
Evening Glow Perfume คือกลิ่นหอมนุ่ม อบอุ่น ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของกุหลาบซึ่งเปล่งประกายใต้แสงสีทองยามเย็น เป็นกุหลาบสีชมพูระเรื่อคล้ายราสป์เบอร์รี่ ที่ถูกเติมความสดชื่นสดใสด้วยกลิ่นหอมซาบซ่าของดิลล์และผิวเลมอน ตามด้วยกลิ่นโทนเอิร์ธตี้จากแพตชูลีและไซพริออล ที่ชวนให้นึกถึงหนามกุหลาบซึ่งแข็งแรงแต่ดูสง่างาม ขับเน้นให้กลิ่นมีมิติและความลึกมากขึ้น
อีกหนึ่งความน่าสนใจคือแพ็กเกจของ Evening Glow มาในดีไซน์ใหม่ แตกต่างจากคอลเลกชันก่อน ๆ ด้วยการไล่เฉดสีชมพู ที่ได้แรงบันดาลใจจากกลีบกุหลาบอาบไล้แสงพระอาทิตย์ยามเย็น อีกทั้งยังได้ Byun Wooseok มาร่วมแคมเปญถ่ายทอดภาพลักษณ์ ซึ่งสร้างกระแสให้คอลเลกชันนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก จนกลายเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของ TAMBURINS
พิเศษ สำหรับวาเลนไทน์นี้ เพื่อร่วมฉลองให้กับช่วงเวลาแห่งความรัก TAMBURINS ยังได้เปิดตัว “Heart Package” แพ็กเกจรูปหัวใจแบบจำนวนจำกัด ที่ออกแบบมาเพื่อสื่อความหมายแทนใจและเพิ่มความน่าประทับใจให้กับของขวัญทุกชิ้น เพียงเลือกซื้อสินค้าในกลุ่ม Shell (ขนาด 15 มล. หรือ 30 มล.), Lip Balm, Perfume Balm หรือ Perfume Oil ไปเพิ่มบรรยากาศความโรแมนติก รับฟรี! Heart Package ดีไซน์เก๋ ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าของจะหมด นอกจากนี้ยังมีกล่องของขวัญสุดพรีเมียมจำหน่ายแยกสองขนาด ไซส์ S ราคา 120 บาท และไซส์ M ราคา 150 บาท ให้เลือกแมตช์ของขวัญได้ตามสไตล์
หากกำลังมองหาของขวัญวาเลนไทน์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนพิเศษ คอลเลกชัน Evening Glow และ Heart Package จาก TAMBURINS คือวิธีบอกรักผ่านกลิ่นหอม ที่สวย ละมุน อบอุ่น และแทนความรู้สึกดี ๆ ได้อย่างพอดี มาพบกับโปรโมชันพิเศษได้ที่ TAMBURINS STORE ไอคอนสยาม
@tamburinsofficial