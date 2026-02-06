xs
NIA ปั้น Deep Tech ไทยลุยสนามจริงในญี่ปุ่น เปิดรับสตาร์ตอัปไทยเข้าร่วมโครงการ “Startup Thailand Deep Tech Venture 2026” ต่อยอดสู่ระดับโลกใน ชู 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย “อาหาร - การแพทย์และสุขภาพ – ความยั่งยืน”


เมื่อวันที่ 6 ก.พ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินเกมใหญ่ปี 2026 ด้วยการเปิดตัวโครงการ “Startup Thailand Deep Tech Venture 2026” ชวนสตาร์ตอัปเทคโนโลยีเชิงลึกไทย “ลุยสนามจริง” ในประเทศญี่ปุ่น เส้นทางเร่งสปีดสู่ตลาดต่างประเทศแบบเข้มข้น ตั้งแต่การยกระดับโมเดลธุรกิจให้พร้อมแข่งขันระดับสากล การโค้ชเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ตลาดเป้าหมายแบบเจาะลึก จนถึงการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรและนักลงทุน เพื่อผลักดันให้นวัตกรรมไทยต่อยอดสู่การใช้งานจริงและความร่วมมือเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เปิดเผยว่า เทคโนโลยีเชิงลึก หรือ Deep Tech คือเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจใหม่ เพราะเป็นเทคโนโลยีจากวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมขั้นสูงที่ยากต่อการเลียนแบบ และสามารถตอบโจทย์ความท้าทายระดับโลกได้ โครงการ “Startup Thailand Deep Tech Venture 2026 จึงถูกออกแบบเพื่อพาสตาร์ตอัปเทคโนโลยีเชิงลึกของไทย “จากรากฐานในประเทศ” ไปสู่ “เส้นทางสู่ตลาดโลก” โดยเฉพาะการลงสนามในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่ให้คุณค่ากับเทคโนโลยีที่จับต้องได้จริงและมีมาตรฐานสูง

ผอ.NIA กล่าวต่อว่า ปี 2569 โครงการมุ่งคัดเลือกสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพและความพร้อมใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ นวัตกรรมอาหาร (Food Tech), การแพทย์และสุขภาพ (Health Tech) และ ความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นและทิศทางเศรษฐกิจโลก ทั้งในมิติของสังคมผู้สูงอายุ ความมั่นคงทางอาหาร และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยสตาร์ตอัปที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าร่วมโปรแกรมเร่งความพร้อมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตเชิงพาณิชย์และการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เริ่มจาก Business Boot Camp เพื่อยกระดับโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ตลาด และแผนการเติบโตให้พร้อมแข่งขันระดับสากล ต่อด้วย Japan Market Insight และ Business Matching เพื่อเจาะลึกตลาดญี่ปุ่นและเพิ่มโอกาสเจรจาธุรกิจกับพาร์ตเนอร์เป้าหมาย จากนั้นจะมี กิจกรรม Market Discovery (Japan) เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อสำรวจตลาด พบปะลูกค้าและพันธมิตร พร้อมผลักดันสู่การทดสอบการใช้งาน (PoC) ก่อนปิดท้ายด้วย Demo Day การนำเสนอผลงาน (Pitch) ต่อเครือข่ายนักลงทุนไทยและต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสการลงทุน การร่วมมือทางธุรกิจ และการเติบโตสู่ตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรม

“ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานคุณภาพสูงและความเข้มงวดด้านความน่าเชื่อถือ หากสตาร์ตอัปไทยสามารถพิสูจน์เทคโนโลยีในตลาดญี่ปุ่นได้ จะช่วยเพิ่มเครดิตให้กับนวัตกรรมไทยอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นแรงส่งสำคัญต่อการขยายตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกในอนาคต” ดร. กริชผกา ระบุและว่า

NIA ขอเชิญชวนสตาร์ตอัปที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกและมีนวัตกรรมพร้อมเติบโตเชิงพาณิชย์ ร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ “Startup Thailand Deep Tech Venture 2026” เพื่อพิสูจน์ศักยภาพในตลาดญี่ปุ่นและต่อยอดสู่เวทีระดับโลก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/uaY65Rvf4J6aJ7wB6 จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569











