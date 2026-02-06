กรมพัฒน์นำผู้ประกอบการชุมชน เจรจาธุรกิจกับผู้ค้า ตั้งเป้าปิดดีล 20 ล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรม “SMART Local Connect : เชื่อมชุมชนสู่ตลาดจริง” นำผู้ประกอบการชุมชนกว่า 84 ชุมชนทั่วประเทศ เจรจาธุรกิจกับผู้ค้ารายใหญ่ชั้นนำของประเทศ 24 ราย ทั้งค้าปลีก ผู้ค้า ผู้ส่งออก โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และหน่วยงานที่มีช่องทางการตลาด ตั้งเป้าปิดดีลไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม “SMART Local Connect : เชื่อมชุมชนสู่ตลาดจริง” ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมก้าวสู่ตลาดใหม่ กว่า 84 ชุมชนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสต่อยอดขยายช่องทางตลาด ผ่านการเจรจาธุรกิจกับผู้ค้ารายใหญ่ชั้นนำของประเทศ 24 ราย จาก 6 กลุ่มธุรกิจ
โดยทั้ง 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 2.กลุ่มผู้ค้ารายย่อย (Trader/ Buyer) 3.ผู้ส่งออก 4.ธุรกิจโรงแรม 5.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ 6.หน่วยงานที่มีช่องทางตลาดสนับสนุนธุรกิจชุมชน และได้ตั้งเป้าผลการเจรจาธุรกิจประสบความสำเร็จและสามารถปิดดีลธุรกิจได้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ทั้งการปิดดีลคำสั่งซื้อสินค้าทันทีและออเดอร์คำสั่งซื้อในอนาคตอันใกล้
ทั้งนี้ กรมคาดหวังให้กิจกรรม SMART Local Connect ที่จัดขึ้น ผลักดันให้ผู้ประกอบการชุมชนทั้ง 84 ราย กล้าที่จะนำเสนอสินค้าและสามารถเจรจาธุรกิจด้วยตัวตนแห่งความเป็นมืออาชีพ และประสบความสำเร็จสามารถขยายสินค้าชุมชนสู่ตลาดใหม่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมผ่านคู่ค้าที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ประกอบการชุมชนพร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบ และได้รับการพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่พร้อมขยายตลาดได้ด้วยตนเองในอนาคต รวมถึงสามารถขยายตลาดไปในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทุกระดับ
“กรมพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ทั้งการจัดอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประกอบธุรกิจ การขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการเปิดเวทีให้เจรจาธุรกิจกับคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ผู้ประกอบการชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และยังจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่น เพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสแห่งความสำเร็จ โดยมีภาครัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่”นายพูนพงษ์กล่าว