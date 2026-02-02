AUX ตอกย้ำผู้นำเครื่องปรับอากาศระดับโลกเติบโตสวนกระแสตลาดไทย เสริมความแข็งแกร่งรับทิศทางปี 2026

AUX Air Conditioning ผู้นำด้านเครื่องปรับอากาศระดับโลก เดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งขององค์กรทั้งในระดับสากลและตลาดประเทศไทย ผ่านการจัดงานประชุมผู้แทนจำหน่าย AUX ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2025 พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภาพรวมสถานการณ์ตลาด และทิศทางกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นที่มีต่อแบรนด์
ก่อนหน้านี้ AUX ได้สะท้อนศักยภาพในเวทีโลกอย่างชัดเจน หลัง AUX Electric เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: Main Board) ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ 02580.HK นับเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาองค์กร และเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “คุณภาพคือรากฐาน และนวัตกรรมคือหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน AUX ยังได้รับการรับรองจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการเติบโตระดับโลก Frost & Sullivan ให้เป็นหนึ่งใน 3 แบรนด์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับที่อยู่อาศัยที่มียอดขายสะสมสูงสุดของโลก ติดต่อกัน 7 ปี (2018–2024) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศระดับโลก
ปี 2025 นับเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างสูง จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภค รวมถึงประเทศไทยที่เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่
ท่ามกลางความท้าทายของสภาวะตลาด AUX Thailand ยังคงสามารถสร้างการเติบโตสวนกระแสได้อย่างมั่นคง ควบคู่กับการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท และการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ AUX ในตลาดเครื่องปรับอากาศประเทศไทย
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรและเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขยายตลาดและส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับทิศทางในปี 2026 AUX Thailand จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตอย่างรอบด้าน พร้อมการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด โครงสร้างองค์กร บุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด และการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในทุกมิติ
ขณะเดียวกัน AUX ยังคงยึดแนวคิดการดำเนินธุรกิจโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ลงพื้นที่ใกล้ชิดหน้างาน รับฟังความต้องการของตลาด และพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ