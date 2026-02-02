“พาณิชย์”ลงพื้นที่ จ.ตาก ติดตามการรับซื้อข้าวโพด ป้องกันเกษตรกรโดนเอาเปรียบ

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ จ.ตาก ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงฤดูกาล ทั้งการรับซื้อ การบริหารสต๊อก เพื่อดูแลราคาให้กับเกษตรกร เผยยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องชั่ง ป้องกันเอาเปรียบ พร้อมหาทางช่วยเพิ่มรายได้ จากการเพิ่มมูลค่าซัง เปลือก ลำต้นข้าวโพด จับมือสมาคมการค้าพืชไร่ ยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับ สร้างความเชื่อมั่นปลอดเผา
น.ส.ญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลตลาดข้าวโพดทั้งระบบ โดยเน้นการบริหารสต๊อก การกำกับการรับซื้อช่วงฤดูกาล และการยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อช่วยสร้างความเป็นธรรมและเสริมความเชื่อมั่นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินมาตรการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการเก็บสต๊อก ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสามารถรับซื้อผลผลิตและชะลอการจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก เป็นกลไกช่วยดูดซับปริมาณผลผลิต ลดแรงกดดันด้านราคา และช่วยพยุงรายได้เกษตรกรในช่วงฤดูกาล พร้อมเน้นย้ำให้การรับซื้อเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในประเทศและพื้นที่ปลอดการเผา สนับสนุนนโยบายลดปัญหาฝุ่น PM 2.5
ทั้งนี้ ในส่วนการรับซื้อผลผลิต กรมได้จัดชุดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจเครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นตามจุดรับซื้อ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร หากพบอุปกรณ์สิ้นอายุการรับรองหรือไม่เที่ยงตรง จะดำเนินการตามกฎหมายทันที และกำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบเครื่องมือวัดให้ถูกต้องอยู่เสมอ
น.ส.ญาณีกล่าวว่า กรมยังได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ถ่ายทอดแนวทางเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกข้าวโพด เช่น ซัง เปลือก และลำต้น ผ่านองค์ความรู้ด้านการแปรรูป และการรวมกลุ่มเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างรายได้เสริม ลดการเผา และพัฒนาโมเดลเกษตรปลอดการเผาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ได้หารือร่วมกับ สมาคมการค้าพืชไร่ เพื่อเตรียมยกระดับการใช้ระบบออนไลน์ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อยืนยันแหล่งที่มาจากเกษตรกรในประเทศและพื้นที่ปลอดการเผา โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ช่วยเพิ่มความโปร่งใส แยกแยะผลผลิตในประเทศออกจากสินค้านำเข้า และสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
“กรมจะมุ่งดูแลข้าวโพดทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องราคา แต่รวมถึงสต๊อก การรับซื้อที่เป็นธรรม และระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อวางรากฐานตลาดที่โปร่งใสและยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด และหากเกษตรกรพบพฤติกรรมไม่เป็นธรรมหรือสงสัยความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะเข้าไปตรวจสอบและหากพบผิด จะดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด”น.ส.ญาณีกล่าว