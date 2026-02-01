ไฮเออร์เปิดตัว Haier’s Global Champion Tour ผุดป๊อปอัพเซ็นทรัลเวิลด์ ชูธง Space Fit Series

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไฮเออร์ เปิดเกมรุกรับปี 69 ปักหมุดสู่ Global Lifestyle Brand พลิกโฉมเซ็นทรัลเวิลด์ ลุยจัดแฟลกชิปอีเวนต์ใหญ่แห่งปี ‘Champion Your Haier Life ไฮเออร์ เปิดโหมดแชมป์ให้กับชีวิต’ พร้อมเปิดตัว Haier’s Global Champion Tour ป็อปอัพสโตร์ใจกลางกรุงฯ ครั้งแรกในไทย
มร.ต่ง เจี้ยนผิง ประธานกรรมบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ไฮเออร์ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด User-Centric Innovation โดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ผ่านการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา การผลิต และการตลาดในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ไฮเออร์สามารถครองตำแหน่งแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันถึง 17 ปีซ้อน
ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญของไฮเออร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกว่า 23 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดจาก 10% เป็น 14% และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (White Goods)อย่างแข็งแกร่ง สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดและความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคไทย
“เราจึงมุ่งมั่นเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา การเพิ่มฐานการผลิต และการพัฒนานวัตกรรม AI เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างแท้จริง ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับการแข่งขันในปี 2569 อย่างเข้มข้นเพื่อรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
พร้อมกันนี้ ไฮเออร์เดินหน้าขยายบทบาทของแบรนด์จากการเป็น Home Appliance Brand สู่ Global Lifestyle Brand เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับผู้บริโภคในมิติของไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต จึงมุ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Sport Marketing ในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูล และปารีส แซงต์-แชร์กแมง (PSG)
สำหรับประเทศไทยหนึ่งในตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพสูง ไฮเออร์ยังคงเดินหน้าสนับสนุนกีฬาหลากหลายประเภท ควบคู่กับการบูรณาการกิจกรรมกีฬาเข้ากับแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ ฟุตบอลและแบดมินตัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ Haier Run อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมถึงการแต่งตั้งศิลปินระดับโลก “แบมแบม” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และต่อยอดสู่การจัดแฟลกชิป
อีเวนต์ ‘Champion Your Haier Life ไฮเออร์ เปิดโหมดแชมป์ให้กับชีวิต’ และการเปิดตัว Haier’s Global Champion Tour ในประเทศไทย เพื่อสะท้อนตัวตนของไฮเออร์ในฐานะแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต
มร.ต่ง เจี้ยนผิง กล่าวต่อว่า “นอกเหนือจากการขยายศักยภาพด้านการตลาดแล้ว บริษัทฯ ยังเดินหน้าลงทุนและพัฒนาในทุก ๆ มิติ ผ่านการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไฮเออร์ในกรุงเทพฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาค ควบคู่กับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเปิดดำเนินการในปี 2568 และมีกำลังการผลิตรวมสูงถึง 6 ล้านเครื่องต่อปี เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทั่วโลก
นอกจากนี้ ไฮเออร์ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการสนับสนุนด้านกีฬา กิจกรรมการกุศล และโครงการเพื่อชุมชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าการบริจาคเพื่อสังคมมากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี สะท้อนความมุ่งมั่น ในการเป็นพันธมิตรที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
สำหรับงาน “Champion Your Haier Life ไฮเออร์ เปิดโหมดแชมป์ให้กับชีวิต” และการเปิดตัว Haier’s Global Champion Tour ป็อปอัพสโตร์ครั้งแรกในประเทศไทย นับเป็นส่วนหนึ่งของ Global Champion Tour ระดับโลกของไฮเออร์ โดย เลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ในการสร้าง Lifestyle Ecosystem ที่เชื่อมโยงสินค้า บริการ คอนเทนต์ และคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ในทุกเจเนอเรชัน ภายใต้แนวคิดการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) ที่ผสานแพสชันด้านกีฬาและการสร้าง Champion Lifestyle ผ่านผลิตภัณฑ์และโซลูชันของไฮเออร์ โดยมุ่งสนับสนุนให้แฟน ๆ และผู้บริโภคสามารถออกแบบนิยาม “ชีวิตแชมป์เปี้ยน” ในแบบของตนเอง ผ่านพลังของเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่แบรนด์มอบให้ ทั้งนี้พื้นที่จัดงานได้รับการออกแบบภายใต้ธีมกีฬา ประกอบด้วยสนามฟุตบอลขนาดย่อม และโซนกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ พร้อมรองรับการเข้าถึงประสบการณ์ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์ม Facebook, YouTube และ TikTok ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย และพิเศษสุดสำหรับผู้มาร่วมงานจะได้พบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีสันตลอด 5 วันเต็ม นำโดย ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เพิร์ธ ธนพนธ์, ฟอส จิรัชพงศ์, บุ๊ค กษิดิ์เดช, เอส ศุภ, แอลม่อน ภูมิสุวรรณ และโปรเกรส ภาสวิชญ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่ม Champion-Grade ที่สะท้อนคุณค่าของแบรนด์ในด้านคุณภาพชีวิตระดับพรีเมียม โดยไฮไลต์สำคัญคือ Space Fit Series กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเรือธงที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ อาทิ ตู้เย็น Space Fit ที่พัฒนาให้เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อน
มาพร้อมเครื่องทำน้ำแข็งในตัวและระบบถนอมอาหารขั้นสูง เครื่องซักผ้า Triple-Drum ที่รองรับการซักผ้าหลากหลายรูปแบบในรอบเดียว และทีวี M80 ที่มอบประสบการณ์ภาพและเสียงระดับโรงภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยี QLED ระบบหรี่แสงแบบแม่นยำ เสียงที่ปรับจูนโดย KEF พร้อมรองรับ Dolby Vision, Dolby Atmos และโหมดเกมมิ่ง รวมถึงมีการจัดแสดงเครื่องปรับอากาศ Dual Comfort ที่โดดเด่นด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและความสบายในการใช้งาน เครื่องปรับอากาศ UV Cool Voice ที่มาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงผ่าน AI รวมถึงเครื่องซักอบผ้า L+ ที่รวมการซักและอบแห้งไว้ในเครื่องเดียว ด้วยถังซักขนาด 607 มิลลิเมตร โปรแกรมซักอัตโนมัติ 20 รูปแบบ และโหมดขจัดคราบเฉพาะทาง 26 โปรแกรม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงอย่างใกล้ชิด โดยผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ได้ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square B หรือรับชมกิจกรรมจากทั่วโลกผ่านช่องทางดิจิทัลของไฮเออร์
“เราหวังว่างาน Champion Your Haier Life ไฮเออร์ เปิดโหมดแชมป์ให้กับชีวิต จะเป็นภาพสะท้อนทิศทางใหม่ของไฮเออร์ในการขับเคลื่อนแบรนด์สู่การเป็น Global Lifestyle Brand อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย โดยต่อยอดจากความมุ่งมั่นในการสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยงนวัตกรรม เทคโนโลยีอัจฉริยะ และประสบการณ์ของผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว” มร. ต่ง เจี้ยนผิง กล่าว