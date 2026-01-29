Supersports จับมือ Under Armour ชวนนักวิ่งท้าทายขีดจำกัดในงานวิ่งใจกลางเมืองสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ในงาน “Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour” ผนึกกำลังรุกตลาดวิ่ง ชูคอนเซปต์ ‘พลังกีฬาเพื่อความยั่งยืน’ ใจกลางกรุง
Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ร่วมกับ Under Armour แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันวิ่งรายการใหญ่แห่งปี “Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour” งานวิ่งใจกลางกรุงเทพฯ ที่ท้าทายทุกจังหวะฝีเท้า กับระยะทางสุดท้าทายรายการเดียวในประเทศไทยที่วัดระยะเป็นไมล์ ภายใต้คอนเซปต์ “Beat Your Mile, Make Your 10 Mile GREEN Memory” พร้อมชวนนักวิ่งทุกคนมาสร้างสถิติ 10 ไมล์ของตัวเอง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งรักษ์โลก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “Supersports 10 Mile Run เดินทางมาถึงปีที่ 15 อย่างสง่างาม และยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญที่ช่วยส่งเสริมไลฟ์สไตล์สุขภาพดีและสร้างคอมมูนิตี้นักวิ่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้เรายกระดับความยิ่งใหญ่ด้วยการจับมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Under Armour ภายใต้ชื่อ 'Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour' เพื่อมอบประสบการณ์การวิ่งที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ”
นอกจากนี้ คุณวิยะดา ยังกล่าวเสริมถึงกระแสตอบรับที่ร้อนแรงว่า “หลังจากการเปิดรับสมัครเพียงไม่กี่วัน เราได้รับความสนใจจากนักวิ่งอย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะในระยะ 10 ไมล์ ที่มีผู้สมัครเต็มจำนวนภายในระยะเวลาเพียง 3 วันเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการวิ่งยังคงเป็นกีฬายอดนิยมที่ครองใจคนทุกกลุ่ม และนักวิ่งมีความมั่นใจในมาตรฐานการจัดงานของเราที่พร้อมจะสร้างบันทึกความทรงจำครั้งสำคัญให้กับผู้ร่วมงานทุกคน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตลอดเส้นทาง และยังเพิ่มกิจกรรมพิเศษร่วมกับแบรนด์พาร์ทเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็น Coffee Run และ Exclusive Training อีก 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิ่งก่อนวันแข่งขันจริง”
ด้านคุณ ณัฐพล พานิชกุล ผู้อำนวยการ บริษัท อันเดอร์ อาร์เมอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดการวิ่งในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง Under Armour ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบโจทย์นักวิ่งทุกระดับ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักใน Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อแข่งคุณภาพสูงจาก Under Armour และไฮไลต์สำคัญสำหรับนักวิ่งระยะ 10 ไมล์ ที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับเสื้อ Finisher จาก Under Armour เป็นของที่ระลึกสุดพิเศษ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้”
การแข่งขันปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beat Your Mile, Make Your 10 Mile GREEN Memory” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการจัดงานวิ่งที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน Supersports เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสื่อสารไปยังผู้เข้าร่วมจำนวน 7,500 คนผ่านกิจกรรมกีฬาที่ดำเนินงานภายใต้แนวคิดความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดงานให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนิน โครงการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offset Program) ที่เกิดจากการจัดงาน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยปีนี้ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อย 2,569 กิโลกรัม CO₂ ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยภายในงานมีการส่งเสริมการลดขยะจากต้นทาง ในรูปแบบ Eco-Friendly & Sustainable Event ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก อาทิ
• ใช้ แก้ว Refillable จำนวน 10,000 ใบ ลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พร้อมจัดตั้ง จุดคัดแยกขยะครบ 100% ทุกพื้นที่ภายในงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและสนับสนุนกระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ
• จัดทีม Pacer & Sweeper สายกรีน นำระบบธง Pacer และ Sweeper มาใช้ในการบริหารจัดการแข่งขัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมเส้นทาง และยกระดับความปลอดภัยของนักวิ่งตลอดกิจกรรม
• ใช้ Race Pack จาก BIO Plastic บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Reuse -Reduce - Recycle พร้อมยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบเดิม 100% เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
• ดำเนินการ คัดแยกขยะตามหลัก 3R ตั้งแต่ต้นทาง และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหลังจบงาน เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ
แนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้จัดงานในการพัฒนางานวิ่งให้เป็นมากกว่ากิจกรรมกีฬา แต่เป็นต้นแบบของการจัดอีเวนต์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อสังคมในระยะยาวการแข่งขันปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beat Your Mile, Make Your 10 Mile GREEN Memory”
สำหรับการแข่งขัน Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 10 ไมล์ (16 กิโลเมตร) และระยะ 5 ไมล์ (8 กิโลเมตร) ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับ Race Pack พร้อมของที่ระลึกและสิทธิประโยชน์จากผู้สนับสนุนมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,500 บาท ได้รับเสื้อ Speedtech Run Race Tee จาก Under Armour มูลค่า 1,390 บาท และสำหรับนักวิ่งระยะ 10 ไมล์ที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับเสื้อ Finisher จาก Under Armour มูลค่า 1,390 บาท เพิ่มอีก 1 ตัว นอกจากนี้ยังมีรางวัล TOP 100 สำหรับนักวิ่งชาย 100 อันดับ และหญิง 100 อันดับ พร้อมถ้วยรางวัลดีไซน์พิเศษสำหรับ Overall 3 อันดับแรก ทั้งรุ่นทั่วไปและรุ่นอายุ รวมถึงเงินรางวัลรวมมูลค่า 110,000 บาท สำหรับ Overall 3 อันดับแรก ระยะ 10 ไมล์
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในราคา Early Bird วันนี้ – 31 มีนาคม 2569
• ระยะ 10 ไมล์ ราคา 750 บาท
• ระยะ 5 ไมล์ ราคา 650 บาท
และราคา Normal Rate วันที่ 1–30 เมษายน 2569
• ระยะ 10 ไมล์ ราคา 850 บาท
• ระยะ 5 ไมล์ ราคา 750 บาท
พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ทุกการใช้จ่ายครบ 25 บาท รับ 1 คะแนนเตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วมาร่วมประชันความเร็ว สร้างสถิติ 10 ไมล์ของตัวเองไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.supersports10mile.com