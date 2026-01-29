xs
นู ฟอร์มูล่า สกินแคร์สัญชาติไทย เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว “NU FORMULA BARRIER SERIES” รุกตลาดสกินแคร์ผิวแพ้ง่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 28 ม.ค. Nu Formula (นู ฟอร์มูล่า) แบรนด์เวชสำอางสัญชาติไทยที่พัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและปลอดภัย เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังได้รับการตอบรับเชิงบวกจากผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ภายใต้แนวคิด “Everyday Strong Skin, Made for Sensitive Skin” ผ่านการนำเสนอ Skin Barrier Series กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูปราการผิว ช่วยดูแลผิวบอบบาง แพ้ง่าย และระคายเคืองง่าย ให้กลับมาแข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยก้าวต่อจากนี้ นู ฟอร์มูล่า จะมุ่งขยายการรับรู้และเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างทั่วประเทศ ควบคู่กับการผลักดันสู่เป้าหมายการเป็นแบรนด์เวชสำอางไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยแผนกลยุทธ์ขยายตลาดสู่ประเทศสำคัญในภูมิภาคเอเชีย
คุณพรสุดา วังวิทยากุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คอนเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “นู ฟอร์มูล่า ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเวชสำอางที่ได้แรงบันดาลใจจากศาสตร์ผิวหนัง ที่ออกแบบเพื่อผิวคนเอเชียและสภาพอากาศเขตร้อน ผ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั่วเอเชีย เราเติบโตบนพื้นฐานของความไว้วางใจจากผู้ใช้จริง ทั้งด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การกลับมาซื้อซ้ำ และการได้รับยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม
Nu Formula Barrier Series สะท้อนแนวคิด Skin-First ของแบรนด์ ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างปราการผิว ซึ่งเป็นหัวใจของผิวสุขภาพดีในระยะยาว เราเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยคนไทยมีคุณภาพและศักยภาพไม่แพ้ประเทศใด ความมุ่งมั่นของเราคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะ และขอเชิญชวนผู้บริโภคชาวไทยสัมผัสเวชสำอางจากแบรนด์ไทยที่เข้าใจความต้องการของผิวและวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง”
ด้านคุณวีรยา ปภาภัทร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท คอนเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวเสริมว่า “นู ฟอร์มูล่า เชื่อว่าผิวสุขภาพดีในระยะยาวเริ่มต้นจากรากฐานผิวที่แข็งแรง นั่นคือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับการดูแลปราการผิวที่ถูกต้องและต่อเนื่อง ซึ่งจากกลุ่มลูกค้าที่ได้ทดลองใช้งานจริงและไว้วางใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นู ฟอร์มูล่า จึงตั้งใจขยายการรับรู้แบรนด์สู่

ผู้บริโภคชาวไทยในวงกว้างทั่วประเทศ เพื่อทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงสกินแคร์แบรนด์ไทยคุณภาพสูงได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยสูตรที่พัฒนาอย่างพิถีพิถัน เนื้อสัมผัสบางเบา สบายผิว เหมาะกับผิวคนไทยและสภาพอากาศร้อนชื้น พร้อมระดับราคาที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน
Nu Formula Barrier Series สะท้อนกลยุทธ์นี้อย่างชัดเจน ด้วยสูตรอ่อนโยนและปลอดภัย ช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจและไร้กังวลในทุกขั้นตอนของการดูแลผิว ทั้งจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความรู้สึกสบายผิว และราคาที่เข้าถึงง่าย เพื่อส่งมอบผิวที่แข็งแรงและสุขภาพดีในทุกวัน ภายใต้แนวคิด Everyday Strong Skin, Made for Sensitive Skin”
ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ใน NU FORMULA BARRIER SERIES ประกอบด้วย
• NU FORMULA Barrier Care pH 5.5 Cleanser เจลล้างหน้าเสริมปราการผิว ราคาปกติ 550 บาท
• NU FORMULA Ectoin + Ceramide Barrier Cream มอยส์เจลกู้ผิวอ่อนแอ ราคาปกติ 690 บาท
• NU FORMULA Ultra-Rich Moisturizing Cream B5 + Ceramide ขนาด 65 และ 250 กรัม ราคาปกติ 390 บาท และ 690 บาท
ทั้งหมดสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ในฐานะ “Dermatology-Inspired Skincare” ที่เข้าใจผิวคนไทย เน้นการเสริมสร้างผิวให้แข็งแรงจริงในทุกวัน ด้วยคุณภาพระดับเวชสำอางในราคาที่เข้าถึงได้
พร้อมกันนี้ นู ฟอร์มูล่า ยังได้คุณจิตรพล โพธิวิหค หรือ จิมมี่ ศิลปินและนักแสดงชื่อดัง มาร่วมงานในบทบาท Derm Buddy ด้วยบุคลิกที่น่าเชื่อถือและสุขุม จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของแบรนด์เพื่อสื่อสารความรู้ด้านการดูแลผิวอย่างเข้าใจง่าย เป็นมิตร และนำไปใช้ได้จริง สะท้อนภาพลักษณ์ของ นู ฟอร์มูล่า ในฐานะเพื่อนที่ดูแลผิวอย่างปลอดภัยและไว้ใจได้ในทุกวัน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ นู ฟอร์มูล่า มีวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram รวมถึงช่องทางออฟไลน์ที่ร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ KONVY, BEAUTRIUM, EVEANDBOY, WATSONS, MULTY, KIS, 24 Shopping (7-11) - All Online, CJ-NineBeauty และ Gourmet Market
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• Facebook: NuFormula Thailand
• Instagram: @nuformula
• TikTok: @nuformula
• X: @NuFormula_TH



















