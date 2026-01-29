“พาณิชย์” นำคณะผู้ส่งออกถกหน่วยงานรัฐ-เอกชนฮ่องกง ดันซื้อข้าวไทยเพิ่ม

กรมการค้าต่างประเทศนำคณะผู้บริหาร EXIM Bank และผู้ส่งออกข้าวไทยเดินหน้าเยือนฮ่องกง พบหารือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าข้าว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานข้าวไทย และผลักดันให้ไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในฮ่องกงต่อไป
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18-20 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมาได้นำนายชลัช รัตนบุญนิธิ กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้ส่งออกข้าวไทย จำนวน 8 บริษัท เดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย เพื่อพบปะหารือและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของฮ่องกงที่มีบทบาทสำคัญต่อการค้าข้าวระหว่างไทยกับฮ่องกง รวมทั้งรักษาและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกง
ทั้งนี้ กรมได้เข้าพบกับอธิบดีกรมการค้าและอุตสาหกรรมของฮ่องกง (TID) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การค้าภายใต้สถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูง การสำรองข้าวสำหรับกรณีฉุกเฉิน หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
“อธิบดีกรมการค้าและอุตสาหกรรมของฮ่องกงได้ยืนยันว่าข้าวไทยครองส่วนแบ่งตลาดข้าวฮ่องกงเป็นอันดับ 1 มายาวนานกว่า 30 ปี โดยที่ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงและผู้ส่งออกข้าวไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ทำให้การนำเข้าข้าวไทยมาฮ่องกงเป็นไปอย่างราบรื่น และพร้อมที่จะร่วมมือกับกรม เพื่อให้การค้าระหว่างฮ่องกงและไทยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” นางอารดากล่าว
นางอารดากล่าวว่า กรมยังได้นำคณะไปเยี่ยมชมโกดังเก็บสินค้าข้าวของบริษัท China Merchants Godown, Wharf & Transportation จำกัด ซึ่งเป็นคลังเก็บข้าวสารขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง มีปริมาณข้าวสารในคลังคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณข้าวทั้งหมดของฮ่องกง โดยคลังเก็บข้าวสารดังกล่าวมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อรักษาคุณภาพข้าวก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค และได้พบหารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้าข้าว ซึ่งสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเป็นพันธมิตรทางการค้าข้าวที่ดีของไทยติดต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเข้าข้าวไทยและผลักดันให้ตลาดข้าวไทยครองส่วนแบ่งตลาดข้าวเป็นอันดับ 1 ในตลาดฮ่องกงมาจนถึงทุกวันนี้
แต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงประมาณ 160,000-170,000 ตัน ขณะที่ฮ่องกงนำเข้าข้าวปีละประมาณ 280,000-310,000 ตัน ไทยครองส่วนแบ่งตลาดข้าวเป็นอันดับ 1 ในฮ่องกงมาอย่างยาวนาน คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 50 สำหรับข้าวไทยที่ส่งออกไปฮ่องกง ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิไทย ร้อยละ 77.44 และข้าวหอมไทย ร้อยละ 14.31 จากการเดินทางเยือนฮ่องกงในครั้งนี้ เห็นได้ว่า ข้าวไทยเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ต้องการในตลาดฮ่องกงเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า ไทยยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าวของฮ่องกง รวมทั้งครองใจผู้บริโภคและผู้นำเข้าข้าวไทยในฮ่องกงอีกยาวนาน