“วิทยากร” ทำปฏิทินสินค้าเกษตร นำร่องเคาะแผนดูแล “ทุเรียน-ข้าว”

“วิทยากร” จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตร พร้อมแผนดูแลล่วงหน้า เผยทุเรียน ลุยแก้แรงงานเก็บเกี่ยว เส้นทางโลจิสติกส์ และกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ส่วนข้าว เชื่อมโยงตลาด ปิ๊งทำข้าวกล่องราคาถูก 35 บาท ขายผ่านตู้กด ขยายตลาดข้าวประณีต เข้าสู่โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ส่วนการลดค่าครองชีพ เล็งจับมือตลาด ส่งสินค้าจำเป็นขายผ่านรถพุ่มพวง จัดเมนูธงฟ้าขายในตลาดสด และลุยธงฟ้าราคาประหยัดต่อเนื่อง
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรสำคัญ ปี 2569 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม ทุเรียน มังคุด ลำไย หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม โดยได้คาดการณ์ช่วงผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดไว้ครบทุกรายการแล้ว และยังได้เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าไว้ 3 ช่วง คือ ก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวจะเริ่ม ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก และมาตรการระยะกลางและยาว เพื่อดูแลสถานการณ์ราคาให้กับเกษตรกร
สินค้าที่กำลังเร่งทำแผนรับมือ คือ ทุเรียน เพราะผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาด และเดือน เม.ย.-พ.ค. 2569 จะออกมากที่สุด โดยปีนี้คาดการณ์ผลผลิต 1.78 ล้านตัน เป็นทุเรียนภาคตะวันออก 1.06 ล้านตัน ภาคใต้ 7.2 ล้านตัน ได้เริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นฤดูกาล คือ การหาแรงงานทดแทนแรงงานกัมพูชา การเข้มงวดเรื่องสารตกค้าง ทั้ง BY2 และแคดเมียม การเตรียมตู้คอนเทนเนอร์รองรับ การประสานด่านชายแดนที่จะส่งทุเรียนเข้าจีน และยังได้เตรียมแผนรับมือช่วงรอยต่อทุเรียนภาคตะวันออกและใต้ที่จะออกมาชนกันช่วงเดือน มิ.ย. 2569 โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเรื่องล้ง หากบริหารจัดการไม่ดี จะฉุดราคาทุเรียนใต้ช่วงต้นฤดูกาลได้
นอกจากนี้ มีแผนโปรโมตกระตุ้นการบริโภคทุเรียนไทย ทั้งการจัดเทศกาลวันทุเรียนไทย การสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกทุเรียนตู้แรกเข้าสู่จีน การร่วมมือกับตลาดค้าส่ง นำทุเรียนกระจายไปยังตำบล อำเภอที่ห่างไกล เชิญอินฟลูเอนเซอร์มาไลฟ์สดขายทุเรียนที่ตลาด การจัดกิจกรรมโปรโมตให้กับนักท่องเที่ยว
สำหรับสินค้าข้าว ได้จัดทำแผนรับมือ โดยในส่วนของข้าวหอมมะลิไม่มีปัญหาด้านราคา แต่จะสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้รอขาย ส่วนข้าวขาว ข้าวหอมปทุม และข้าวเหนียว มีมาตรการช่วยชะลอการขาย เชื่อมโยงผู้ประกอบการข้าวถุง และช่วงผลผลิตออกมาก จะเข้าไปเปิดจุดรับการ เร่งระบายข้าวถุงผ่านหน่วยราชการ ปั๊มน้ำมัน ธงฟ้า และไอเดียใหม่ กำลังร่วมมือกับผู้ประกอบการทำข้าวกล่องราคาประหยัดจำหน่ายผ่านตู้อัตโนมัติ และมีแผนผลักดันข้าวประณีต โดยร่วมมือกับมาสเตอร์เซฟ สายการบิน ในการโปรโมต เชื่อมโยงเข้าสู่โรงแรมและร้านอาหาร และเข้าไปช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั้งการผลิต การตลาด
นายวิทยากรกล่าวว่า สำหรับมาตรการดูแลค่าครองชีพ จะร่วมมือกับตลาดค้าส่งค้าปลีก ตลาดสด ส่งสินค้าจำเป็นไปขายผ่านรถพุ่มพวง ที่แต่ละตลาดมีอยู่แล้ว เช่น น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำตาลทราย และสินค้าเกษตรช่วงผลผลิตออกมาก เช่น ผัก ผลไม้ รวมทั้งร่วมมือกับตลาดสด ส่งเสริมให้เพิ่มเมนูพิเศษ เมนูธงฟ้า เป็นอาหารตามฤดูผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากในช่วงนั้น เช่น ไข่ไก่ ก็จะเป็นเมนูไข่ลูกเขย ไข่พะโล้ หรือช่วงหมู ก็จะเป็นเมนูหมูต่างๆ โดยคุยกับเจ้าของตลาดแล้ว ทุกรายสนใจ เพราะช่วยดึงดูดคนเข้าตลาด และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคด้วย
ขณะเดียวกัน จะเดินหน้าจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพต่อเนื่อง และนำสินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เช่น ไทย-กัมพูชา และสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดมากมาจำหน่าย และยังเดินหน้าโครงการสุขกายสบายกระเป๋า เฟส 2 ต่อ เพิ่มทางเลือกในการซื้อยานอกโรงพยาบาลให้กับผู้ซื้อประกัน และดูแลโครงสร้างราคาเวชภัณฑ์