“พาณิชย์”เซ็น MOU ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เดินหน้าร่วมมือเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนกรมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเดินหน้าผลักดันนวัตกรรรมให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมส่งเสริมการบริหารจัดการสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงการจัดงานแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้สู่ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม (RUS Techshow 2026)
โดยภายใต้ MOU ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนากลไกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรอบด้าน ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับทรัพยากรและนวัตกรรมไทยสู่สินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังมุ่งเน้นการพัฒนากลไกเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานในเวทีที่เหมาะสม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน อันจะนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และการขยายผลสู่ตลาด
“กรมพร้อมเดินหน้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยของสถาบันการศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการนำองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมุ่งผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมของไทยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยพลังนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในระยะยาว”นางอรมนกล่าว