“HELLO! Taste Awards 2026” งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ยกย่องรสชาติแห่งปี เฉลิมฉลองพลังสร้างสรรค์ของวงการอาหารและบาร์ไทย พร้อมเปิดตัวนิตยสารฉบับพิเศษ HELLO! Taste Guide 2026

นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ร่วมกับ Scarlet M Card Platinum M Card และบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa, นมตรามะลิ, HIBIKI Suntory Whisky และ Flying Goose ต้นตำรับซอสศรีราชา จัดงานประกาศรางวัลครั้งสำคัญแห่งปีสำหรับวงการอาหารของไทย “HELLO! Taste Awards 2026” ยกย่องร้านอาหารและบาร์ที่มีความโดดเด่นครองใจเหล่านักชิมในรอบปี พร้อมเปิดตัวนิตยสารฉบับพิเศษ HELLO! Taste Guide 2026 คัมภีร์นักชิมที่รวบรวมทำเนียบร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีเหล่าเซเลบริตี้และผู้ทรงอิทธิพลในวงการอาหารมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
ภายในงาน คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย เผยถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ได้จัดทำ HELLO! Taste Guide เป็นประจำทุกปี ไม่เพียงเพื่อแนะนำที่สุดของร้านอาหาร แต่ยังหวังให้เป็นบันทึกทางวัฒนธรรมการกินดื่มที่สะท้อนว่าวงการอาหารและบาร์ไทยไม่มีวันซบเซา ซึ่งปีนี้นับเป็นอีกปีที่เราได้เห็นความคึกคักและสีสันในแวดวงร้านอาหาร โดยมีจำนวนร้านที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ ทั้งร้านระดับตำนานที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และร้านหน้าใหม่กลุ่ม Rising Star ฉายภาพให้เห็นว่า วงการอาหารไทยยังคงเต็มไปด้วยพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และการสนับสนุนจากเหล่านักชิม เพื่อต่อยอดความสำเร็จของ HELLO! Taste Guide 2026 จึงได้มีการจัดงาน HELLO! Taste Awards 2026 ขึ้น เพื่อยกย่องร้านอาหารและบาร์แห่งปีที่โดดเด่นทั้งด้านรสชาติ คุณภาพ และประสบการณ์การรับประทานอาหาร ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนวงการอาหารไทยให้เติบโตต่อไป”
ด้าน คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พันธมิตรหลักที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน HELLO! Taste Awards มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน HELLO! Taste Awards 2026 และขอแสดงความยินดีกับทุกร้านอาหารและบาร์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ความร่วมมือระหว่างเดอะมอลล์ กรุ๊ป และนิตยสาร HELLO! ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เกิดจากการมีแนวคิดและเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุนและยกระดับวงการอาหารไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรง เพราะเราเชื่อมั่นว่าวงการอาหารและไลฟ์สไตล์ของไทยมีศักยภาพในระดับสากล และการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งรสชาติ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจจากแวดวงอาหารของไทย โดยมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความอร่อยที่แสนพิเศษ อาทิ การจัดแสดงประติมากรรมขนมหวานภายใต้คอนเซ็ปต์ “BLOOM STATE” การลิ้มรสความหมายของช่วงเวลาที่ดีที่สุด จากการรังสรรค์ของ คุณทิพวรรณ ฟูวงศ์เจริญ ผู้ก่อตั้งร้าน Emie, Creative Bakery นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY Tacos พร้อมบูธถ่ายรูปเก๋ ๆ จาก Flying Goose Sriracha Sauce และลิ้มรสเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์ The Oriental Brew Atelie ที่เกิดจากความร่วมมือของ Scarlet M Card Platinum M Card และ Little Hideout Pâtisserie ในการนำชาและกาแฟมาเสิร์ฟในรูปแบบม็อคเทลรสชาติสดชื่น รวมถึงไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้กับการชิมเมนู Signature Dish จากร้านอาหารชั้นนำที่ได้รับรางวัลในปีนี้
สำหรับการมอบรางวัล HELLO! Taste Awards 2026 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก รวมทั้งสิ้น 35 รางวัล ได้แก่ รางวัลกลุ่ม Editors’ Choice (17 รางวัล) ซึ่งคัดเลือกความอร่อยอย่างพิถีพิถันโดยกองบรรณาธิการนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย และรางวัลกลุ่ม Celebrities’ Choice (18 รางวัล) ที่มาจากคะแนนโหวตของเหล่าเซเลบริตี้ผู้หลงใหลในรสชาติอันเลิศรส โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ซึ่งล้วนเป็นผู้คร่ำหวอดในแวดวงอาหารและไลฟ์สไตล์ร่วมตัดสิน อาทิ คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย, คุณพลอยดี จันทรสมบูรณ์ Social Director และ Digital Managing Editor นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย, คุณเจย์ สเปนเซอร์ Celebrity ผู้มี Lifestyle โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเสียงในวงการศิลปะ และเป็นนักชิมตัวยง, คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, คุณปิยะดา ปุณณกิติเกษม Food Influencer เจ้าของ Instagram Account ชื่อดัง PP GALLERY และ คุณชลทิพย์ ระยามาศ Food Influencer เจ้าของ Instagram Account ชื่อดัง EAT AND SHOUT
โดยร้านที่ได้รับรางวัล HELLO! Taste Awards 2026 ในกลุ่ม Editors’ Choice ได้แก่
· Biscotti – รางวัลสาขา Italian Cuisine
· Blue Elephant Cooking School & Restaurant – รางวัลสาขา Legendary
· China Palace Chinese Cuisine – รางวัลสาขา Chinese Cuisine
· FishHouse Restaurant & Bar – รางวัลสาขา Destination
· HEI YIN – รางวัลสาขา Chinese Cuisine
· HONG's Chinese Restaurant & Sky Bar – รางวัลสาขา Destination
· House of Emily – รางวัลสาขา Modern Thai
· KiSara – รางวัลสาขา Omakase
· Klang Soi Restaurant – รางวัลสาขา Legendary
· Nimitr Restaurant & Rooftop Bar – รางวัลสาขา Thai-Thai
· Pink Tender Restaurant & Catering – รางวัลสาขา Meat Feast
· Red Sky Restaurant – รางวัลสาขา European Cuisine
· Shang Palace Chinese Restaurant – รางวัลสาขา Chinese Cuisine
· The Moon Hong Kong Cuisine – รางวัลสาขา Chinese Cuisine
· Spice Market – รางวัลสาขา Thai-Thai
· Xian Yuan – รางวัลสาขา Chinese Cuisine
· Yuzu Omakase – รางวัลสาขา Omakase
ร้านที่ได้รับรางวัล HELLO! Taste Awards 2026 ในกลุ่ม Celebrities’ Choice ได้แก่
· Anne-Sophie Pic At Le Normandie – รางวัลสาขา Fine Dining
· Chai Jia Chai – รางวัลสาขา Find Dining
· Colette Bangkok – รางวัลสาขา French Cuisine
· Cross – รางวัลสาขา Fine Dining
· Elements, Inspired by Ciel Bleu – รางวัลสาขา French Cuisine
· Hanare by Kitaohji – รางวัลสาขา Omakase
· Hashiri – รางวัลสาขา Omakase
· Khao San Sek – รางวัลสาขา Thai-Thai
· Liang Tang Chai Shabu – รางวัลสาขา Chinese Cuisine
· Madison Steak Avenue – รางวัลสาขา Meat Feast
· Purple Laurel – รางวัลสาขา Chinese Cuisine
· Restaurant I-Sang – รางวัลสาขา Fine Dining
· R-HAAN – รางวัลสาขา Fine Dining
· Riva del Fiume Ristorante – รางวัลสาขา Italian Cuisine
· Shokudo Maeno – รางวัลสาขา Japanese Cuisine
· Somboon Seafood – รางวัลสาขา Legendary
· Spider Collection – รางวัลสาขา Chinese Cuisine
· Sushi Ichizu – รางวัลสาขา Omakase
นับได้ว่างาน HELLO! Taste Awards 2026 ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการประกาศรางวัล ยังเป็นการเฉลิมฉลองให้กับพลังสร้างสรรค์ของวงการอาหารและบาร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย และความแข็งแรงของอุตสาหกรรมอาหารไทย สำหรับนักชิมและผู้พิสมัยในรสชาติความอร่อย สามารถติดตามสุดยอดร้านอาหารและบาร์แห่งปีได้ในหนังสือ HELLO! Taste Guide 2026 วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ