DITP เจาะพฤติกรรม Gen Z สหรัฐฯ ชอบสินค้าชูคุณภาพ มาตรฐาน แนะใช้โซเชียลบุกตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจพฤติกรรมการบริโภคชาวอเมริกัน พบกลุ่ม Gen Z นิยมสินค้าที่สะท้อนค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ พึ่งพาอินฟลูเอนเซอร์ค้นหาสินค้าใหม่ ส่วนสินค้ายังนิยมเข้าไปซื้อในร้าน การคืนสินค้าเพิ่มสูงขึ้น นิยมแฟชันย้อนยุค สนใจแบรนด์ลดลง แนะผู้ส่งออกไทยจับทิศทาง แนะนำวางแผนขายสินค้า ชูคุณภาพ มาตรฐาน ใช้ช่องทางออนไลน์ มั่นใจสินค้าไทยยังเจาะตลาดสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นแน่

น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนายชวนล ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี สหรัฐอเมริกา ถึงผลการสำรวจสิ่งที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันให้ความสนใจในปี 2025 ทั้งค่านิยมและพฤติกรรมการชอปปิงของ Gen Z การเปลี่ยนแปลงในภาคการค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค และโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า กลุ่ม Gen Z คาดหวังให้แบรนด์สะท้อนค่านิยมของตน เห็นว่าบริษัทควรมีข้อความทางศีลธรรม และซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่แสดงจุดยืนสอดคล้องกับความคิดของตน อาทิ ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และความสม่ำเสมอ โดยพึ่งพาอินฟลูเอนเซอร์เพื่อค้นพบสินค้าใหม่ มากกว่าโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ ติดต่อช่องทางบริการลูกค้าผ่านทางอีเมล และนิยมซื้อสินค้าที่ร้าน ส่วนด้านการค้า พบว่า ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทมากขึ้น ทั้งด้านการบริการลูกค้า ผู้ช่วยการเลือกซื้อสินค้า การซื้อสินค้าในร้านยังมีความสำคัญ โดยเฉพาะในหมวดอาหาร ของชำ และเฟอร์นิเจอร์ ผู้บริโภคมีการคืนสินค้าเพิ่มขึ้น และคาดหวังการคืนสินค้าต้องรวดเร็ว ฟรี และสะดวก การบริการลูกค้า ยังนิยมเลือกคุยกับเจ้าหน้าที่แทนระบบแซตบอต การจับจ่าย ยังเน้นใช้จ่ายช่วงเทศกาล โดยราคาเป็นปัจจัยตัดสินใจอันดับหนึ่ง

น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
นอกจากนี้ ชาวอเมริกันยังต้องการความสมดุลระหว่างสไตล์และความประหยัด โดยแฟชันย้อนยุคเริ่มกลับมามีบทบาทมากขึ้น โดยในหมู่ Gen Z มองว่ายุค 1990 คือยุคทองของแฟชัน และนิยมแบรนด์สไตล์วินเทจ ส่วนความสนใจสินค้าแฟชั่นระดับหรูหราลดลง ขณะเดียวกัน เริ่มให้ความสำคัญกับการใส่ใจสุขภาพ มีการดื่มแอลกอฮอล์ลดลง มีความสนใจในกฎระเบียบเพื่อจำกัดการโฆษณาอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับเด็กเพิ่มขึ้น

น.ส.สุนันทากล่าวว่า จากทิศทางที่เกิดขึ้น ผู้ส่งออกไทยที่ต้องการเจาะตลาดสหรัฐฯ ควรปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการสร้างแบรนด์ที่โปร่งใส มีจุดยืนด้านค่านิยมที่สอดคล้องกับผู้บริโภคยุคใหม่ และให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า การพัฒนาช่องทางสื่อสารดิจิทัลที่ตอบสนองรวดเร็วเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทั่วโลกได้ง่ายขึ้น ขณะที่สินค้าในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ และสินค้าในบ้านยังมีโอกาสเติบโตได้ดีในตลาดสหรัฐฯ หากสามารถสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

ส่วนอัตราการคืนสินค้าที่เพิ่มขึ้น อาจมีปัจจัยประกอบได้หลายประการจากสภาพเศรษฐกิจราคาสินค้าที่สูงขึ้นมาก เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้ซื้อสินค้าเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการสินค้าที่ซื้อมาแล้วก็เป็นไปได้ แต่ผู้ส่งออกไทยอาจช่วยให้ผู้นำเข้าบรรเทาปัญหานี้ได้บ้าง ด้วยการบรรจุหีบห่อที่ลดความเสียหายระหว่างขนส่ง และข้อมูลสินค้าออนไลน์ที่ครบถ้วนเพื่อช่วยลดอัตราการคืนสินค้าได้ไม่มากก็น้อย และสุดท้ายผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกทางการเมือง หรือชาติพันธุ์ และการที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับชื่อแบรนด์ดัง ๆ น้อยลง เปิดช่องให้สินค้าที่เน้นให้ความสำคัญต่อความคุ้มค่าและประสบการณ์ผู้บริโภคทั้งก่อนและหลังการซื้อ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างยั่งยืน

