บี.กริม เพาเวอร์ ผนึกกำลัง NTT Global Data Centers ญี่ปุ่น ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ พร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ มิถุนายน 2570 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรลุข้อตกลง การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ร่วมกับ NTT Global Data Centers ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก โดยมีกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในเดือนมิถุนายน 2570 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
คุณนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ข้อตกลงนี้นับเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบี.กริม เพาเวอร์ โครงการนี้สะท้อนถึงบทบาทความเป็นผู้นำของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการส่งมอบโซลูชันพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจ ดาต้าเซ็นเตอร์ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์และธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค การส่งมอบพลังงานไฟฟ้าจากโครงการนี้ มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อรองรับความต้องการพลังงานของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงที่กำลังเติบโต ซึ่งช่วยตอกย้ำสถานะของนิคมฯ ในฐานะฐานการลงทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต
ปัจจุบันตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ด้วยการนำเสนอโซลูชันพลังงานแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งระบบพลังงานอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว
NTT Global Data Centers เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลกที่มีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี รองรับลูกค้าทั่วโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบบูรณาการและโซลูชันแบบครบวงจร (End-to-end solutions) นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวอาคารดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทย ได้แก่ NTT Bangkok 2 Data Center (BKK2), NTT Bangkok 3 Data Center (BKK3) และ NTT Bangkok 4 Data Center (BKK4) ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นส่วนสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ Data Center Campus Strategy ที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางดิจิทัลที่พุ่งสูงขึ้น ด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในแผนการขยายธุรกิจของ NTT Global Data Centers บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังร่วมกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ซึ่งถือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุนให้การติดตั้งและดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ชั้นนำของประเทศ บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมส่งมอบโซลูชันพลังงานที่ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่ ด้วยระบบที่รองรับระดับไฮเปอร์สเกลและผสานนวัตกรรมสมาร์ทกริดเข้ากับไมโครกริด ซึ่งช่วยเสริมแกร่งให้ระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือสูงสุด การผนึกกำลังในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านพลังงาน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ NTT Global Data Centers นับเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ GreenLeap ของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายให้แก่พอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนทั้งในด้านพื้นที่และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การก้าวสู่ผู้นำด้านพลังงานทดแทนระดับสากล อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมาย Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายกำลังการผลิต 10,000 เมกะวัตต์ ภายใน ปี ค.ศ. 2030"
การบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่าง อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ NTT Global Data Centers ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ทำหน้าที่สนับสนุนการจ่ายไฟฟ้าให้กับดาต้าเซ็นเตอร์เดิมของ NTT Global Data Centers ในไทยอยู่แล้ว สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ฉบับนี้จึงถือเป็นนัยสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเฟสถัดไปของโครงการขยาย Data Center Campus ในจังหวัดชลบุรี เพื่อวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการรองรับการขยายตัวและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวของ NTT Global Data Centers อย่างเต็มศักยภาพ