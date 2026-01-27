ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ลงนามบริหาร ชามา ฮับ ลาดพร้าว (Shama Hub Ladprao) ต่อยอดความสำเร็จ สะท้อนความเชื่อมั่นเจ้าของโครงการลงทุนต่อเนื่อง

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ประกาศลงนามสัญญาบริหาร ชามา ฮับ ลาดพร้าว (Shama Hub Ladprao) อย่างเป็นทางการ ในพิธีลงนามที่จัดขึ้น ณ โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมี นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ นายสมชาย งามดํารงเกียรติ เจ้าของโครงการ ชามา เย็นอากาศ (Shama Yen Akat) และ ชามา ฮับ ลาดพร้าว (Shama Hub Ladprao) เป็นตัวแทนลงนาม ท่ามกลางคณะผู้บริหารและพนักงานจากทั้งสององค์กรที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน
ชามา ฮับ ลาดพร้าว (Shama Hub Ladprao) นับเป็นโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แห่งที่สองที่ นายสมชาย งามดำรงเกียรติ มอบความไว้วางใจให้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เข้ารับบริหาร ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการ ชามา เย็นอากาศ (Shama Yen Akat) ในตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา การตัดสินใจลงทุนและแต่งตั้ง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้เข้าบริหารโครงการแห่งที่สองครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของเจ้าของโครงการที่มีต่อแบรนด์ ชามา และ ชามา ฮับ รวมถึงความเชี่ยวชาญของทีมบริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการส่งมอบมาตรฐานการบริการควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ ชามา ฮับ ลาดพร้าว (Shama Hub Ladprao) ถือเป็นชามา ฮับ (Shama Hub) แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นชามา ฮับ ลำดับที่ 3 ในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “Shama Hub” มุ่งเน้นที่การออกแบบพื้นที่พักอาศัยให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองอย่างคล่องตัว โดดเด่นด้วยห้องพักขนาดพอเหมาะใช้งานได้จริง ได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต ตั้งอยู่ในทำเลเมืองที่เชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวก รองรับทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต รายล้อมด้วยชุมชนเมืองที่มีชีวิตชีวา อีกทั้งยังมีพื้นที่ส่วนกลาง (Shared Space) ที่รองรับทั้งการทำงาน การพักผ่อน และการพบปะสังสรรค์ อาทิ Co-working Space และ Social Space และบริการดูแลผู้เข้าพักภายใต้มาตรฐานการบริการระดับสากลของแบรนด์ชามา ฮับ ที่ไว้ใจได้
นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เผยว่า “แบรนด์ชามา (Shama) เติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์การเลือกที่พักอาศัยของนักเดินทางในปัจจุบัน โดยเฉพาะตลาดที่พักอาศัยระยะยาว (Long Stay) ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาข้อมูลและการพัฒนาแบรนด์ของออนิกซ์ฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ ชามา ให้เป็นแบรนด์เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักได้อย่างแท้จริง อีกทั้งชามายังได้รับการออกแบบทั้งที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้แนวคิดของความยืดหยุ่น รองรับการเข้าพักได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ Long Stay, Extended Stay ไปจนถึง Short Stay โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและคนทำงานจากต่างประเทศที่มีความต้องการที่พักลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
พร้อมกันนี้ นายยุทธชัย กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ ด้วยจุดแข็งด้านทำเล ค่าครองชีพ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการเติบโต ส่งผลให้ความต้องการที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบรนด์ชามา และชามา ฮับ สามารถตอบโจทย์ทิศทางของตลาดนี้ได้อย่างชัดเจน”
ด้าน นายสมชาย งามดำรงเกียรติ เจ้าของโครงการ กล่าวว่า “เราเชื่อว่าที่พักอาศัยไม่ควรเป็นเพียงสถานที่พัก แต่ควรเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตที่ตอบสนองได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านมาตรฐาน ความปลอดภัย ประสบการณ์ ความสะดวกสบาย และความรู้สึกเป็นส่วนหนี่งที่ผู้เข้าพักสัมผัสได้ ซึ่งแบรนด์ชามามีจุดเด่นในเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจน รวมทั้งการผสานความทันสมัยของชีวิตเมืองเข้ากับความอบอุ่นแบบบ้าน พร้อมพื้นที่การใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศัยจริง ทำให้ผู้เข้าพักสามารถรู้สึกถึงเป็นส่วนหนึ่งกับที่พักและชุมชนโดยรอบได้ตั้งแต่วันแรก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักระยะสั้นหรือระยะยาว”
“นอกจากนี้ ด้วยยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Health & Wellness ยังสอดคล้องกับแนวคิดของที่พักอาศัยระยะยาวในรูปแบบของชามาได้อย่างลงตัว ในภาพใหญ่ ผมเชื่อว่าหากประเทศไทยมีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าพักได้ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และคนทำงานจากทั่วโลกให้เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตและทำงานในระยะยาวมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวเท่านั้น ยังจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายยุทธชัย กล่าวเสริม
ชามาเป็นที่พักที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าพักทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะไม่เพียงโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้ง ซึ่งล้วนอยู่ในย่านที่พักอาศัยที่มีการเชื่อมต่ออย่างสะดวกสู่ย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ยังมาพร้อมกับการให้บริการมาตรฐานระดับโรงแรม ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การพักอาศัยที่ลงตัวและสะดวกสบายในทุกมิติ โดยภายใต้แบรนด์ชามา ประกอบด้วย 3 ซับแบรนด์หลักภายใต้ “Shama Ecosystem” ได้แก่ ชามา ลักซ์ (Shama Luxe) ชามา (Shama) และ ชามา ฮับ (Shama Hub) ซึ่งมีการออกแบบให้แตกต่างกันในด้านขนาดห้องพัก ทำเล และสไตล์การตกแต่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายระดับ ตั้งแต่ Upper Upscale จนถึง Upper Middle Scale ปัจจุบัน เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้แบรนด์ชามา เปิดให้บริการและอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการรวมทั้งสิ้น 23 แห่ง ใน 7 ทำเลสำคัญทั่วประเทศไทย จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และประเทศมาเลเซีย