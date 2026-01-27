CEA เปิดตัว “Music Exchange 2026”  ดันศิลปินไทยสู่เวทีโลก

มาทำความรู้จัก “Music Exchange 2026” โครงการที่จะพาศิลปินไทยโลดแล่นบนเวทีโลก ขยายโอกาสศิลปินและธุรกิจเทศกาลดนตรีสู่นานาชาติ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดตัวโครงการ Music Exchange 2026 เพื่อมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรีของไทยให้ก้าวสู่ตลาดสากล ผ่านการสนับสนุนค่ายเพลงทั้งในระดับกลางและรายย่อย ที่ยังมีข้อจำกัดในการขยายตลาดดนตรีสู่สากล รวมถึงศิลปินไทย ด้วยการสนับสนุนทุนบางส่วนแบบเหมาจ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นแสดงในเวทีเทศกาลดนตรีในต่างประเทศ เพื่อขยายฐานผู้ฟังและแฟนเพลง สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมดนตรีไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยว วัฒนธรรม อุตสาหกรรมแฟชั่น ศิลปะ ฯลฯ
“Music Exchange 2026” จึงเป็นเสมือน “สปริงบอร์ดทางดนตรี” ระหว่างศิลปินไทยกับอุตสาหกรรมดนตรีระดับนานาชาติ เพื่อให้ศิลปินไทยสามารถนำผลงาน ไปโลดแล่นสู่สายตานานาประเทศ สร้างปรากฏการณ์ “Thai Music Wave to the World” ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประกาศผลศิลปิน รอบแรกเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา มี 9 ศิลปิน ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ WHISPERS ในเทศกาล FYA FEST สหรัฐอเมริกา / mindfreakkk ในเทศกาล BLR Hubba อินเดีย / TOFU ในเทศกาล CHOSEN FESTIVAL 2026 ไต้หวัน / SIN (Singular) ในเทศกาล Music Lane Festival Okinawa 2026 ญี่ปุ่น / Jūji ในเทศกาล Music Lane Festival Okinawa 2026 ญี่ปุ่น / pami ในเทศกาล Emerge Fest 2026 ไต้หวัน / AKIRA KURO ในเทศกาลดนตรี ไต้หวัน / quicksand bed ในเทศกาลดนตรี ญี่ปุ่น (รอประกาศ Lineup) / MILLI ในเทศกาลดนตรี ญี่ปุ่น (รอประกาศ Lineup)
โครงการนี้จะเปิดรับสมัครศิลปินทั้งหมด 3 รอบ และในรอบที่ 2 มีกำหนดการเปิดรับสมัครศิลปินเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2569 และประกาศผล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเทศกาลที่ศิลปินได้รับการตอบรับ จะต้องจัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2569
สำหรับรอบที่ 3 จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 16 พฤษภาคม 2569 ประกาศผล วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 โดยเทศกาลที่ศิลปินได้รับการตอบรับ จะต้องจัดขึ้น ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2569
ศิลปินที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ได้รับคำเชิญ Invitation Letter หรือ Email ตอบรับจากเทศกาลดนตรีในต่างประเทศแล้ว
2. มีผลงานเพลง Original รวมความยาวอย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป
3. เทศกาลที่ได้รับการตอบรับและขึ้นแสดง ต้องจัดขึ้นในต่างประเทศ และช่วงเวลาการแสดงต้องสอดคล้องกับรอบสมัคร
สามารถส่งใบสมัครได้ที่: https://dg.th/d9t3m7x1iv
“Music Exchange 2026” จึงไม่ใช่เพียงโครงการที่ส่งศิลปินไปแสดงในต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมดนตรีของไทยให้แข็งแรง
มาร่วมปล่อยแสง โชว์พลัง Performance และงานเพลงของคุณให้โลกเห็น ขับเคลื่อน Thai Music Wave สู่เวทีสากล พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์โกอินเตอร์ที่จะเป็นความทรงจำครั้งสำคัญในชีวิตไปด้วยกัน!
ติดตามการประกาศผล และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Creative Economy Agency / Instagram: cea.thailand / Email: musicexchange@cea.or.th