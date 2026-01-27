xs
xsm
sm
md
lg

แมริออท บอนวอย เชื่อมสมาชิกให้ใกล้ชิดกับกีฬาคริกเก็ตยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่างการแข่งขัน ICC Men’s T20 World Cup 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาชิกจะได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์สุดพิเศษจาก แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) ที่มีให้เลือกกว่า 500 รายการ รวมถึงประสบการณ์เหนือระดับกับ แมริออท บอนวอย โกลเด้นทิกเก็ต (Marriott Bonvoy Golden Ticket)


ประเทศไทย, 22 มกราคม 2569 – แมริออท บอนวอย แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับรางวัลของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมพาสมาชิกเข้าใกล้โลกของกีฬาคริกเก็ตมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าถึงประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่างการแข่งขัน ICC Men’s T20 World Cup 2026 ที่กำลังจะมาถึง ภายใต้ความร่วมมือระดับโลกของ แมริออท บอนวอย กับสภาคริกเก็ตนานาชาติ (International Cricket Council: ICC) สมาชิกจะได้สัมผัสและเพลิดเพลินกับประสบการณ์จาก จาก แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มากกว่า 500 รายการ ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศอินเดียและศรีลังกา

สมาชิกผู้โชคดี 2 ท่านจะได้รับประสบการณ์ขั้นสุดกับ แมริออท บอนวอย โกลเด้นทิกเก็ต (Marriott Bonvoy Golden Ticket) ซึ่งเป็นแพ็กเกจสำหรับ 2 ท่าน เพื่อร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ ICC Men’s T20 World Cup 2026 อย่างมีสไตล์ โดยโกลเด้นทิกเก็ตเป็นหนึ่งรางวัลจะมอบให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดด้วยคะแนน แมริออท บอนวอย และอีกรางวัลจะมอบให้แก่ผู้โชคดีจากการจับรางวัลของ แมริออท บอนวอย ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรี เพื่อมีสิทธิ์ลุ้นรับ แมริออท บอนวอย โกลเด้นทิกเก็ต (Marriott Bonvoy Golden Ticket) ได้ที่นี่: https://www.joinmarriottbonvoy.com/cricketgoldenticket

นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถใช้คะแนน แมริออท บอนวอย เพื่อร่วมประมูลหรือแลกรับประสบการณ์ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) มากกว่า 500 รายการ อาทิ ประสบการณ์รับรองแขกสุดพิเศษในวันแข่งขัน, ประสบการณ์พิเศษก่อนการแข่งขันในรูปแบบ Beyond the Boundary หรือ ประสบการณ์สำหรับเด็ก Anthem Kids ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและบุตรหลานได้สร้างความทรงจำอันล้ำค่าด้วยการเดินลงสู่สนามเคียงข้างนักกีฬาระหว่างช่วงพิธีบรรเลงเพลงชาติ และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมาชิกทั่วโลกสามารถเข้าชมและเข้าร่วม แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) ได้ทางออนไลน์ที่นี่: https://www.marriott.com/en-gb/loyalty/partners/icc-cricket โดยจะมีการเปิดตัวประสบการณ์ใหม่ๆ บนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 1-Point Drops ซึ่งมอบบัตรเข้าชมการแข่งขันทั่วไปแบบเป็นคู่ สำหรับแมตช์ที่ทุกคนรอคอยระหว่างอินเดียและปากีสถาน โดยมีทั้งหมด 10 รางวัล สามารถแลกรับได้ด้วยคะแนน แมริออท บอนวอย เพียง 1 คะแนน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

“แมริออท บอนวอย มุ่งมั่นในการเชื่อมโยงผู้คนให้ใกล้ชิดกับกิจกรรมที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุด ทั้งสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจและช่วงเวลาสำคัญที่มีความหมาย ผ่านความร่วมมือระดับโลกกับ ICC ในครั้งนี้ เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อร่วมชมการแข่งขัน ICC Men’s T20 World Cup 2026 ในรูปแบบที่น่าจดจำอย่างแท้จริง ตั้งแต่ที่นั่งแถวหน้าสุด โอกาสพิเศษในการสัมผัสบรรยากาศเบื้องหลัง ประสบการณ์การต้อนรับระดับพรีเมียม ไปจนถึงประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน รวมถึงการเข้าพักในโรงแรมต่างๆ ภายใต้เครือ แมริออท บอนวอย เรากำลังสร้างความทรงจำที่จะคงอยู่ยาวนานแม้การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศจะจบลงแล้วก็ตาม” จอห์น ทูมีย์ (John Toomey) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว

“หัวใจของกีฬาคริกเก็ตเต้นไปพร้อมกันทั่วโลกอย่างแท้จริง ความร่วมมือกับ ICC ครั้งนี้ มอบโอกาสให้สมาชิก แมริออท บอนวอย ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สามารถเดินทางไปยังอินเดียและศรีลังกา เพื่อร่วมชมการแข่งขัน ICC Men’s T20 World Cup 2026 ได้อย่างราบรื่น พร้อมผสานโปรแกรมการเดินทางที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเข้ากับการเข้าถึงการต้อนรับและประสบการณ์ภาคสนาม ที่ทำให้สมาชิกได้ใกล้ชิดกับทุกช่วงเวลาของการแข่งขันมากขึ้น เรารู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะได้มีส่วนเปลี่ยนวันแข่งขันให้กลายเป็นการเดินทางที่ยากจะลืมเลือนสำหรับสมาชิกของเรา และอาจช่วยสร้างแฟนคริกเก็ตหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย” แอนดรูว์ วัตสัน (Andrew Watson) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ภาคพื้นยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว


แมริออท บอนวอย เชื่อมสมาชิกให้ใกล้ชิดกับกีฬาคริกเก็ตยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่างการแข่งขัน ICC Men’s T20 World Cup 2026
แมริออท บอนวอย เชื่อมสมาชิกให้ใกล้ชิดกับกีฬาคริกเก็ตยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่างการแข่งขัน ICC Men’s T20 World Cup 2026
กำลังโหลดความคิดเห็น