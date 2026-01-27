ไอคอนสยาม จับมือพันธมิตรร่วมสร้างประสบการณ์ออกแบบและความยั่งยืน ใน Bangkok Design Week 2026 ชวน “หลงเพื่อพบเจอ” เรื่องราววัฒนธรรมย่าน ผสานนิทรรศการ ศิลปะ วัฒนธรรม ในหลากหลายมิติ

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา หนึ่งในพื้นที่จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์และการออกแบบของกลุ่มบริษัทสยามพิววรธน์ ใน Bangkok Design Week 2026 ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายพันธมิตร เดินหน้าสร้างประสบการณ์เหนือระดับ เป็น Global Experiential Destination ขับเคลื่อนพลังความคิดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด DESIGN S/O/S: Secure Domestic / Outreach Opportunities / Sustainable Future เปิดพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ที่ผสานงานออกแบบ ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน และความยั่งยืน เข้าไว้ด้วยกันในหลากหลายมิติ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปี่ยมด้วยเรื่องราว ผ่านประสบการณ์สร้างสรรค์ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นขุมพลังความคิดสร้างสรรค์ (Creative Powerhouse) ของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้บุกเบิกนำศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมสู่พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นรายแรกของประเทศไทยและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจุดหมายปลายทางศิลปะที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ไอคอนสยามชวนทุกท่าน สัมผัสเรื่องราวทางวัฒนธรรม ผสานงานออกแบบ ศิลปะ ชุมชน
ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมากมายทั่วทั้งไอคอนสยาม ได้แก่
“Klongsan Experience – Lost & Found หลงเพื่อพบเจอ”
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและไอคอนสยาม ในการจัดทำโครงการป้ายวัฒนธรรมย่านคลองสาน รวบรวมข้อมูลสำคัญด้านประวัติศาสตร์ บุคคล สถานที่ และเรื่องราวทางวัฒนธรรมของย่าน ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้เดินเท้า ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่ชวนให้ผู้ชมออกเดินสำรวจเมืองด้วยมุมมองใหม่ เปิดประสบการณ์เส้นทางเชื่อมโยงธรรมชาติ เชื่อมโยงอาหารและแหล่งจับจ่ายใช้สอย ย่านคลองสาน ภายใต้แนวคิด “หลงเพื่อพบเจอ” นิทรรศการตั้งใจเปลี่ยนภาพจำของการ “หลงทาง” ในย่านคลองสาน จากความสับสนให้กลายเป็นประสบการณ์การเดินที่ตั้งใจและน่าค้นหา ผ่านระบบป้าย เรื่องเล่าจากเสียงของคนในชุมชน และเส้นทางที่ร้อยเรียงให้ผู้ชมค่อย ๆ เดิน ฟัง เรียนรู้ และออกไปสัมผัสสถานที่จริงในย่านคลองสานด้วยตนเอง ย้อนมองอดีตของคลองสานในฐานะย่านการค้าสำคัญริมเจ้าพระยา ที่เต็มไปด้วยโกดัง โรงสี และผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งหล่อหลอมเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมรับพาสปอร์ตเพื่อสะสมแสตมป์จุดต่าง ๆ ณ Walk Way ชั้น M
IDA × EPDA Winners Exhibition
นิทรรศการผลงานผู้ชนะรางวัลจาก International Design Awards (IDA) และ European Product Design Award (EPDA) ประจำปี 2025 นำเสนอผลงานออกแบบที่โดดเด่นทั้งด้านแนวคิด งานฝีมือ และผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ ต้อนรับชุมชนการออกแบบนานาชาติ เชื่อมโยงแนวคิด นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์จากหลากหลายวัฒนธรรม ผ่าน “ภาษากลางของความเป็นเลิศ” ที่มองไปสู่อนาคตของอุตสาหกรรมการออกแบบ จัดแสดงให้ได้ชม ณ Arts Way ชั้น M
“ICONCRAFT X PATTERN.ERS CHOKE-LARB POP UP EXHIBITION”
โปรเจกต์พิเศษที่นำเสนอแฟชั่นไทยร่วมสมัย โดยนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่จากภาคเหนือ 4 แบรนด์ในกลุ่ม PATTERN.ERS ทั้ง KANZ BY THAITOR, {JUN}, LONGGOY, FEEL YOUTH และอีก 1 แบรนด์ระดับตำนาน SUCHAI CRAFT ซึ่งนำ “ลาบ” อาหารจานเด็ดของคนเหนือมาตีความในเชิงสัญลักษณ์ตามความเชื่อท้องถิ่นในมุมของโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ และสายใยทางวัฒนธรรม จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีต ความเชื่อ และชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย สะท้อนพลังของงานออกแบบไทยที่สามารถเล่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกันก็สื่อสารกับผู้คนในปัจจุบันได้อย่างร่วมสมัยและเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นผลงานเสื้อผ้าคอลเลกชัน “Hom Dok - Hom Khan ฮ่มดอก ฮ่วมขัน” ของ “KANZ BY THAITOR” ที่นำแรงบันดาลใจจากหม้อดอกล้านนาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหม้อดอกไม้แห่งความสมบูรณ์มาสร้างลวดลายร่วมสมัย, คอลเลกชัน “S-LาrB สะ-ลาบ” ของ “{JUN}” ที่นำแรงบันดาลใจจาก ‘สล่าลาบ’ มาออกแบบ ถ่ายทอดทั้งทักษะ ความพิถีพิถัน และจิตวิญญาณของการทำลาบ สู่เสื้อผ้าที่สร้างโชคและความรุ่งเรือง, เสื้อผ้าจาก “LONGGOY” ที่นำเสนอคอลเลกชันซึ่งบ่งบอกว่า “ถ้าคุณอยากโชคดี ฝีมือคุณต้องดีมาก่อนมีโชค” และผลงาน “โชค–ลาภ” ของแบรนด์ “FEEL YOUTH” กับเสื้อผ้าสีแดงทองที่เกิดจากการย้อมด้วยเลือดควาย วัตถุดิบหลักของลาบดิบ แต่งแต้มด้วยสีทอง สัญลักษณ์ของความโชคดี นอกจากนี้มีผลงานภาชนะอลูมิเนียมลายไทยผลงานชุด “เลิศ ลาภ” จากแบรนด์ “SUCHAI CRAFT” ที่ต้องการบอกว่า ทุกคนสามารถสร้างสีแห่งโชคลาภได้เอง ขอเพียงเป็นสีที่มั่นใจและใช้ให้ถูกกาลเทศะ โดย “ICONCRAFT X PATTERN.ERS CHOKE-LARB POP UP EXHIBITION” จัดแสดง ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม
The Loudest Silence: Deaf Art Exhibition 2026
นิทรรศการที่สะท้อนพลังของศิลปะในการขับเคลื่อนความหลากหลาย เปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้พิการทางการได้ยินได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ ประสบการณ์ และมุมมองของตนผ่านงานศิลปะอย่างเสรี นิทรรศการมุ่งส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมคนหูหนวก (Deaf Culture) เพิ่มการมองเห็นของศิลปินกลุ่มนี้ในสังคม และเชื่อมโยงผลงานเข้ากับภาคศิลปะและวัฒนธรรมในวงกว้าง เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8
Sign of Siam (SOS)
ไอคอนสยาม ได้จับมือกับศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย นำเสนองานศิลปะภายใต้คอนเซปต์ Sign of Siam (SOS) หรือ อัตลักษณ์แห่งสยาม ถ่ายทอดพลังของอัตลักษณ์ไทยในฐานะสิ่งที่เคลื่อนไหว เปลี่ยนผ่าน และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ยุคสมัย ผ่านผลงานของศิลปิน 4 ท่าน ได้แก่ อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ,
ปฐมพงศ์ บูชาบุตร, ยี่ ดวงติ๊บ และ วันดา ใจมา เพื่อยืนยันว่าอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ในอดีต แต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต ยังคงเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และสามารถนำมาต่อยอดใช้งานได้ในโลกปัจจุบัน จัดแสดงให้ได้ชม ณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2
2 นิทรรศการฮีลใจ
สุดท้ายชวนฮีลใจไปกับนิทรรศการ “BLOOM in Four Seasons – The Heart Blossoming Immersive Experience” ประสบการณ์ Immersive Art ที่พาผู้ชมออกเดินทางสู่โลกแห่งความหวัง ความสุข และแรงบันดาลใจ ผ่าน Digital Art Design ที่ผสานบทประพันธ์ระดับโลก Vivaldi – The Four Seasons เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งการฮีลใจอย่างลึกซึ้ง ณ Attraction Hall ชั้น 6 ต่อด้วย “Flower Art Garden – Let the Year Begin in Bloom” สวนดอกไม้ศิลปะที่ต้อนรับทุกคนด้วยความสดใส ถ่ายทอดความหมายของการเริ่มต้นปีใหม่อย่างเบ่งบาน เป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินและมุมพักใจเล็ก ๆ ท่ามกลางลายเส้นเอกลักษณ์ของดอกไม้จากศิลปินรุ่นใหม่ คนธรัตน์ เตชะไตรศร เสมือนได้เดินชมงานศิลป์และพักผ่อนในสวนดอกไม้ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกแสนเก๋ ทั้งสินค้า Fashion & Lifestyle และ Stationery ที่นำศิลปะและดอกไม้มาเล่าเรื่องราวผ่านลายเส้นฝีแปรงอันเป็นเอกลักษณ์ นำเสนอเป็นของใช้ดีไซน์น่ารักและใช้งานได้จริง ให้ทุกครั้งที่หยิบมาใช้เหมือนได้พกพาพิพิธภัณฑ์ศิลปะติดตัวไปทุกที่ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M
Art in ICONSIAM กับ 8 ไฮไลต์ ระดับมาสเตอร์พีซจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับโลก
ภายในไอคอนสยามยังได้พบกับความมหัศจรรย์แห่งงานศิลปะทุกมิติ กับ 8 ไฮไลต์ ระดับมาสเตอร์พีซ อาทิ ผลงาน “จารึกสัญลักษณ์สุวรรณภูมิ คือแสงแห่งปัญญา” ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ประติมากรรมแสงของ Haberdashery Studio อาร์ตสตูดิโอระดับโลก JOY แชนเดอเลียร์พวงมาลัย ประติมากรรม “ทองหยอด” ลวดลายพิมพ์ใบไม้ ผ่าน “เสาแห่งมงคล” โอ่งและผนังที่แฝงวัฒนธรรมไทยจากภาคต่าง ๆ ในเมืองสุขสยาม กำแพงศิลป์สไตล์อิมเพรสชันนิสม์ “แสงสยาม” และ Photo Collage “รวมพลังความเป็นไทย” อีกด้วย
การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะใน Bangkok Design Week ของไอคอนสยามครั้งนี้ ไม่เพียงนำเสนอผลงานออกแบบและศิลปะร่วมสมัย แต่ยังสะท้อนบทบาทของการออกแบบในฐานะเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คน เมือง และชุมชนอย่างยั่งยืน ชวนทุกคนออกเดิน “หลงอย่างตั้งใจ” เพื่อค้นพบคุณค่าและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในย่านคลองสานด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง พร้อมร่วมกิจกรรมรับพาสปอร์ต และแสตมป์ตราประทับจากแต่ละจุดที่จัดแสดงงานศิลปะภายในไอคอนสยามและย่านคลองสาน เพื่อรับโค้ดส่วนลดรถตุ๊กตุ๊กจาก muvmi (มูฟมี) และใช้บริการเรือข้ามฟากฟรีเพียงแสดงพาสปอร์ต เพื่อให้เดินทางไปชมงานในย่านต่าง ๆ ในงาน Bangkok Design Week 2026 ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ICONSIAM หรือสอบถามโทร.1338