“พาณิชย์”หนุนผ้าบาติกนราธิวาส แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ป้องเลียนแบบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าผ้าบาติกของกลุ่มนาราบาติก แนะนำผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ลวดลายผ้า เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ และเป็นหลักฐานอ้างอิงความเป็นเจ้าของสิทธิ์กรณีเกิดข้อพิพาท พร้อมแนะนำการต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การขายสินค้าทั้งออฟไลน์ ออนไลน์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับนายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่กรม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าผ้าบาติกนราธิวาส ของ “กลุ่มนาราบาติก” ซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าอย่างประณีตด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิม ทั้งการเขียนเทียนด้วยมือ และการลงสีด้วยการแต้ม ระบาย และย้อมสี โดยใช้สีธรรมชาติ “รีมาดู” ที่สกัดจากเปลือกไม้ แก่นไม้ และครั่ง ทำให้เกิดสีโทนสุภาพ ไม่ฉูดฉาด สีไม่ตกและมีความคงทน สร้างสีสันลวดลายบนผืนผ้าที่สามารถสะท้อนเสน่ห์วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดนราธิวาสได้อย่างชัดเจน ผสานกับการออกแบบตัดเย็บให้มีความร่วมสมัย จนทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนาราบาติกไม่ใช่เพียงผ้าบาติกทั่วไป แต่เป็นผลงานลิขสิทธิ์ที่มีเรื่องราวและคุณค่าทางสังคมแฝงอยู่ด้วย
ทั้งนี้ กรมได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสมาชิกกลุ่มนาราบาติก เกี่ยวกับการต่อยอดความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยแนะนำให้ดำเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าที่ทางกลุ่มได้ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ผ่านบริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งสามารถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการอ้างอิงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หากเกิดกรณีข้อพิพาท อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการนำผลงานลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ สามารถติดต่อกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของสิทธิได้โดยตรง
ขณะเดียวกัน ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ ทั้งการบริหารจัดการสิทธิ์อย่างเป็นระบบ การพัฒนารูปแบบและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบโจทย์กระแสนิยมของผู้บริโภคยุคใหม่ ตลอดจนแนวทางขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น
“ได้ยืนยันกับผู้ประกอบการว่า กรมพร้อมสนันสนุนข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มนาราบาติกและผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) คอยให้คำแนะนำผ่านทางระบบออนไลน์ หรือสายด่วน 1368 และยังมีแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง
DIP e-Learning ซึ่งรวบรวมหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นต่อผู้ประกอบการไว้มากมาย เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน”นางอรมนกล่าว
นายอาหาหมัดดลยาลี หะยีด๊ะ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มนาราบาติก กล่าวว่า กลุ่มนาราบาติกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เพื่อฟื้นฟูและสืบทอดการทำผ้าบาติกของจังหวัดนราธิวาสให้คงอยู่ร่วมสมัย สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน โดยก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Nara Batik” ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีการผลิตสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอ และผ้าเช็ดหน้า โดยลวดลายที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ลายผ้าพระราชทานสิริราชพัสตราภรณ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบลายผ้าให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งลายตะเกียงที่สะท้อนวิถีชีวิตยามเช้าของชาวนราธิวาสในอดีตก่อนมีไฟฟ้าใช้ ที่ต้องอาศัยตะเกียงเป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในการดำรงชีวิต สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าผ้านาราบาติกเปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังของคนในชุมชน เป็นต้น