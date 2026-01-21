New U Life Thailand จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปี พร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองสู่อนาคต

New U Life ประเทศไทย จัดงาน New U Life Thailand 1st Anniversary ภายใต้แนวคิด “From First to Future” เพื่อเฉลิมฉลองการดำเนินงานครบ 1 ปี ในไทย พร้อมสะท้อนการเติบโตของตลาดสุขภาพและ Wellness ที่กำลังขยายตัว งานครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านสุขภาพฮอร์โมน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านนวัตกรรมด้าน Systemic Hormone Health เพื่อสะท้อนการเติบโตของตลาดสุขภาพและ Wellness ในไทย พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพฮอร์โมน ซึ่งกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลตัวเองในยุคปัจจุบัน ตลอดปีที่ผ่านมา แนวคิด “Wellness” ได้ขยายความหมายจากการออกกำลังกายหรือโภชนาการ ไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเฉพาะ สุขภาพฮอร์โมน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อพลังงานของร่างกาย การนอนหลับ อารมณ์ สมาธิ และคุณภาพชีวิตโดยรวม
ตลอดปีที่ผ่านมา New U Life Thailand มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพฮอร์โมนในเชิงวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการส่งเสริมแนวคิด Wellness ระยะยาว ที่ไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพเฉพาะจุด แต่เป็นการดูแลร่างกายอย่างสมดุลทั้งระบบ งานครบรอบ 1 ปี จึงถูกออกแบบให้เป็นเวทีที่ช่วยทำให้เรื่องฮอร์โมนเข้าใจง่าย ใกล้ตัว และเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตจริง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมองเชิงนโยบาย และทิศทางอนาคตของตลาดสุขภาพในไทย
สำหรับในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณค่าในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ซึ่งร่วมถ่ายทอดมุมมองด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ Wellness อย่างรอบด้าน อาทิ Stony Tanner Vice President of Global Impact and PR, New U Life Corporation, สหรัฐอเมริกา ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ New U Life ในฐานะองค์กร Wellness ระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพเชิงระบบ และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะตลาดสุขภาพที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ นักวิชาการอาวุโสจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้บรรยายในหัวข้อ “The Future of Wellness Hormones as the Extraordinary Key” - อนาคตของสุขภาพ...กำลังเปลี่ยน…ฮอร์โมน คือกุญแจสำคัญที่คนยุคใหม่ต้องรู้ ทั้งในมิติ สุขภาพ ชีวิต และโอกาสทางธุรกิจ” โดยอธิบายว่าสุขภาพฮอร์โมนไม่ใช่เพียงเรื่องเฉพาะบุคคล แต่เป็นฐานรากของพลังชีวิต ความสามารถในการทำงาน และศักยภาพของสังคมในระยะยาว
ด้าน จีระยุ จารุกิตติวรกานต์ ผู้นำด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ได้สะท้อนภาพการเติบโตของ Wellness Tourism และโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลก ร่วมแบ่งปันมุมมองการเชื่อมโยง Wellness กับ Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเวทีโลก การนำเสนอช่วยสะท้อนโอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลาง Wellness Tourism และการต่อยอดธุรกิจสุขภาพสู่ระบบเศรษฐกิจจริง
ทั้งนี้สาริณี เสฐียรภัคกุล ผู้จัดการทั่วไป New U Life ประเทศไทย ได้กล่าวถึงภาพรวมการพัฒนาตลาดสุขภาพฮอร์โมนในปีแรก การสร้างความเชื่อมั่นด้านผลิตภัณฑ์ และทิศทางการยกระดับองค์ความรู้ด้าน Wellness ของสังคมไทยในปี 2026 ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของงาน คือการตอกย้ำบทบาทของ SomaDerm ในฐานะผลิตภัณฑ์เรือธงด้าน Hormone Wellness ของ New U Life SomaDerm® ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบฮอร์โมนและสุขภาพโดยรวมของร่างกาย โดยเน้นการดูแลสุขภาพในเชิงระบบและระยะยาว ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานและวัย 40 ปีขึ้นไป ซึ่งเริ่มเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน การพักผ่อน และสมดุลของร่างกาย SomaDerm® จึงถูกวางตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพประจำวันในแนวคิด Wellness Lifestyle มากกว่าการเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพทั่วไป
งานครบรอบ 1 ปีของ New U Life Thailand สะท้อนภาพชัดเจนว่าตลาดสุขภาพและ Wellness ของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ ความน่าเชื่อถือ และผลลัพธ์เชิงคุณภาพมากขึ้น ชัดเจนว่าคนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และมองหาแนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่เป็นการสร้างสมดุลให้ร่างกายตั้งแต่วันนี้ ซึ่งทาง New U Life Thailand วางเป้าหมายในปี 2026 ในการขยายการสื่อสารด้านสุขภาพฮอร์โมนอย่างถูกต้อง เพิ่มการเข้าถึงองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนให้ Wellness กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทย.