บุญรอดฯ คว้า 5 รางวัล Gold Award เวที ICQCC 2025 การันตีโรงงานผลิตมาตรฐานสากล

5 กลุ่มบริษัทผลิตในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ฯ ได้แก่ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด, บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด, และ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด คว้ารางวัลสูงสุดด้านคุณภาพการผลิต Gold Award จากเวที International Convention on Quality Control Circles 2025 (ICQCC) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไต้หวัน ถือเป็นหนึ่งในเวทีด้านคุณภาพการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโลก หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โอลิมปิกแห่งวงการคุณภาพ” (Olympics of Quality) ตอกย้ำศักยภาพของโรงงานในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ฯ ที่มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากลและได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ
นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทผลิต บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ที่เน้นย้ำเรื่องคุณภาพที่ดีที่สุดและใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพนักงานที่ร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถคว้ารางวัล ICQCC 2025 สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม TQM (Total Quality Management) ของกลุ่มบริษัทผลิตบุญรอดบริวเวอรี่ฯ ซึ่งเป็นกรอบการจัดการคุณภาพการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าไทยอยู่ในระดับดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก”
สำหรับเวที ICQCC 2025 เป็นการประชุมนานาชาติด้าน Quality Control Circles (QCC) หรือวงจรการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก โดยในปี 2025 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ความสำเร็จของทั้ง 5 โรงงานในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ฯ นับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างเป็นระบบตามแนวทาง QCC ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการแบบที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการขององค์กร หรือ TQM (Total Quality Management) ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง การใช้เครื่องมือด้านคุณภาพ การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม