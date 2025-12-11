เกาหลีใต้มองการณ์ไกล ยกระดับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเป็นกระทรวง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยเกาหลีใต้มองการณ์ไกล ปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาครั้งใหญ่ เปลี่ยนจากสำนักงานเป็นกระทรวง มีรัฐมนตรีกำกับดูแล เผยเป็นพัฒนาการที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชี้ไทยจะได้ประโยชน์จากความร่วมมือที่มีระหว่างกัน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวสำคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีโลกว่า เกาหลีใต้ได้ยกระดับสถานะของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Intellectual Property Office : KIPO) ขึ้นเป็นกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญา (Ministry of Intellectual Property : MOIP) อย่างเป็นทางการ มีรัฐมนตรีตัดสินใจในระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีอำนาจและบทบาทในระดับนโยบายเต็มรูปแบบ ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ว่าได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่แข่งขันกันด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้ การยกระดับ KIPO เป็นกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเกาหลีใต้ตระหนักถึงพลังของทรัพย์สินทางปัญญาในการเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง สนับสนุนการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และผลักดันการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการยกระดับดังกล่าว ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเหตุผลเชิงนโยบายเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทภารกิจอันเข้มข้นของหน่วยงาน โดยในปี 2567 KIPO มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 1,796 คน ทำหน้าที่ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมาก ในปีดังกล่าวมีคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเกือบ 6 แสนคำขอ แบ่งเป็นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 248,687 คำขอ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 56,495 คำขอ และเครื่องหมายการค้า 287,450 คำขอ
โดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้ นอกจากจะยังคงมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และยังเพิ่มหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาและด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และกำหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในระยะยาว
นอกจากนี้ จากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ประจำปี 2568 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้จัดอันดับดัชนีนวัตกรรมให้สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก รองจากสวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง
“กรมเห็นว่า แนวทางการยกระดับดังกล่าว อาจเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันสำคัญให้กับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา นำไปเป็นต้นแบบในการพิจารณายกระดับหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ส่วนไทยในฐานะประเทศคู่ค้าสำคัญและมีความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับเกาหลีใต้มาอย่างต่อเนื่อง จะได้ใช้ประโยชน์จากการยกระดับหน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป”นางอรมนกล่าว