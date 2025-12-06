ห้างเซ็นทรัล เปิดตัว Priceless Platform ผนึก Mastercard มอบสิทธิ์สมาชิกบัตร

ห้างเซ็นทรัลจับมือ มาสเตอร์การ์ด มอบประสบการณ์เหนือระดับ ผ่านการเปิดตัว Central x Mastercard Priceless แพลตฟอร์มออนไลน์ Priceless Platform เชื่อมสิทธิพิเศษไว้ที่เดียว ครั้งแรกในประเทศไทยแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ที่ทำให้การช้อปปิ้งถูกยกระดับด้วยการเดินทางสุดพิเศษแบบครบวงจร โปรโมชั่นสุดพิเศษ และประสบการณ์แบบ Priceless
ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำด้านไลฟ์สไตล์รีเทลของไทยจับมือ มาสเตอร์การ์ด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก ร่วมเปิดตัวแคมเปญ Central x Mastercard Priceless แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผสานสิทธิประโยชน์และบริการไว้ในที่เดียว ครั้งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมทุกโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ และประสบการณ์เหนือระดับจากทั้งห้างเซ็นทรัลและมาสเตอร์การ์ดไว้ในที่เดียว
โดยห้างเซ็นทรัลและมาสเตอร์การ์ดได้รวบรวมโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์เหนือระดับจากทั้งห้างเซ็นทรัลและมาสเตอร์การ์ด โดยถูกออกแบบมาให้เหนือกว่าสิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งแบบเดิม ๆ เพื่อเชื่อมโยงลูกค้าของห้างเซ็นทรัลผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดเข้าสู่ประสบการณ์ Priceless Experiences ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารที่สร้างความทรงจำอันยาวนาน สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและความบันเทิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ การเดินทางสุดประทับใจ ไปจนถึงกิจกรรมไลฟ์สไตล์เหนือระดับจากทั่วโลกที่ไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว
นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างห้างเซ็นทรัล และ Mastercard ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การจัดโปรโมชั่น แต่คือการสร้างบทใหม่ของการเดินทางช้อปปิ้ง ที่ผสานการเลือกซื้อสินค้าเข้ากับการสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกที่ประเมินราคาไม่ได้ (Priceless) ผ่านแคมเปญนี้ เรามองว่า Integrated Platform จะกลายเป็นประตูเชื่อมลูกค้าเข้ากับสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ ขณะที่กิจกรรม Hong Kong Priceless Experience ที่เพิ่งจบไป นับเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของคำว่า ‘เงินซื้อไม่ได้ แต่ประสบการณ์คือสิ่งที่อยู่ในความทรงจำ’ ความตั้งใจของเราคือการยกระดับห้างเซ็นทรัลให้เป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นแบบเหนือระดับที่ไม่หยุดอยู่กับที่ แต่พร้อมขับเคลื่อนลูกค้าไปสู่โลกที่กว้างขึ้นและมีความหมายมากขึ้น”
การร่วมมือของสองแบรนด์ใหญ่ครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของห้างเซ็นทรัล ที่มุ่งสู่การเป็น Lifestyle Platform ที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิตสมัยใหม่ โดยการมอบประสบการณ์อันโดดเด่นให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันก็เป็นการต่อยอดกลยุทธ์ของ Mastercard ในการสร้าง Loyalty และ Emotional Engagement ผ่านแคมเปญที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ตัวเลขยอดขายและจำนวนผู้ใช้บริการสะท้อนชัดเจนว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวและลูกค้าพันธมิตรยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหมวดสินค้า Luxury และ Beauty ที่ครองความนิยมสูงสุด โดยเฉพาะที่ ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของลูกค้าต่างชาติและ Expat ซึ่งกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบิลสูงกว่าลูกค้าทั่วไป และให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่แตกต่างและพิเศษเหนือใครเช่นเดียวกับจุดประสงค์หลักของ Central x Priceless Platform
จุดประสงค์หลัก: 5 ก้าวสำคัญของความร่วมมือ Central x Mastercard
1. ยกระดับประสบการณ์จากการช้อปปิ้งสินค้าไปสู่การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ — ผ่าน Integrated Platform ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกออนไลน์และประสบการณ์จริงในห้าง
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ในระดับสากลห้างเซ็นทรัลได้ตอกย้ำให้เห็นถึงการเป็น Lifestyle Platform ในขณะเดียวกันแคมเปญนี้ได้ขยายปรัชญา Priceless™ ของ Mastercard ตั้งใจมอบแก่ผู้ถือบัตรในประเทศไทย
3. สร้าง Emotional Value (ความภักดีและการมีส่วนร่วม Loyalty & Engagement)
ด้วยสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับผ่านการผสานบทบาทของทั้งสองแบรนด์ เช่น “Hong Kong Priceless Experience” ที่ไม่ใช่แค่รางวัลแบบเดิมๆ หากคือการสร้างความประทับใจที่ผูกพันอยู่ในใจยาวนาน
4. ผลักดันกลุ่มลูกค้าสำคัญสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งลูกค้าของห้างเซ็นทรัลที่ถือบัตร Mastercard และกลุ่ม Expat หรือนักท่องเที่ยว ได้เข้ามามีประสบการณ์ร่วมกันกับแบรนด์ เพื่อก่อให้เกิดช่วงเวลาที่มีคุณค่าและความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
5. ต่อยอดกลยุทธ์ความร่วมมือระดับโลกความร่วมมือนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของพันธมิตรทางการตลาดที่มีมาอย่างยาวนาน สู่ยุคใหม่ของการทำการตลาดที่ครอบคลุมทั้งด้านประสบการณ์ (Experiential Marketing) และการร่วมกันพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มร่วม (Joint Platform)
นาย ดีราจ ไรนา รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสารแบบบูรณาการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาสเตอร์การ์ด กล่าวเสริมว่า “ทุกวันนี้ การช้อปปิ้งไม่ได้หมายถึงเพียงการทำธุรกรรมอีกต่อไป แต่คือการได้ค้นพบประสบการณ์ที่ถูกคัดสรรอย่างดีและเต็มเปี่ยมด้วยความหมาย สำหรับ Mastercard เราตระหนักดีว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสรสชาติอาหารชั้นเลิศ การหลีกหนีความวุ่นวายเพื่อการพักผ่อนด้านสุขภาพ หรือการออกผจญภัยในหลากหลายรูปแบบ ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Mastercard ในการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับแพชชั่นที่เขาหลงใหล และมอบประสบการณ์ Priceless ควบคู่สิทธิพิเศษเหนือระดับแก่ผู้ถือบัตรในประเทศไทย มาสเตอร์การ์ดรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับห้างเซ็นทรัล เปิดตัวแพลตฟอร์ม Priceless ร่วมกันครั้งแรกในไทย เพื่อเปลี่ยนทุกการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าและน่าจดจำ”
นอกจากการใช้งาน Integrated Platform ที่ห้างเซ็นทรัลได้ร่วมกับมาสเตอร์การ์ดพาลูกค้า Mastercard ผู้โชคดีบินลัดฟ้าไปกับทริป “Hong Kong Priceless Experience” ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ภายใต้โปรแกรม Priceless โดยลูกค้าได้เพลิดเพลินกับแพ็กเกจการเดินทางเหนือระดับที่คัดสรรทุกองค์ประกอบไว้อย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การเดินทางชั้นธุรกิจที่สะดวกสบาย การเข้าพักสุดหรู ณ The Peninsula Hong Kong ไปจนถึงดินเนอร์ในร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ สิ่งนี้ตอกย้ำว่า Priceless Experiences ไม่ใช่เพียงโปรโมชั่น แต่คือการพาลูกค้าผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดของห้างเซ็นทรัลออกไปสัมผัส “การเดินทางในฝัน” ที่เงินซื้อไม่ได้ร่วมกับคนที่ผูกพัน ร่วมกันค้นพบความหลงใหลใหม่ๆ พร้อมเก็บความทรงจำอันน่าประทับใจไว้ยาวนานไม่รู้ลืม
Customer Privileges: ประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากกว่าการช้อปปิ้ง
1. Integrated Platform: Central x Mastercard Priceless Platform รวบรวมสิทธิพิเศษและประสบการณ์ทุกด้านไว้ในที่เดียว
2. Shopping Privileges: สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับที่ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวจากห้างเซ็นทรัลจะช่วยดูแลอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ช่วยค้นหาสินค้า พร้อมต้อนรับด้วยแพ็กเกจ Welcome Privileges (คูปองรวมมูลค่าสูงสุดถึง 1,800 บาท) และเครื่องดื่ม Welcome Drink แก้วพิเศษ (เมื่อจองบริการที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม)
3. Emotional Value: ทุกสิทธิพิเศษและประสบการณ์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสแห่งการเชื่อมต่อ การค้นพบ และความสุข เพราะประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่สุด ไม่อาจวัดได้ด้วยราคา หากแต่วัดได้จากความทรงจำอันแสนพิเศษที่ถูกสร้างขึ้น