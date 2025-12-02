ซีเจ มอร์ และ สจล. เปิดเวทีพูดคุยความร่วมมือ จับมือพัฒนา New Concept Store เพื่อพื้นที่เรียนรู้ของเยาวชนไทย

ซีเจ มอร์ (CJ MORE) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เปิดเวทีพูดคุยร่วมกันเพื่อประกาศเจตนารมณ์ก่อนเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในโปรเจกต์ “CJ MORE x ADD, KMITL : New Concept Store” ที่มุ่งยกระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาไทย โดยนำโจทย์จริงจากธุรกิจค้าปลีกมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ยุคใหม่ภายในมหาวิทยาลัย ร้านต้นแบบนี้ถูกออกแบบให้เป็นทั้งร้านสะดวกซื้อและ “พื้นที่ทดลอง” สำหรับนักศึกษาทุกคณะที่ต้องการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงของธุรกิจยุคใหม่
คุณวีรธรรม เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือนี้เกิดจากความตั้งใจที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาไทย ผ่านการเปิดพื้นที่จริงให้นักศึกษาได้ลองคิด ลองทำ และพัฒนาทักษะจากโจทย์ที่ใช้จริงในองค์กร โดย CJ MORE มองร้านต้นแบบใน KMITL เป็น “ห้องทดลองแห่งการเรียนรู้” ที่เปิดทั้งข้อมูล ระบบหลังร้าน เทคโนโลยีคลังสินค้า ระบบออโตเมชัน และหน้างานจริงให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ขณะที่ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชี้ว่า การร่วมมือกับภาคธุรกิจที่มีระบบจริงและสาขาจริง คือพื้นฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้โมเดล Project-Based Learning เชื่อมโยงกับโจทย์ของอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง
ในส่วนของร้านต้นแบบ First Concept Store นักศึกษาจากหลายคณะจะเข้ามามีบทบาทร่วมกัน ตั้งแต่การพัฒนา Store Concept, Visual, Customer Journey, Automation และระบบหลังร้าน ไปจนถึงการออกแบบโมเดลธุรกิจร่วมกัน โดยร้านจะถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด “CJ MORE – More Than Next Hood” ที่ทันสมัย สดใส และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักศึกษา มาพร้อมโซนทดลองสินค้า พื้นที่สร้างสรรค์ Playground Space และ Art Tunnel รวมถึงเลย์เอาต์ที่รองรับสินค้ากลุ่มใหม่ เช่น RTE Fun Grocery และสินค้า Local
การแถลงข่าวร่วมในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือที่มุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และสังคมไทย โดยหวังให้ร้านต้นแบบนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของจริงที่ช่วยปลุกศักยภาพเยาวชนไทยให้เติบโตและพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจและยั่งยืน