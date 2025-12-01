สยามพารากอน ฉลอง 20 ปี “Siam Paragon 20th Anniversary: A Journey of Extraordinary Dreams” เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขทุกตารางเมตร ยกทัพศิลปินดังร่วมมอบประสบการณ์เหนือระดับ

สยามพารากอน Global Landmark Destination ที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่หนึ่งในใจของผู้มาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และครองความเป็นผู้นำในการมอบประสบการณ์ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง จัดงาน “Siam Paragon 20th Anniversary: A Journey of Extraordinary Dreams” ฉลองครบรอบ 20 ปี เนรมิตทุกพื้นที่ให้เป็นอาณาจักรแห่งความสุข จัดเต็มความบันเทิงทั่วพื้นที่ ด้วยโชว์พิเศษและเซอร์ไพรส์สุดประทับใจจากบรรดาศิลปินแถวหน้าของไทย ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างปรากฏการณ์ที่เป็นการปฏิวัติวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีก และเป็นต้นแบบของที่สุดแห่ง Luxury Lifestyle ที่เหนือระดับอย่างต่อเนื่อง
พิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ได้รับเกียรติจากพันธมิตรทางธุรกิจและเหล่าเซเลบริตี้ที่ตบเท้าเข้าร่วมงาน พร้อมยินดีกับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของสยามพารากอนอย่างคับคั่ง โดมีผู้บริหารระดับสูงของสยามพารากอน อาทิ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, คุณศุภลักษณ์ อัมพุช, คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์, คุณกฤษณา อัมพุช, คุณเกตุวลี นภาศัพท์, คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล, คุณชฎาทิพ จูตระกูล, คุณเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ, คุณประกิด บุณยัษฐิติ, คุณอัลแมนโด้ โทโรเมลลี่ ร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจ
โดยตลอดงานมีไฮไลต์เป็นโชว์พิเศษจากเหล่าศิลปินชื่อดังซึ่งยกขบวนมาสร้างเซอร์ไพรส์ทั่วทุกพื้นที่ของสยามพารากอน ด้วยหลากหลายกิจกรรมที่เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ ทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งโชว์สุดประทับใจจาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ HALL OF MIRRORS,เซอร์ไพรส์สำหรับสายอาร์ททอยกับ “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” พร้อมโชว์จาก เทศน์ ไมรอน และ ไมกี้ ปณิธาน ณ POP LAND และยังมีหนุ่มฮอต นนน กรภัทร์ ที่มาร่วมสร้างโมเม้นท์
สุดฟินสำหรับสายแฟชั่นและบิวตี้ รวมถึงกิจกรรมเอาใจคนรักความอร่อย Special Time at EATELIER กับ นิว ฐิติภูมิ และ POLCASAN ที่ Eatelier ชั้น 4 อีกทั้งยังมีโซน Extraordinary ME Studio ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากเซเลบริตี้ผ่านหลากหลายโมเมนต์สุดประทับใจ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพสไตล์แฟชั่นกับ VOGUE Magazine เพิ่มสีสันความสนุกให้กับการเฉลิมฉลอง
นอกจากนี้ยังมีความเอ็กซ์คลูซีฟกับ “Siam Paragon 20th Anniversary x PRAEW” ซึ่งสยามพารากอนร่วมกับนิตยสารแพรว ยกทัพศิลปินและนักแสดงแถวหน้ามาสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขผ่านมินิคอนเสิร์ต, มินิทอล์ค และกิจกรรม Praew Meet and Read Special โดยเปิดเวทีวันแรกด้วยเซอร์ไพรส์จาก ลีน่า ลลินา-หมิว ณัชชา, หลุยส์ ธณวิน-ฟอร์ด อรัญญ์-ฟลุ๊ค ณัฐนนท์, บิ๊ก ธนกร-ปาร์ค อนันตเดช, อ็อตโต้ พชร-ลี อัสรี และศิลปิน Kob Flatboy, ICEACE, KJ, โฟกัส ญาณิน
ทั้งนี้งาน “Siam Paragon 20th Anniversary: A Journey of Extraordinary Dreams” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอดสองวันเต็ม ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 โดยวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ยังคงจัดเต็มความบันเทิงทั่วพื้นที่ ด้วยโชว์พิเศษจากเหล่าศิลปินและนักแสดงที่มาร่วมมอบความสุขอย่างคับคั่ง อาทิ โฟร์ท ณัฐวรรธน์, จุง อาเชน - ดัง ณัฎฐ์ฐชัย, หนุ่ม ๆ ATLAS, หยิ่น อานันท์-วอร์ วนรัตน์ เชน ณัชพล-บอส ณัฐกิตติ์, กฤต รณกฤต-ตั๋ง ชินดิศ, บิลลี่ ภัทรชนน-เบ้บ ธนทัต, หล่งซื่อ ลี-อาร์ม ชัยภัทร, แม้ก กรธัสส์-ณฐ ณฐสิชณ์, มอส ภาณุวัฒน์-แบงค์ มณฑป, จา พชร-เต้ วีรภัทร, แพทริคอนันดา, Cheriie, กีต้าร์ สาริน, EARTHernative, faygo, HOWLS,วง SOUNDSLEEP, 5 สาว Sugar 'N Spice, บอยกรุ๊ป LE7EL และ Amazing Boy Thailand
พร้อมกันนี้ สยามพารากอนยังผนึกกำลังพันธมิตรร้านค้าชั้นนำมอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าคนสำคัญ และจัดเต็มโปรโมชั่นสุดคุ้ม ทั้งส่วนลด ของรางวัล และสิทธิประโยชน์มากมาย ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2568 รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 25 ล้านบาท เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติ ให้กับลูกค้าทุกคน ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon