สยามพิวรรธน์ จับมือ Belmond สร้างปรากฏการณ์ “A Grand Collaboration” เชิญสองเชฟระดับโลก ร่วมรังสรรค์ค่ำคืนแห่งรสชาติระดับเวิลด์คลาส มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าคนพิเศษ
ณ ร้าน Blue by Alain Ducasse ชั้น 1 ไอคอนสยาม
สยามพิวรรธน์ ตอกย้ำบทบาทในฐานะผู้นำด้านการสร้างจุดหมายปลายทางลักซ์ชัวรีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินหน้าผสานความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก มอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าผ่านประสบการณ์ลักซ์ชัวรีที่เหนือระดับแบบ Extraordinary Experiences ล่าสุดร่วมกับ Belmond เครือโรงแรมระดับซูเปอร์ลักชัวรี มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าคนพิเศษของ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้สัมผัสความเป็นที่สุดของ Luxury Dining กับมื้อค่ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเป็นการร่วมรังสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ “A Grand Collaboration” ระหว่าง เชฟ Alessandro Cozzolino Executive Chef แห่ง La Loggia di Villa San Michele และ เชฟ Christophe Grilo Executive Pastry Chef แห่ง Blue by Alain Ducasse เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ณ ร้านอาหาร Blue by Alain Ducasse ชั้น 1 ไอคอนสยาม
มื้อค่ำสุดพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Exclusive Sit-down Dinner ได้รับเกียรติจากลูกค้าคนสำคัญ อาทิ คุณน้ำ ชลสายพันธ์ - คุณนิภา ชลสายพันธ์ - คุณอภิญญา ชลสายพันธ์ - คุณกรรณิการ์ พรหมบถ - คุณอารยา เกรียงไกรกุล - คุณบุศบา อัศวนิเวศน์ - คุณประชา อัศวนิเวศน์ - คุณสุวรรณี เขมัษเฐียร - คุณสมบุญ แต่โสภาพงษ์ - คุณ ก้องณพัฒน์ จิโรจธนพงศ์ - คุณชารัตน์ ชูเกียรติ ฯลฯ ที่มาร่วมดื่มด่ำกับมื้อค่ำแสนพิเศษจากการรังสรรค์ของสองเชฟชื่อดังระดับโลก ซึ่งร่วมกันสร้างสรรค์เมนูขึ้นใหม่ เพื่อมอบประสบการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียว ให้ได้สัมผัสเฉพาะในค่ำคืนพิเศษนี้ ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดของไอคอนสยาม โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ Belmond จับมือร่วมมอบประสบการณ์สุดพิเศษกับศูนย์การค้าในประเทศไทย
เชฟ Alessandro Cozzolino นับเป็นศิลปินแห่งรสชาติ ผู้เติบโตมาพร้อมความหลงใหลในศิลปะแห่งการปรุงอาหารตั้งแต่วัยเยาว์ หลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการโรงแรมเมือง Cassino เขาได้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพเชฟในร้านอาหารระดับดาวมิชลินชื่อดังทั่วทวีปยุโรป อาทิ Le Cimes (3 ดาวมิชลิน) ในฝรั่งเศส, Chez Dominique (2 ดาวมิชลิน) ในฟินแลนด์, St Hubertus (3 ดาวมิชลิน) และ Ristorante Arnolfo (2 ดาวมิชลิน) ในอิตาลีเส้นทางของเขาสู่เอเชียเริ่มต้นขึ้นในปี 2015 เมื่อได้รับตำแหน่ง Chef de Cuisine แห่งห้องอาหาร Grissini โรงแรม Grand Hyatt Hong Kong ซึ่งที่นั่นเองทำให้เขาได้รับเกียรติยศรางวัล “Chef of the Year 2017” จาก Gambero Rosso
ปัจจุบัน เชฟ Alessandro ดำรงตำแหน่ง Executive Chef แห่งโรงแรม Villa San Michele, A Belmond Hotel เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ด้วยเอกลักษณ์การปรุงอาหารที่ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งแคว้นทัสคานีผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นชั้นเลิศและเทคนิคอันทันสมัย เขารังสรรค์เมนูสุดประณีตให้กับห้องอาหาร La Loggia di Villa San Michele ซึ่งโดดเด่นด้วยรสชาติและการนำเสนอที่เปี่ยมด้วยศิลปะ สำหรับเชฟ Alessandro การทำอาหารไม่ใช่เพียงเรื่องของรสชาติ หากแต่เป็น “บทสนทนา” ระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของประสบการณ์แห่งมื้ออาหารอันละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง
สำหรับ เชฟ Christophe Grilo เป็น Executive Pastry Chef และ Artisan Baker มากฝีมือจาก Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยระดับ 1 ดาวมิชลิน 5 ปีซ้อน ณ ไอคอนสยาม โดยมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในวงการขนมอบและเบเกอรี่ฝรั่งเศส โดดเด่นในการผสานเทคนิคสมัยใหม่เข้ากับสูตรดั้งเดิมของขนมฝรั่งเศสได้อย่างประณีต โดยเน้นการใช้วัตถุดิบพรีเมียม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งรสชาติให้กับผู้ที่ได้ลิ้มลอง
ด้วยการร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษระหว่าง เชฟ Alessandro Cozzolino และ เชฟ Christophe Grilo ไม่เพียงทำให้มื้อค่ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ด้านรสชาติที่ตราตรึงใจผู้ที่มีโอกาสได้ร่วมสัมผัสทุกคน ยังตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำในการนำเสนอประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสของสยามพิวรรธน์ และฉายภาพไอคอนสยาม ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ลักซ์ชัวรีที่เหนือระดับได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นการร่วมมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าของ Belmond และสยามพิวรรธน์ ซึ่งพร้อมจะให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 ร่วมกับโรงแรมในเครือ Belmond ทั่วโลกแบบ Exclusive และก่อนใคร