"TOA SuperShield Metal Sheet Shield" คว้ารางวัล "Well-being Editor's Choice" ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมรักษ์โลกตัวจริง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย ตอกย้ำเจ้าตลาดเบอร์ 1 และผู้นำนวัตกรรมรักษ์โลก ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2025 โดยสามารถคว้ารางวัลใหญ่มาถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบ้านและสวน"s Choice ในหมวด Well-being Product ตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยและเป็นที่ไว้วางใจของคนรักบ้าน และรางวัล "Editor's Choice" จาก "สีทาหลังคา SuperShield Metal Sheet Shield" ที่สุดแห่งการปกป้องหลังคาบ้านเมทัลชีท ทั้งจากแสงอาทิตย์ ลดเสียงรบกวน และปกป้องหลังคาเมทัลชีท ทนทาน 10 ปี ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ TOA ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค (Well-being) อย่างแท้จริง
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี TOA ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความใส่ใจในสุขภาพผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ทำให้เรากลายเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมสีทับหน้ารวมรองพื้น สูตร 2in1 ทั้งผลิตภัณฑ์ TOA 4 Seasons 2in1 และ TOA Expert Series 2in1 รวมถึงนวัตกรรมสีเคลือบรวมรองพื้น สูตรน้ำ สำหรับทาเหล็กและพื้นผิวอื่นๆ TOA AquaShield 2in1 Multi Surface และนวัตกรรมสีทาภายใน ปลอดภัยสูงสุด TOA Organic Care เป็นต้น
สำหรับนวัตกรรมใหม่ สีทาหลังคาเมทัลชีท "ซุปเปอร์ชิลด์ เมทัลชีท ชิลด์" (SuperShield Metal Sheet Shield) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี 3X Triple Tech Protection พลังปกป้องเหนือระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปกป้องหลังคาโลหะให้ทนทาน เย็นสบาย และเงียบสงบกว่าที่เคย ด้วยคุณสมบัติเด่น 3 ประการ ไม่ว่าจะเป็น 1.Solar Reflection สะท้อนแสงอาทิตย์สูงสุด 96% สะท้อนได้ดีกว่าเมทัลชีทที่ไม่เคลือบสี มากกว่า 2 เท่า และยังสามารถลดอุณหภูมิที่พื้นผิวได้มากกว่าเมทัลชีทที่ไม่ได้เคลือบสีมากถึง 14 องศาเซลเซียส* 2.Noise Reduction ลดเสียงได้มากกว่าถึง 16% เมื่อเทียบกับเมทัลชีทเปลือย และสามารถช่วยลดเสียงได้มากกว่าเมทัลชีทที่บุด้วยพียูโฟมถึงเท่าตัว* 3.High Elongation เนื้อฟิล์มหนา ยืดหยุ่นมากกว่าสีน้ำทั่วไป ช่วยปกป้องและยืดอายุหลังคา *หมายเหตุ: ค่าผลทดสอบเป็นผลความแตกต่างของอุณหภูมิสูงสุดเปรียบเทียบกัน และร้อยละ (%) ผลต่างของเสียง ซึ่งเป็นการทดสอบจากบ้านจำลอง
นายจตุภัทร์ เสริมว่า นวัตกรรมล่าสุดนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ TOA ในฐานะผู้นำนวัตกรรม โดยปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์การใช้งาน และมีโซลูชั่นต่างๆ แบบครบระบบ ทั้งสีทาอาคาร สีตกแต่งพิเศษ สีงานไม้ สีงานเหล็ก สีอุตสาหกรรม สีทาหลังคา สีทาพื้นถนน สินค้ากลุ่มฮาร์ดแวร์ สเปรย์ กาว กระดาษทราย เคมีภัณฑ์ก่อสร้างป้องกันรอยแตกร้าวและรั่วซึม ปูนกาวซีเมนต์ ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป กระเบื้องเซรามิกสำหรับปูพื้นและผนัง แผ่นฝ้ายิปซัม (ปัจจุบันเราเป็นเบอร์ 2 ในตลาด) จนถึงการขยายธุรกิจสู่กลุ่ม Smart Bathroom Solution ร่วมกับ JOMOO แบรนด์สุขภัณฑ์ระดับโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของ TOA ที่ได้รับความไว้วางใจจนเป็นเจ้าตลาดเบอร์หนึ่ง และผู้นำนวัตกรรมรักษ์โลกของไทยตัวจริง
“ด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนของ SuperShield Metal Sheet Shield จึงเป็นคำตอบของการปกป้องหลังคาเมทัลชีทที่ทั้งสวย ทน และเย็นสบาย พร้อมทั้งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนทั้งด้านการใช้งานและสิ่งแวดล้อม มีจำหน่ายด้วยกัน 6 เฉดสี และยังสามารถเลือกใช้คู่กับสีทับหน้าซุปเปอร์ชิลด์ ที่ให้ความทนทานยาวนาน 15 ปี และมีเฉดสีให้เลือกกว่า 3,700 เฉดสี มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ นวัตกรรม "Supershield Metal Sheet Shield" สะท้อนความมุ่งมั่นของทีโอเอในการพัฒนาเทคโนโลยีสีที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง” นายจตุภัทร์กล่าวปิดท้าย