ประธานหอการค้าไทยชี้เศรษฐกิจไทย “อัมพฤกษ์” รัฐต้องเร่งปลดล็อกกฎหมาย-ฟังเสียงเอกชน

ประธานหอการค้าส่งสัญญาณแรง ชี้เศรษฐกิจไทยติดหล่มกฎระเบียบซ้ำซ้อน-ระบบราชการซ้ำซ้อนทำต่างชาติสับสนลงทุนยาก ย้ำต้องรื้อกฎหมายเก่า พร้อมผลักดันซัพพลายเชนในไทยตีตราเมดอินไทยแลนด์ หนุนเศรษฐกิจสีเขียว และปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ก่อนไทยจะเสียโอกาสบนเวทีโลก
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายในงานสัมมา iBusiness Forum: Thailand Future Signal 2026 จับสัญญาณอนาคต ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะคล้าย “อัมพฤกษ์” คือร่างกายยังไม่ตาย แต่ขยับตัวลำบาก เพราะเกิดจากการชะงักงันในการทำงานไม่การขับเคลื่อนจากรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแต่ปัจจุบันเริ่มมีความชัดเจนแล้ว
ทั้งนึ้เศรษฐกิจโลกกำลังจัดระเบียบใหม่ ทั้งห่วงโซ่อุปทาน การจับคู่ทางการค้า และการเกิดขึ้นของกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ ๆ จำนวนมาก ประเทศต่าง ๆ กำลังหาพันธมิตรและฐานการลงทุนใหม่ซึ่งเกิดจากมาตรการภาษีของสหรัฐเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
อย่างไรก็ตามสิ่งดีของอาเซียนต่อ “ประเทศไทย” คือการที่เราถือเป็นจุดที่ต่างชาติให้ความสนใจในเรื่องของการค้าการลงทุนเพราะไม่มีความขัดแย้งรุนแรงกับฝ่ายใด และมีศักยภาพจะเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคได้
สำคัญข้อนึงก็คือว่าการเคลื่อนย้ายทุน ทุกวันนี้เรามีปัญหามากที่บอกว่าบางครั้งมีการลงทุนจากต่างประเทศมาโดยที่ว่าไม่ทราบว่าประเทศไทยได้อะไรบ้าง มีสินค้าทุ่มตลาด แล้วประเทศไทยได้อะไรตรงนี้ต้องมีการแก้ไข ซึ่งทางหอค้าไทยได้เข้าไปร่วมช่วยแก้ไขปัญหากับทางสาธารณรัฐจีนด้วยในเบื้องต้น
“เราช่วยกันจัดระเบียบกันมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนสุดท้ายได้บริษัทจีนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบีโอไอกว่าพันบริษัทและก็เป็นสมาชิกของสมาคมด้วยในทางกลับกันเราก็รู้ถึงปัญหาของนักธุรกิจกิจจีนที่มาลงทุนกับเราด้วยว่าเขาติดปัญหาอะไรบ้าง“
ดร.พจน์ กล่าวอีกว่า นักลงทุนต่างชาติที่สนใจประเทศไทยจำนวนมาก “สับสน” กับระบบกฎหมายและขั้นตอนของไทย ทั้งด้านภาษี การนำเข้า-ส่งออก และกฎระเบียบเฉพาะอุตสาหกรรม
“ปัญหาคือว่าขั้นตอนข้างในเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนกฎระเบียบเยอะเหลือเกินนะครับแล้ววิธีปฏิบัติให้มันถูกต้องนะฮะนะต่างชาติบางครั้งไม่เข้าใจว่าต้องลงทุนกันยังไงตัวอย่างคือกรณีสินค้าบางประเภทที่ไทยมีศักยภาพและเป็นฐานการผลิตใหญ่ แต่ขั้นตอนอนุมัติ ซ้ำซ้อนและยืดเยื้อ ทำให้ต่างชาติรู้สึกว่ากฎระเบียบไทย “ยุ่งยากเกินไป” เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง”
ทั้งนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีกฎหมายควบคุม แต่คือการออกกฎหมายและกฎย่อยจำนวนมาก โดยไม่เคย “รื้อและยกเลิกของเก่า” ให้ทันสมัยและสอดคล้องกัน ทำให้ระบบโดยรวมกลายเป็นภาระต่อการลงทุน
ดร.พจน์ การลงทุนในประเทศไทยต้องมีการพัฒนาและผลักดันให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนและเกิดวัฏจักรเป็นซับไพรส์เชนในประเทศไทยไม่ใช่แค่จะประกอบสินค้า แต่ต้องสร้างจนมันเป็นโปรดักออฟไทยแลนด์ให้ได้ ซึ่งจะให้เราได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษีจากประเทศคู่ค้าได้อย่างถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาเรื่องสินค้าส่งออกในลักษณะการสวมสิทธิ์อีก
ดร.พจน์ กล่าวอีกว่าเศรษฐกิจสีเขียววันนี้เป็นกระแสโลกอย่างชัดเจน ความยั่งยืนกับพลังงานสะอาดทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญแต่ยังมีส่วนที่น่ากังวลคือเอสอีที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึง
ทั่งนี้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโลก เช่น คาร์บอนเครดิต มาตรฐานการปล่อยคาร์บอน และเงื่อนไขด้าน ESG เป็นทั้ง “แรงกดดัน” และ “โอกาส” ของธุรกิจไทย
จุดสำคัญคือภาครัฐต้องออกแบบมาตรการให้ภาคเอกชน “เข้าถึงได้จริง” ไม่ใช่เพียงออกกฎบังคับ ขณะที่ภาคเอกชนเองก็ต้องยกระดับมาตรฐานการผลิต การจัดการ และระบบรายงานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดคาร์บอนเครดิต และป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าในอนาคต
ในส่วนหอการค้าและองค์กรเอกชนถือว่ามีบทบาทเป็น “พี่เลี้ยง” ถ่ายทอดความรู้และเครื่องมือ ทั้งด้านการจัดการ การลดคาร์บอน และการเตรียมตัวให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็กสามารถปรับตัวทัน
“เราได้ประสานร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบริษัทขนาดใหญ่และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งหลายให้สามารถปรับตัวเป็นซัพพลายเชนโดยการส่งเสริมธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการจัดตั้งสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคขึ้น“
ดร.พจน์ กล่าวอีกว่า การออกกฎหมายของภาครัฐมีผลกระทบในวงกว้าง จะต้องมีการรับฟังเสียงคนทำธุรกิจจริง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานต้องเป็นกฎหมายรับฟังนะความคิดเห็นชัดเจนจากผู้ประกอบการจริงหรือนายจ้างจริงไม่ใช่ออกโดยพรรคการเมืองร่วมกับเอ็นจีโอแต่ไม่ยอมรับฟังความ เห็นจากผู้ประกอบการ ซึ่งถึงแม้เจตนาจะดูดีในกระดาษ แต่ในทางปฏิบัติอาจ “ทำไม่ได้จริง” และกระทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยเฉพาะแรงงานรายวัน ภาคเกษตร และเอสเอ็มอี
ยกตัวอย่างเช่น
ปัจจุบันแรงงานจำนวนมากทำงาน 6 วัน 48 ชั่วโมง รายได้ยังประคองตัวได้ระดับหนึ่ง โดยหากลดชั่วโมงทำงานลง แต่ไม่มีโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการรองรับที่เหมาะสม รายได้สุทธิของคนงานอาจลดลง ขณะที่ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้น ทำให้การแข่งขันกับต่างประเทศลำบากกว่าเดิมได้
ดร.พจน์ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวแล้วมีข้อเสนอถึงภาครัฐในยุคที่ทุนโลกเคลื่อนย้ายเร็วเช่นกัน ซึ่งภาครัฐควรจะต้องเร่งผลักดันการลงทุนของต่างประเทศเนี่ยให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนมากขึ้นในไทย ในโครงการต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทักษะดิจิทัล และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะตอนนี้โลกเปลี่ยนเร็ว แต่ระบบผลิตบุคลากรของไทยยังตามไม่ทัน และปัญหาการลงทุนของไทยในช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เพราะประเทศไม่มีศักยภาพ แต่เพราะ “เตรียมคนไม่ทันเกมโลก”
ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยดึงการลงทุนใหม่ เช่น โลจิสติกส์ ดิจิทัล อินฟราสตรัคเจอร์
การสร้างโปรแกรมสำหรับแรงงานไทยทั้ง “แรงงานใหม่” และ “แรงงานเดิม” เพื่ออัปสกิลและรีสกิลให้ทันเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ และใช้ภาคเอกชนเป็นพาร์ตเนอร์หลัก ทั้งในด้านหลักสูตร การฝึกงาน และการประเมินทักษะเป็นต้น
ดร.พจน์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า อยากให้รัฐบาล “ฟังเอกชนให้มากขึ้น” และเดินหน้าปราบคอร์รัปชันจริงจัง โดยขอเสนอถึงรัฐบาลว่า เศรษฐกิจไทยไม่มีทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่ให้ขายเหมือนบางประเทศ รายได้หลักของประเทศจึงมาจาก “ภาคเอกชน” เป็นสำคัญ
นอกจากนี้ทุกครั้งที่ออกนโยบายหรือกฎหมายใหม่ ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงทำตามขั้นตอนให้ครบ
และต้องเร่งทำงานเชิงรุกกับภาคเอกชน เพื่อป้องกันและลดปัญหาคอร์รัปชัน เพราะหากปล่อยไว้จะกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนอย่างรุนแรง และทำให้ไทยเสียโอกาสบนเวทีโลก
สุดท้ายหากประเทศไทยยังไม่สามารถ “ขยับตัว” แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ได้ เราจะเสียทั้งโอกาสการลงทุนใหม่ และความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งจะกลายเป็นภาระให้คนไทยรุ่นต่อไปต้องรับแทน