INTER EXPRESS LOGISTICS ประกาศกลยุทธ์เชิงรุก สวมบทผู้นำ Fulfillment สำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ E-commerce

ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ตลาด E-commerce สำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด INTER EXPRESS LOGISTICS ในฐานะผู้นำด้านโลจิสติกส์สินค้าควบคุมอุณหภูมิ จึงเดินหน้าประกาศกลยุทธ์เชิงรุกครั้งสำคัญ เปิดตัวบริการ Fulfillment แบบครบวงจร ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ E-Commerce โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการสต็อก แพ็กสินค้า และส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บและขนส่งที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง และพร้อมก้าวไปเป็นพาร์ทเนอร์ที่ผู้ประกอบการไว้ใจ ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในวงการขนส่ง และความเชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์สำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิกว่า 26 ปี ทำให้ INTER EXPRESS LOGISTICS ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ แต่เป็นการต่อยอดจากรากฐานที่แข็งแกร่ง และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้าหลากหลายประเภท รองรับการจัดเก็บในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ทั้ง Ambient, Air Condition, Chilled และ Frozen ตั้งแต่มีอุณหภูมิให้เลือกตั้งแต่ 25°C ไปจนถึงต่ำกว่า -18°C พร้อมความสามารถในการดูแลสินค้าที่อ่อนไหวสูง เช่น วัคซีน, เวชภัณฑ์, โบท็อกซ์, เครื่องสำอาง ไปจนถึงอาหารสด และไอศกรีม
คุณอภิวัฒน์ วนารมย์วิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร INTER EXPRESS LOGISTICS กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ว่า
“Inter Express เห็นโอกาสสำคัญในการรองรับตลาด E-commerce ที่มีแนวโน้มเติบโตในกลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบอาหาร อาหารสำเร็จรูป ไอศกรีม อาหารทะเล ตลอดจน สินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น วิตามิน อาหารเสริม สกินแคร์ รวมถึง ยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ อย่าง วัคซีน ซึ่งยังมีผู้ให้บริการ Fulfillment แบบครบวงจรในตลาดไม่มาก เราจึงลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลังสินค้า เทคโนโลยีคลังสินค้า ที่มาพร้อมระบบจัดการหลังบ้าน และเชื่อมต่อกับเครือข่ายจัดส่งของเราเอง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็ว พร้อมควบคุมต้นทุนและคุณภาพได้ในทุกขั้นตอน”
ปลดล็อกความท้าทายด้วย Fulfillment ครบวงจรที่เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มบริการ Fulfillment ของ INTER EXPRESS LOGISTICS ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการคลังสินค้า แต่คือโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจ E-commerce โดยเฉพาะกับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเด่นสำคัญดังนี้:
ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ: ด้วยระบบ WMS (Warehouse Management System) ที่ช่วยจัดการสต็อกอย่างแม่นยำ พร้อมดำเนินการและควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน GDP และ ISO 9001:2015
เชื่อมต่อไร้รอยต่อ: Fulfillment มีการใช้ระบบ Order Management System (OMS) ที่สามารถเชื่อมต่อ API กับแพลตฟอร์ม E-commerce ชั้นนำอย่าง Shopee, Lazada และ Shopify ได้โดยตรง ทำให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ครบ จบ ในที่เดียว: ดูแลตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลัง การหยิบและแพ็กสินค้าตามออเดอร์ ไปจนถึงการจัดส่งด้วยเครือข่ายของ Inter Express เอง ทำให้ลดความซับซ้อนและลดต้นทุนได้ในทุกขั้นตอน
ลดข้อผิดพลาด ลดต้นทุน: บริการนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลกับการจัดการหลังบ้าน ลดการสูญเสียสินค้า และประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคลังสินค้าและบุคลากร
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้าน Fulfillment
INTER EXPRESS LOGISTICS มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าแค่ผู้ให้บริการ แต่เป็น “พาร์ทเนอร์” ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล ทำให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์สินค้า และการตลาดได้อย่างเต็มที่ โดยปล่อยให้เรื่องการจัดการสินค้าหลังบ้านและการจัดส่งเป็นหน้าที่ของ Inter Express
บริการ Fulfillment ของ INTER EXPRESS LOGISTICS จึงไม่ใช่แค่บริการเสริม แต่คือ กุญแจสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ E-commerce ของทุกธุรกิจ ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง และยกระดับสู่การเป็นผู้นำอย่างแท้จริง