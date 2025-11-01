ทช.ตรวจตอม่อ”สะพานศิริโยธา จ.ยโสธร”หวั่นทรุดตัวเพิ่ม สั่งเตรียมพร้อมสะพานเบลีย์

ทช.ติดตามตรวจวัดค่า ตอม่อ”สะพานศิริโยธา” จ.ยโสธร เกิดทรุดตัวจากระดับน้ำ”แม่น้ำชี”สูง หวั่นชำรุดเพิ่ม เตรียมพร้อมสะพานเบลีย์ และจัดเส้นทางรองรับการเดินทางเลี่ยงกรณีต้องปิดสะพาน
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีเหตุการณ์สะพานข้ามแม่น้ำชี สะพานศิริโยธาพัฒนา (สาย ยส.002) ซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กับบ้านดอนคำ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดการทรุดตัวของเสาตอม่อสะพานหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งสาเหตุจากแม่น้ำชีกัดเซาะกอไผ่ฝั่งริมตลิ่งแล้วไหลไปขวางคาอยู่บริเวณตอม่อตับกลางสะพาน ทำให้สะพานเกิดความชำรุดเสียหาย
ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำมาตรการเตรียมความพร้อม ภายหลังจากเกิดเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชน ดังนี้
1. ได้นำป้ายจราจรและป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกติดตั้งในพื้นที่ โดยห้ามรถบรรทุกหนักใช้งาน แต่ยังสามารถอนุญาตให้รถจักรยานยนต์สัญจรผ่านได้ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทั้งสองฝั่งของสะพาน เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างปลอดภัย
2. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการทรุดตัว โดยได้ดำเนินการตรวจวัดระยะทรุดตัวอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ และเพื่อทำการปิดสะพานหากมีความจำเป็น
3. เตรียมพร้อมในการนำสะพานเบลีย์เข้าไปติดตั้งเพื่อเชื่อมการเดินทาง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของมาตรการการซ่อมบำรุงสะพาน เนื่องจากระดับน้ำของแม่น้ำชีที่ยังคงมีปริมาณที่สูงอยู่ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังในการทรุดตัวมากยิ่งขึ้น หากแม่น้ำชีมีระดับที่ต่ำลง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบสะพาน และดำเนินการวางแผนการซ่อมแซมในลำดับถัดไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) โดยแขวงทางหลวงชนบทยโสธร อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ และเร่งจัดหาเส้นทางเลี่ยงในการเดินทาง หากต้องทำการปิดการจราจรเส้นดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วต่อไป