กลุ่ม ปตท.จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันนี้ (30 ต.ค. 2568) ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นคู่พระบารมีเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และด้วยพระราชเสาวนีย์นานัปการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท.ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนแก่ประเทศสืบไป
ภายในพิธี นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท.ทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่งร่วมกันเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นนายคงกระพันได้ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามแสดงความอาลัย ตามลำดับ