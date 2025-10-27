ผู้ส่งออกแห่เติมความรู้ หลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าใหม่สหรัฐฯ

กรมการค้าต่างประเทศเผยผลการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “RVC-Transshipment : การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ” ร่วมกับ สรท. มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมถึง 228 คน ติวเข้มกฎถิ่นกำเนิดสินค้า การคำนวณสัดส่วนการผลิตในภูมิภาค หลักเกณฑ์การพิจารณาถิ่นกำเนิด ขั้นตอนการออก Form C/O ส่งออกไปสหรัฐฯ พร้อมตัวอย่างสินค้าเฝ้าระวัง หวังช่วยให้การส่งออกไปสหรัฐฯ สะดวก เพิ่มโอกาสทางการค้า
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “RVC-Transshipment : การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ” ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 ที่ผ่านมา ว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ รวม 228 คน ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของภาคธุรกิจส่งออกที่ต้องการเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐฯ
โดยการสัมมนาครั้งนี้มีเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เช่น กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin : ROO) การคำนวณสัดส่วนการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content : RVC) หลักเกณฑ์การพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าไปสหรัฐฯ กฎถิ่นกำเนิดสินค้าของสหรัฐฯ และขั้นตอนการออก Form C/O เพื่อส่งออกไปสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับตัวอย่างการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าเฝ้าระวังส่งออกไปสหรัฐฯ กระบวนการขอคำวินิจฉัยล่วงหน้าว่าสินค้าที่จะส่งออกจะถูกจัดประเภทภาษีศุลกากรอย่างไร และการผลิตเป็นไปตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าหรือไม่ (Advance Rulings) และการเพิ่มสัดส่วนการผลิตในประเทศ (Local Content) เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในตลาดสหรัฐฯ รวมถึงข้อควรระวังในกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
“องค์ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และแนวทางปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O ทั่วไป) เพื่อให้สามารถยื่นขอหนังสือรับรอง Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มโอกาสใหม่ในตลาดสหรัฐฯ รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของไทยในตลาดโลก โดยกรมจะเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยภาคเอกชนรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ ลดผลกระทบจากมาตรการทางการค้าในปัจจุบัน และอาจสร้างโอกาสใหม่ให้กับสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ” นางอารดากล่าว
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โทรศัพท์ 0-2547-5085 เว็บไซต์ www.dft.go.th หรือสายด่วน 1385 และ Facebook : กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด