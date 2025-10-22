SME Thailand Future Day 2026 เวทีใหญ่สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องการ “รีเซ็ตธุรกิจ” เพื่ออนาคต

โลกธุรกิจปี 2026 ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวอีกต่อไป เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วกว่าที่เคย คู่แข่งใช้เทคโนโลยีเป็นอาวุธ และทุกแบรนด์ต่างแย่งชิงความเชื่อใจจากลูกค้า ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการต้อง “Recode Your Game, Reset Your Biz” รีเซ็ตแนวคิดและกลยุทธ์ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตัวเอง
พบกับ SME Thailand Future Day 2026 เวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี จัดโดย SME Thailand ที่จะเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยได้เรียนรู้แนวคิด กลยุทธ์ และแนวทางการปรับตัวให้พุ่งทะยาน จากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำธุรกิจมากประสบการณ์ ผ่าน 3 เวทีสำคัญ
- Main Stage เปิดวิสัยทัศน์ ปลดล็อกความคิด รีเซ็ตธุรกิจได้ไปต่อ
- Insight Stage เจาะลึกเข้มข้น ถ่ายทอดเทคนิคจากมืออาชีพ
- Interactive Zone พื้นที่กิจกรรม เพื่อให้ SME ค้นหาโซลูชั่นให้กับธุรกิจของตนเอง
เจอกัน วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00–17.00 น.
ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Tower B)
เข้าร่วมฟรี!
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/winaT4saGfRqL5pF9