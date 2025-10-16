“ซีไลฟ์ แบงคอก” ฉลองครบรอบ 20 ปี ปลุกกระแส Art Marketing ครั้งใหญ่ ดึงคาแรกเตอร์ไทย “Greenie & Elfie” สร้างโลกใต้น้ำสุดมหัศจรรย์ ดัน Soft Power ไทยสู่สายตานานาชาติ

ซีไลฟ์ แบงคอก (SEA LIFE Bangkok) แลนด์มาร์กท่องเที่ยวโลกใต้น้ำชั้นนำของประเทศไทยใจกลางเมืองมาตรฐานระดับโลก เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีในประเทศไทย กับโปรเจกต์สุดพิเศษครั้งสำคัญ “Greenie & Elfie Into the Wonderverse” คาแรกเตอร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก โดย ตู่-ณัฐทพงศ์ รัตนโชคสิริกูล ศิลปินและนักแอนิเมชันชื่อดังของไทย ในคอนเซปต์เปิดโลกมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลสุดจินตนาการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ม.ค. 2569 พร้อมจัดเต็มกิจกรรมหลากหลายมากมาย มุ่งสร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่มีใครเหมือน เดินเกมกลยุทธ์ Art Marketing รุกขยายฐานลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องช่วงปลายปี ย้ำกระแสอาร์ตคาแรกเตอร์บูมทั่วโลก ดันงานอาร์ตของไทยให้เป็น Soft Power สร้างแมกเน็ตดันยอดคนเข้าชมอควาเรียมพุ่งช่วงปลายปี
นางสาวสกลภัส ปลูกจิตรสม ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ปีนี้เป็นปีที่ ซีไลฟ์ แบงคอกครบรอบ 20 ปีในประเทศไทย โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำหน้าที่เป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว เราคือพื้นที่ที่นำเสนอความรู้ ความสนุกและแรงบันดาลใจผ่านโลกใต้น้ำให้กับผู้คนจากทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงที่การท่องเที่ยวไทยกำลังฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง SEA LIFE Bangkok มีความตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจเมือง และช่วยสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวในร่มของกรุงเทพฯ เช่น การนำสัตว์น้ำใหม่ๆ จากทั่วโลกมาให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด การจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนุกและความสุขอย่างเต็มอิ่ม และเพื่อทำให้การเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอกเป็นประสบการณ์ใหม่ที่สุดพิเศษไม่เหมือนใคร โดยแบ่งสัดส่วนผู้เข้าชมเป็นชาวไทย 50% และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 50 %
ล่าสุดกับโปรเจกต์สุดพิเศษ SEA LIFE Bangkok : Greenie & Elfie Into the Wonderverse ได้เดินเกมการตลาดเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ Art Marketing ประกอบด้วย Art + Emotion + Interaction เป็นการสร้าง “แรงดึงดูดทางอารมณ์” ดึงศิลปะซึ่งเป็นภาษาสากลมาช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้า ตอบโจทย์เทรนด์งานอาร์ตและศิลปะที่บูมไปทั่วโลก รวมทั้งขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่ม พร้อมเพิ่มยอดขายในช่วงปลายปี พร้อมผนึกกำลังพาร์ตเนอร์ต่างชาติโปรโมทและเร่งสร้างการรับรู้เพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 20 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ถือเป็นครั้งแรกที่ซีไลฟ์ แบงคอก ได้ร่วมงานกับ ตู่-ณัฐทพงศ์ รัตนโชคสิริกูล เพื่อมอบประสบการณ์โลกใต้น้ำเหนือจินตนาการให้ผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ สามารถเพลิดเพลินไปกัน Greenie และ Elfie สองคาแรกเตอร์ที่เต็มไปด้วยพลังบวก ความน่ารัก อบอุ่น
นอกจากนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรักงานอาร์ตผ่านงานศิลปะและจินตนาการของศิลปินไทย ซึ่งผสานระหว่างการเรียนรู้ ความบันเทิง และศิลปะเข้ากันอย่างลงตัว โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมือง (Urban Tourism) เรามองว่า กลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่กำลังมองหากิจกรรมคุณภาพในร่มที่ตอบโจทย์ทั้งความบันเทิงและการเรียนรู้ “Greenie & Elfie: Into the Wonderverse” จึงถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งสองด้าน พร้อมเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายต่อหัว ผ่านสินค้าลิขสิทธิ์เฉพาะธีมและกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟภายในโซน
สำหรับโปรเจกต์ Greenie & Elfie Into the Wonderverse จะแบ่งออกเป็น 3 ธีม ได้แก่ เทศกาลฮาโลวีน กับ คอนเซปต์ ‘Spooky Splash’ ชวนขนลุกปนความน่ารัก พร้อมภารกิจตามหาคาแรกเตอร์ในมุมต่าง ๆ ระหว่างวันนี้ ถึงตุลาคมนี้ ต่อด้วยธีมฉลองครบรอบ 20 ปี ซีไลฟ์ แบงคอก ตื่นตากับงานประติมากรรมและแนวปะการังสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ และส่งท้ายปีด้วย เทศกาลคริสต์มาส เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งความสุข นั่งรถลากเลื่อนใต้ท้องทะเลไปกับ Elfie ช้างจิ๋ว พร้อมกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย ตลอดเดือนธันวาคม ถึง 15 มกราคม 2569 นอกจากนี้ยังได้รับ สติกเกอร์สุดพิเศษ 3 เวอร์ชัน สุดลิมิเต็ด ซึ่งจะทยอยเปิดตัวตามเทศกาล เดือนละ 1 ลาย เป็นของขวัญให้กับลูกค้าทุกคน
นอกจากนี้เรายังมองเห็นโอกาสและศักยภาพในการร่วมมือกับ ศิลปินและชุมชนศิลปะไทย (Art Community)ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการหมุนเวียน การทำ Art Collaboration หรือการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้สร้างผลงานในสถานที่จริงสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างระบบนิเวศแห่งความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ecosystem) ที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับภาคการท่องเที่ยว เพราะเราเชื่อว่า “ศิลปะ” ไม่ได้อยู่เพียงในแกลเลอรี แต่สามารถมีชีวิตอยู่ในทุกพื้นที่ — และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรวมทั้งยังเป็นการผลักดัน Soft Power ของไทย สร้างความภูมิใจที่คาแรกเตอร์การ์ตูนที่เกิดจากผลงานของคนไทย ได้ถูกพัฒนาจนมีเอกลักษณ์ระดับสากล และสามารถสื่อสารเรื่องราว ให้เข้าถึงทั้งเด็กและผู้ใหญ่จากทุกประเทศ
นายณัฐทพงศ์ รัตนโชคสิริกูล หรือ ตู่ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ Greenie & Elfie กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการออกแบบ Greenie มากจากลูกสาว โดยมี Elfie ช้างน้อยคู่หูร่วมผจญภัยในดินแดนต่างๆ ซึ่งช้างก็สะท้อนความเป็นไทย โดยได้รับเกียรติจากทางพี่บอย โกสิยพงษ์ เป็นผู้ตั้งชื่อให้ การร่วมงานกันในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ ซีไลฟ์ แบงคอก ครบรอบ 20 ปีในประเทศไทย และเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ขอเชิญชวนทุกๆ คนเข้ามาร่วมผจญภัยโลกใต้น้ำ เติมเต็มความสุขและสร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจกับ Greenie & Elfie กัน
“สำหรับในปี 2569 จะเป็นปีแห่งมุมมองใหม่ของ SEA LIFE Bangkok ที่สดใส มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยศิลปะ ความสนุก และความหมายเราจะเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมและโซนประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ผสมผสาน “ศิลปะ นวัตกรรม และธรรมชาติ” เข้าด้วยกันเพื่อให้ทุกการเยี่ยมชมไม่ใช่เพียงการชมสัตว์น้ำ แต่เป็นการเดินทางผ่านเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็น “พื้นที่แห่งความสุขและการเรียนรู้” สำหรับทุกครอบครัว ผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามเทศกาล กิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับเด็กและโปรโมชันพิเศษที่จะเติมเต็มประสบการณ์และสร้างการเข้าถึงของผู้เข้าชมให้หลากหลายตลอดทั้งปี” นางสาวสกลภัส กล่าวทิ้งท้าย
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมสุดประทับใจต่างๆ พร้อมโปรโมชันพิเศษ! อีกมากมาย โดยสามารถตรวจสอบราคาในแต่ละวันได้ทางเว็บไซต์ หรือเพียงซื้อตั๋วเข้าชมล่วงหน้าลดส่วนลด 10% ผ่านเว็บไซต์ https://www.visitsealife.com/bangkok/tickets/ สอบถามข้อมูลและติดต่อได้ที่ http://www.sealifebangkok.com/ โทร. 02 842 2000