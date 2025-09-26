NER รับเกียรติบัตร “ESG DNA” จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และสินค้าปลายน้ำแผ่นยางพาราปูพื้นคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยNER ได้รับเกียรติบัตร “ESG DNA” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Governance) เพื่อให้องค์กรสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปต่อยอดและบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ ESG DNA โดยมี นางสาวปาร์ย อรรถพิสาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เป็นตัวแทนรับมอบจาก
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ หอประชุม
ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ได้รับเกียรติบัตรครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ NER ที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันหลักการ “ESG DNA” ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าที่มากกว่าธุรกิจยางพารา สะท้อนถึงความสำเร็จ ความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน พร้อมที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างแท้จริง
สำหรับโครงการ “ESG DNA” เป็นเกียรติบัตรที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับองค์กรที่เข้าร่วมและบรรลุเป้าหมายตามโครงการ “ESG DNA” ซึ่ง NER ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อร่วมปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง ในการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว