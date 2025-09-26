เปิดผลงาน 2 ปี “อรมน” จากนักเจรจา สู่นักพัฒนา SME

เปิดผลงาน 2 ปี “อรมน” จากนักเจรจา สู่การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อผู้ประกอบการ เผยประสบความสำเร็จในการผลักดันงานบริการสู่ดิจิทัล การสร้างความเข้มแข็งให้ SME และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ แถมนำกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคว้ารางวัลได้เพียบ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลอด 2 ปี (2567-2568) ที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คนที่ 30 ได้วางกรอบการทำงาน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.การปรับใช้เทคโนโลยีนำไปสู่บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ 2.สร้างบริการดิจิทัลอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชนที่ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ 3.บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในทุกภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้สำเร็จ เพื่อตอบโจทย์ภารกิจ 3 ด้าน คือ 1.การจดทะเบียนและบริการข้อมูลนิติบุคคล 2.การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 3.การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งผลการดำเนินงาน แม้จะเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย
โดยในด้านการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ได้พัฒนาระบบให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ อาทิ ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชน (e-PCL) , การเพิ่มฟังก์ชันในระบบขอหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน พัฒนาระบบขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและขอหนังสือรับรอง (e-Foreign Business) และพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยล่าสุด ณ เดือน ส.ค.2568 มีผู้ใช้บริการยื่นคำขอผ่านระบบ 75.52% รวมทั้งได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปี ขณะที่สัดส่วนการใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 82% ในปี 2568
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME และธุรกิจเป้าหมายกว่า 12 กลุ่ม มีผู้ผ่านการพัฒนากว่า 98,000 ราย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย (Thailand SME Synergy Expo 2024) เกิดมูลค่าการเจรจาถึง 193,075,878 บาท การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมการค้าออนไลน์และการใช้เครื่องหมาย DBD Registered ที่ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ได้รับการรับรองกว่า 121,732 ร้าน การสนับสนุนธุรกิจชุมชนผ่านโครงการ Digital Village by DBD ครอบคลุม 116 ชุมชนทั่วประเทศ การสร้างตลาดใหม่ให้กลุ่มธุรกิจบริการ ทั้งธุรกิจ Wellness และร้านอาหารไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thai SELECT กว่า 496 ร้าน การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ DBD Academy โดยปรับหลักสูตรให้ทันสมัย การร่วมมือกับพันธมิตรส่งเสริมการนำทรัพย์หลักประกันเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสร้างเครือข่าย MOC Biz Club กว่า 14,998 ราย และการส่งเสริมธุรกิจชุมชน SMART Local และสมุนไพรไทยให้มีโอกาสขยายตลาดมากยิ่งขึ้น
ด้านการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ปราบปรามธุรกิจนอมินีและนิติบุคคลบัญชีม้า โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล พร้อมสร้างระบบตรวจสอบที่ตั้งให้ประชาชนได้ตรวจเช็ก และพัฒนาระบบ IBAS เพื่อติดตามพฤติกรรมนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง อีกทั้งยังส่งเสริมมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจไทย โดยมีธุรกิจที่ผ่านการรับรองแล้วกว่า 270 ราย สร้างภาพลักษณ์ธุรกิจไทยที่โปร่งใสและยั่งยืน
นอกจากนี้ ผลการทำงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ยังส่งผลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรางวัลสำคัญหลายรางวัล อาทิ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ Advance ตอกย้ำความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล และการมีความพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคง
“เชื่อมั่นว่า จากนี้ไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยบริหารจัดการงานทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน และพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้งานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยขอขอบคุณภาคธุรกิจและประชาชนผู้ใช้บริการทุกท่าน หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมเป็นอย่างดีเสมอมา และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรกรมทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันทำงานและสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป”นางอรมนกล่าว
สำหรับนางอรมน เดิมเป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับผิดชอบภารกิจด้านการเจรจาการค้า อยู่ในตำแหน่งครบ 4 ปี จากนั้นได้รับการต่ออายุ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ปี รวม 6 ปี ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้นไป