บาร์บีคิวพลาซ่า ทำจิ๋วแต่จึ้ง “Friends of GON Collection”

บาร์บีคิวพลาซ่า เสิร์ฟความคิวท์ต่อเนื่อง หลังจาก GON Figure Vol.2 หรือ “Friends of GON Collection” สร้างปรากฏการณ์ความน่ารักถล่มโซเชียล คราวนี้พี่ GON กลับมาพร้อมแก๊งเพื่อนซี้อย่างคามะจัง, น้องกะหล่ำ, เบคอน และกระทะทอง ในคอลเลคชั่นใหม่ “Friends of GON” ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ ที่พร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์ให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขไซส์มินิ
ครั้งนี้ บาร์บีคิวพลาซ่า เลือกเล่าเรื่องผ่าน “ความเล็กแต่ใส่ใจ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Mini” Friends of GON – ตัวเล็กแต่ใจใหญ่
ความสนุกเริ่มตั้งแต่กองทัพ Mini Friends ออกท่องทั่วเมืองกรุง ตั้งแต่เสาชิงช้า ช่างชุ่ย ไปจนถึงวงแหวนไซเบอร์ทรอน ถนนข้าวหลาม จัดเต็มความน่ารักท้าชนแลนด์มาร์กไซส์บิ๊ก ก่อนจะบุกเข้าสู่หน้าร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทั้ง 157 สาขา โดยมี “Mini GON” จิ๋วย่อตัวยืนต้อนรับลูกค้าคู่กับพี่ GON ไซส์ใหญ่พร้อมป้ายพิกัดให้แฟน ๆ ตามหา รับรองว่าแค่เดินผ่านก็สะดุดตาแน่นอน และเมื่อเข้ามาในร้าน ความน่ารักยังต่อเนื่องกับ “Mini Menu” ที่แอบบอกโปรโมชันฉบับจิ๋วให้คิ้วกันต่อด้วยการเสิร์ฟพร้อมแว่นขยายค้นหาในเซตเมนูที่เพื่อนชอบเพิ่มสีสันบนโต๊ะอาหารให้มื้อปิ้งย่างสนุกยิ่งขึ้น
ไม่เพียงเท่านั้น พี่ GON ยังย่อตัวไปโผล่ตามโลเคชันต่าง ๆ ตั้งแต่หน้าร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ไปจนถึงการ “เล่นใหญ่” แบบ Mini บนพื้นที่สื่อ Out of Home บริเวณ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก 3 ที่แฟน ๆ สามารถใช้แว่นขยายอันใหญ่ส่องหาพี่ GON ตัวจิ๋วและเพลิดเพลินกับความน่ารักใกล้ตัว ได้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568
ทั้งหมดนี้สะท้อน Big Idea ของแคมเปญ “Mini Friends of GON” ที่ต้องการส่งต่อรอยยิ้มและความสุขเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึก และยังตอกย้ำว่า GON Figure ไม่ได้เป็นเพียงของสะสม แต่คือประสบการณ์ ความทรงจำ และโมเมนต์ดี ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างมื้ออาหาร ทำให้ บาร์บีคิวพลาซ่า ยังคงเป็นแบรนด์ที่เล่นกับความรู้สึกและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ของผู้คนได้อย่างลงตัว เพื่อส่งม ความสุขไซส์เล็ก ให้กลายเป็นความทรงจำไซส์ใหญ่ที่น่าจดจำในทุกๆ มื้อได้”
มาร่วมสะสมความมินิสุดน่ารัก และแบ่งปันโมเมนต์อบอุ่นไปกับพี่ GON และผองเพื่อนได้แล้ววันนี้ เพียงสั่งชุดอาหาร 1 ชุด รับฟิกเกอร์ 1 ตัว ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 10 ตุลาคม 2568 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัล พาร์ค หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ได้แก่ ชุดเพื่อนชอบหมู ราคา 829 บาท และ ชุดเพื่อนชอบเนื้อ ราคา 899 บาท