บางกอกแอร์เวย์ส ติดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2025 ตอกย้ำศักยภาพสายการบินชั้นนำระดับภูมิภาค

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“บางกอกแอร์เวย์สรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune Southeast Asia 500 อีกครั้งในปีนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนความไว้วางใจจากผู้โดยสารที่มีต่อเราอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างคุณค่าในระยะยาว และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงในอนาคต”บางกอกแอร์เวย์สให้บริการฟูลเซอร์วิสในแบบฉบับ “บูทีคแอร์ไลน์” ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในด้านบริการที่เป็นเลิศ เส้นทางบินครอบคลุมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของสนามบิน 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราดในปี 2025 นี้ บางกอกแอร์เวย์สยังได้รับ รางวัล “สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก”(World’s Best Regional Airline) และ “สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย” (Best Regional Airline in Asia) จากการจัดอันดับSkytrax World Airline Awards เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ตอกย้ำความสำเร็จและความไว้วางใจจากผู้โดยสารทั่วโลกต่อมาตรฐานการให้บริการอันยอดเยี่ยมของสายการบินฯสายการบินฯ ยังเดินหน้าโครงการด้าน ความยั่งยืน (Sustainability) อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อก้าวสู่การเป็นสายการบินที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว