ดันงาน Colors of Buriram เติมเต็มอีสาน

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน Colors of Buriram งานผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี โดยก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 อย่างมั่นคง ตอกย้ำความสำเร็จบนเส้นทางผ้าไทย ด้วยการวางแผนขยายตลาดโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขายของผ้าไทย หรือจำนวนผู้เข้าชมงานนิทรรศการที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าทอนานาชนิด และงานหัตถกรรมต่างๆ มากกว่า 2,000 ชิ้น ในรูปแบบของการจัดแสดงที่ทันสมัย ซึ่งคัดสรรมาจากทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานและต่อยอดจากโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" สำหรับภาพรวมของการจัดงานผ้าไทยของจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะเติบโตมากขึ้นจากยอดเข้าชมกว่า 20,000 คน ในปี 2567นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานผู้จัดงาน กล่าวว่า “ในปีที่แล้ว ฅนบุรีรัมย์ ร่วมมือกันจัดงานผ้าไทยขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผ้าไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดยภายใน 3 วันสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ได้กว่า 4 ล้านบาท สิ่งนี้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมอย่างมหาศาล นำมาสู่แรงบันดาลใจว่าอุตสาหกรรมนี้สามารถต่อยอดและประสานพลังให้ ฅนบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนไปต่อกับการจัดงานในครั้งนี้โดยความพิเศษของงานในปี 2568 คือการนำผ้าที่มีอยู่แล้วจากคนและชุมชนทอผ้ามาประยุกต์ในมุมมองใหม่ให้น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ ในปีนี้เราได้ explore มากขึ้นในเชิงของการออกแบบ เราพัฒนาลายใหม่ๆ เลือกคู่สีของผ้าที่ทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบภายในและเฟอร์นิเจอร์ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ซื้อผ้าไปแล้วไม่ทราบว่าจะตัดชุดที่ไหน ภายในงานยังมีร้านตัดผ้าแนะนำเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดเย็บอีกด้วยชิดชนก ชิดชอบ คณะผู้จัดงาน Colors of Buriram กล่าวว่า “เมื่อพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ หลายคนจะนึกถึง Sport Entertainment แต่สืบเนื่องมาจากการจัดงาน Colors of Buriram ปีที่แล้ว ช่วยเพิ่มอีกเรื่องที่โดดเด่น คือเรื่องงานผ้าไทยและหัตถกรรม เราจึงอยากแสดงให้เห็นทุกคนเห็นว่าบุรีรัมย์ไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องกีฬาแต่ยังเป็นเมืองของหัตถกรรมและศิลปะ เราเลยคาดหวังให้นักท่องเที่ยวขยายตัวไปอย่างหลากหลายมากขึ้น รวมถึงในด้านธุรกิจในจังหวัดที่จะสามารถต่อยอดและสานต่อได้มากขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้โดยคอนเซ็ปต์ของงานในครั้งนี้คือ “The Gradients” เป็นแนวคิดที่ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันภายในนิทรรศการ “Colors of Buriram” ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อพาผู้เข้าชมเดินทางผ่านเรื่องราวอันรุ่มรวยของวิวัฒนาการผ้าไหมไทย การเดินทางครั้งนี้ถูกถ่ายทอดผ่านห้องจัดแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ณ สนามฟุตบอล ช้างอารีนา โดยนำเสนอแต่ละโซนในแง่มุมที่แตกต่างกัน ได้แก่● The Traditions ดินแดนแห่งมรดกอันทรงคุณค่าของผ้าไหมไทยเผยโฉมอย่างงดงาม เปิดประสบการณ์ดื่มด่ำไปกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางศิลปะของผ้าไหมไทย● The Cultivation in Fashion วิวัฒนาการอันพลิ้วไหวของผ้าไหมไทยในโลกแฟชั่นร่วมสมัย โดยเน้นการผสมผสานเข้ากับงานออกแบบสมัยใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และสร้างเสน่ห์ให้กับแฟชั่นยุคปัจจุบัน● The Cultivation in Creative Lifestyle นวัตกรรมการนำผ้าไหมไทยที่นำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องประดับและของใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยแนวคิด Up-cycling และการสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน● The Reclamation and Innovation นำเสนอแนวคิดสำคัญสองประการ คือ การอนุรักษ์ผ้าไหมไทยโบราณ ควบคู่ไปกับการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมในยุคปัจจุบันทั่วประเทศไทย● See Now, Buy Now Section ดื่มด่ำกับโลกแห่งสิ่งทอไทยผ่านการคัดสรรผืนผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมจากช่างทอท้องถิ่น ที่นี่คุณจะได้มีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมลวดลายพิเศษที่จัดแสดงในนิทรรศการ เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกบรรจุและจัดส่งถึงบ้านอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้คุณได้สัมผัสมรดกแห่งงานฝีมือไทยได้อย่างเต็มที่งานผ้าไทย “COLORS OF BURIRAM” เริ่มวันที่ 19 มีนาคม - 16 เมษายน 2568 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สนามฟุตบอล ช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์