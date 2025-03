VIV Asia 2025 สำเร็จเกินคาด! โชว์ศักยภาพผู้นำอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ถึงอาหารระดับโลก

VIV Asia 2025 (วิฟ เอเชีย) ได้ตอกย้ำสถานะในฐานะเวทีเจรจาการค้าแบบ B2B ชั้นนำและน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จนถึงอาหารเพื่อการบริโภคในเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 51,000 คนจาก 129 ประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้แสดงสินค้า 1,500 รายจาก 63 ประเทศทั่วโลก





"เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม เสริมสร้างความร่วมมือ และทำให้ VIV Asia เป็นงานระดับโลกที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมนี้"

งานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือระดับโลก พร้อมดึงดูดผู้นำอุตสาหกรรม นักคิดค้นนวัตกรรม นักลงทุนและผู้ซื้อหลักจากทั่วโลก ผู้เข้าชมงานทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างอิทธิพลที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับงาน VIV Asia ผู้นำในอุตสาหกรรมนี้"ในฐานะศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์ VIV Asia คือสถานที่ที่มืออาชีพมารวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้า และคว้าโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ"กรรมการผู้จัดการ วีเอ็นยู ยุโรป และ วิฟ เวิร์ดไวด์ กล่าวคำมั่นสัญญานี้ได้รับการยืนยันผ่านการประกาศเปิดตัว VIV Select India (วิฟ ซีเล็กซ์ อินเดีย) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2569 โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวในอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่างานนี้จะยังคงเป็นเวทีเจรจาการค้าที่มีผลกระทบและยั่งยืนในอนาคต ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สัตว์ปีก โคนม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศอินเดีย VIV Select India จะเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมโยงผู้แสดงสินค้าระดับนานาชาติกับผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตชั้นนำของอินเดียสำหรับ VIV Asia 2025 ความยั่งยืนยังถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักอีกด้วย คุณปนัดดา ก๋งม้า รองประธานฝ่ายธุรกิจ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า "เราตระหนักถึงความยั่งยืนในการจัดงานโดยดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อความยั่งยืน เช่น การใช้หมึกจากถั่วเหลืองสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้รถแทรกเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งร่วมกับ DB Schenker การลดปริมาณเอกสารที่พิมพ์ และการส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันดิจิทัล เป้าหมายของเราคือสนับสนุนโครงการรักษ์โลกและลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของงานแสดงสินค้าให้ได้มากที่สุด"VIV Asia 2025 เป็นเวทีเจรจาสินค้าระดับนานาชาติที่แสดงความก้าวหน้าล่าสุดในด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีผู้นำอุตสาหกรรมกว่า 700 คนจาก 55 ประเทศมารวมตัวกัน เพื่อสานต่อความสำเร็จของงานในปีที่ผ่านมา และแสดงถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมในการทำงานร่วมกัน ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้นำอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้เข้าถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม ความรู้ เทคโนโลยี และพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมMeat Pro Asia ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าอันดับหนึ่งสำหรับโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ ยังคงจัดพร้อมกันกับ VIV Asia เช่นเดิม และในปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มงานใหม่ล่าสุดเข้าไปในประวัติศาสตร์ของ VIV Asia ด้วยการเปิดตัวงาน Horti Agri Next (HAN) Asia (ฮอร์ติ อะกริ เน็กซ์ เอเชีย) ทำให้งานนี้เป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกที่ครบวงจรที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันVIV Asia 2025 นำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยในด้านการป้องกันโรคสัตว์ เกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู และการเลี้ยงปศุสัตว์แบบแม่นยำ ตลอดจนโปรแกรมสัมมนามากกว่า 150 เซสชั่นที่นำโดยผู้นำความคิดและนักบุกเบิกในอุตสาหกรรมกว่า 300 คนไฮไลท์สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ พาวิลเลียนเนเธอร์แลนด์ และการสัมมนาระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับ Resilient Food Systems และนวัตกรรมปศุสัตว์ ทัวร์นำชมงานแสดงสินค้า พาวิลเลียนจากฝรั่งเศส เบลเยียม สหรัฐอเมริกา เกาหลี อินเดีย ไต้หวัน และบราซิล โครงการ SMElevate Spotlight ที่นำเสนอ SME และสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู และการเปิดตัว AgriBITs ซึ่งเป็นโปรแกรมสองวันที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคเกษตรและอาหาร"AgriBITs นำเสนอ AI, IoT, หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของเรา โดยมีผู้นำจาก 7 บริษัทร่วมแบ่งปันงานวิจัยและกรณีศึกษา เรารู้สึกยินดีกับผลลัพธ์และตั้งตารอที่จะพัฒนา AgriBITs ต่อไปในงาน VIV ครั้งหน้า"ผู้จัดการโครงการ AgriBITs กล่าวสำหรับ Horti Agri Next ซึ่งเป็นส่วนร่วมใหม่ของ VIV Asia ในปีนี้ Justin Pau CEO ของ VNU Asia Pacific กล่าวว่า "Horti Agri Next Asia เป็นเวทีเจรจาการค้าแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่ฟาร์มถึงอาหาร สร้างแนวทางแบบองค์รวมและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเกษตร"VIV Asia 2025 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในพอร์ตโฟลิโอของ VIV Worldwide โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสื่อกว่า 25 ราย และสมาคมระดับโลก 52 แห่งเพื่อเสริมสร้างความแน่นแฟ้นในความร่วมมือระดับผู้จัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาสัตว์ในเมียนมา และเป็นผู้เข้าร่วมงาน VIV Asia อย่างต่อเนื่อง ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขาด้วยความกระตือรือร้นว่า ผมเข้าร่วมงาน VIV Asia ที่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ปี 2001 และเห็นได้ชัดว่างานนี้เติบโตขึ้นอย่างมากตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา งานนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยานานาชาติ อุปกรณ์ ฟักไข่ การเพาะพันธุ์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วโลก VIV Asia มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ผมได้เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์รายใหม่ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจทีมงาน VIV Worldwide และพันธมิตรขอขอบคุณผู้แสดงสินค้า ผู้เข้าร่วมงาน และผู้สนับสนุนทุกท่าน และตั้งตารอการจัดงาน VIV Asia ครั้งถัดไปในวันที่ 10-12 มีนาคม 2570.