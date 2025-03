ไทยผงาด! คว้าสิทธิ์จัดงาน IEEE PES GTD Asia 2025 ยิ่งใหญ่ระดับโลก รวมพลคนพลังงาน สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ IEEE PES GTD Asia 2025 เผยโฉมนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงานล่าสุด และยังมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการระดับโลกที่น่าสนใจ ระดมผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักพัฒนา และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 400 ธุรกิจ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประชุมและเยี่ยมชมงานกว่า 10,000 คนนายวิลาศ เฉลยสัตย์ นายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) และผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ IEEE PES Generation Transmission and Distribution (GTD) Grand International Conference and Exposition Asia 2019 ซึ่งเป็นการจัดงานฯ ครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกในเอเชีย เมื่อวันที่ 19 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยในระหว่างการจัดงานฯ มีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการนานาชาติบนพื้นที่การจัดแสดงงานกว่า 17,000 ตารางเมตร และมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คนจากความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ทางสมาคมฯ และประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจาก IEEE Power & Energy Society สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงาน IEEE PES GTD Asia 2025 (งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านไฟฟ้าและพลังงาน ไอทริปเปิลอี เอเชีย 2568) ขึ้นอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หัวข้อหลัก “Accelerating The Energy Transition toward Carbon Neutrality – A Sustainable Energy Future for All” หรือ “การเปลี่ยนแปลงพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่งานระดับโลกดังกล่าวได้มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่สามในเอเชีย และครั้งที่สองในประเทศไทย โดยมีแผนจะจัดงานเป็นประจำในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว หลังจากที่ได้มีการจัดงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล ประธานการจัดงานประชุมและนิทรรศการฯ แนะนำว่าภายในงาน IEEE PES GTD Asia 2025 ในครั้งนี้ จะเป็นการรวม Main Tracks ด้านระบบผลิตพลังงาน ระบบส่งและจำหน่ายพลังงาน ด้านพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน รวมทั้งยังมีการประชุมวิชาการ และการจัดนิทรรศการนานาชาติจากบริษัทและองค์กรชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติเข้ามาถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีล่าสุดด้านพลังงาน นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (Exhibition and Showcase) , การนำเสนอบทความวิจัย (Oral Session) , การบรรยายปาฐกถาพิเศษ (Keynote Session) , การเสวนา (Panel Session) , การบรรยายสาธิตเชิงวิชาการ (Tutorial and Workshop) , การแสดงผลงานวิจัยผ่านโปสเตอร์ (Poster Session) , การประชุมวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Conference and Meeting) , การศึกษาและดูงานเชิงเทคนิค (Technical Tour) , กิจกรรมทางสังคม (Social Function) และกิจกรรม Networkingนอกจากนี้ สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ยังได้ลงนามความร่วมมือเพื่อจัดงานประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Asia 2025 สำหรับการศึกษาและพัฒนาบุคคลากรด้านไฟฟ้าและพลังงานกับหน่วยงานพลังงานชั้นแนวหน้าของไทย 4 หน่วยงาน โดยมีผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานมาร่วมแสดงพลังและความร่วมมือในงานแถลงข่าวดังนี้ คุณวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในนามนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย), คุณธวัชชัย สำราญวานิช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), คุณพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), คุณพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ คุณภาสพงษ์ แสงพฤกษ์ Executive Vice President Upstream and Gas Business Group Planning บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้าของไทย นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาทักษะบุคลากรขั้นสูง เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านไฟฟ้าและพลังงานที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมบุคลากรในชาติให้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกรศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ อุปนายกด้านการจัดประชุมวิชาการ (IEEE PES Thailand Vice Chair Meeting and Conference) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของประเภทสินค้าและบริการที่จัดแสดงภายในงานฯ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ดังนี้1. กลุ่มการผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า , การเดินเครื่องและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า , กังหันก๊าซและเครื่องยนต์ดีเซล , หม้อต้มและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน วาล์วและปั๊ม เป็นต้น2. กลุ่มระบบส่งและการจำหน่ายพลังงาน ได้แก่ สมาร์ทกริดและมิเตอร์อัจฉริยะ , นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล , ไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน, อาคารและบ้านอัจฉริยะ , แบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง , หม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน มอเตอร์ และตัวควบคุม , สายไฟและสายเคเบิล เป็นต้น3. กลุ่มพลังงานทดแทน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวมวลและก๊าซชีวภาพ , พลังงานขยะมูลฝอย , พลังงานลม , พลังงานแสงอาทิตย์ , ไฟฟ้าพลังน้ำ , พลังงานอัจฉริยะ , การขนส่งที่ยั่งยืน , ระบบการจัดการพลังงานและดิจิทัล และธุรกิจการค้าคาร์บอนเครดิต เป็นต้นภายในโซนนิทรรศการจะเป็นเวทีจัดแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและพลังงาน โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญจากผู้สนับสนุนหลักในการจัดแสดงนำโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือปตท. รวมทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าและบริการจากบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ อาทิ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) บริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) และบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทยในการแสดงศักยภาพด้านการพัฒนาความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตพลังงานที่ยั่งยืน กระตุ้นการวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของด้านไฟฟ้าและพลังงานระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตส่วนของการจัดประชุมวิชาการนั้น มีหัวข้อที่น่าสนใจตามแนวโน้มด้านไฟฟ้าและพลังงานสู่ความยั่งยืน ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ นำเสนอในรูปแบบการประชุมต่างๆ ทั้งการบรรยายปาฐกถาพิเศษ (Keynote Session) , การนำเสนอบทความวิจัย (Oral Session) , การเสวนา (Panel Session) , การบรรยายสาธิตเชิงวิชาการ (Tutorial and Workshop) , การแสดงผลงานวิจัยผ่านโปสเตอร์ (Poster Session) ซึ่งมีไฮไลท์การเสวนานำโดย คุณดีน ชาราฟี (Dean Sharafi) ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Strategic Advisor – Energy Transition) จากองค์กร Australian Energy Market Operator (AEMO) ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้นในส่วนของกลุ่มเป้าหมายในการชมงาน จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจพลังงานและหน่วยงานสาธารณูปโภค รวมไปถึงวิศวกร กลุ่มโรงงานและแหล่งผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดกลางและใหญ่ กลุ่มอาคารและผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มเคมีและปิโตรเคมี นักวิจัยและนักพัฒนา ผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าและพลังงาน ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและพลังงาน สถาบันการศึกษาและนักวิชาการ โดยคาดว่าในระหว่างการจัดงานตลอด 4 วัน จะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 400 ธุรกิจ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คนนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าหรือธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย โดยมีภารกิจสำคัญคือการดึงงานระดับนานาชาติเข้ามาจัดในไทย ดังนั้นจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2025 หรือ GTD Asia 2025 ในช่วงวันที่ 26-29 พฤศจิกายน นี้ทั้งนี้ ทีเส็บจะเดินหน้าผสานความร่วมมือกับ IEEE PES Thailand และร่วมผลักดันการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติสู่ประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ร่วมประชุมด้านไฟฟ้าและพลังงานที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกช่วงปลายปีนี้ จะได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันน่าประทับใจกับบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานชาวไทย และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในฐานะเจ้าภาพจากคนไทยทุกคนเตรียมพบกับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD Asia 2025 ภายใต้หัวข้อหลัก “Accelerating The Energy Transition toward Carbon Neutrality – A Sustainable Energy Future for All” ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร