คาโอร่วมกับเครือซีพี นำทัพพันธมิตร จัดตั้งโมเดลธนาคารขยะพลาสติกในโรงเรียน "Zero Waste School: Turn Plastic by Kids Refun(D)" ส่งเสริมเยาวชนไทยรู้คุณค่าขยะรีไซเคิล ขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุทธิพงค์ ลิ่มศิลา หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) และนางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ นายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ที่ 2 จากขวา), นายสุรพงษ์ อติชาดศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด (ขวาสุด) และ นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง รองนายกเทศมนตรี ตำบลดอนหัวฬ่อ (ซ้ายสุด) ร่วมเปิดโครงการ Zero Waste School : Turn Plastic by Kids Refun(D) จัดตั้งธนาคารขยะพลาสติกในโรงเรียน เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึกเด็กไทยรู้คุณค่าขยะรีไซเคิล ร่วมกันลดขยะ และนำขยะพลาสติกเหล่านั้นกลับมาปฏิรูปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยริเริ่มโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นโมเดลในการจัดการขยะพลาสติกในชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นสื่อกลางและขยายผลไปยังโรงเรียนหรือในชุมชนอื่นต่อไปทั้งนี้ โครงการ Zero Waste School: Turn Plastic by Kids Refun(D) เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงด้านความยั่งยืนระหว่างคาโอและเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมุ่งหวังที่จะลดปัญหาขยะพลาสติกตามหลักการ EPR (Extended Producer Responsibility) ในการขยายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากการใช้งานของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชนและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีแนวคิดหลักคือ การเก็บรวบรวมและจัดแยกขยะพลาสติก การประเมินมูลค่าและนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR) เพื่อนำไปผสมในบรรจุภัณฑ์พลาสติกของบริษัทฯ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและอัพไซเคิล มุ่งส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว