อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน Amartya Sen Lecture ครั้งที่ 4 แห่งเอเชีย พร้อมคณะจัดงานโดย โจ ฮอร์น-พัธโนทัย เปิดปาฐกถาหัวข้อ “Dialogue with Development Maverick Mechai Viravaidya on Spreading Consciousness in Education and Health” ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Dialogue with Development Maverick Mechai Viravaidya on Spreading Consciousness in Education and Health" โดยมี มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) พร้อมด้วย ดร.ราวี คันนัน ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งคาชาร์ และ ศาสตราจารย์อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เข้าร่วมเสวนาผ่านวิดีโอลิงก์จากบ้านพักในบอสตันในการกล่าวเปิดงาน อานันท์ ปันยารชุน ได้ย้อนถึงการบรรยายครั้งก่อนๆ ที่มีวิทยากรระดับโลก อาทิ ฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น, เซอร์เกร็ก วินเทอร์ นักเคมีรางวัลโนเบล, อังเคล กูเรีย เลขาธิการ OECD และ บารอนเนส มินุช ชาฟิค President ของ London School of Economics and Political Science (LSE) พร้อมกล่าวว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปีนี้มีวิทยากรจากประเทศไทยมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ได้แบ่งปันบทเรียนจากประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการทำงานพัฒนาสังคม 5 ด้าน ได้แก่ การลดอัตราการเกิด, การลดอัตราการตาย, การลดการพึ่งพา, การลดความยากจน และการลดความไม่รู้ ตลอดเส้นทางของเขาเต็มไปด้วยแนวคิดแหวกแนวและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้ ภายใต้คติประจำใจ "Take No as a Question" ที่เปลี่ยนคำว่า "ไม่" ให้เป็นโอกาสโจ ฮอร์น-พัธโนทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท Strategy613 เป็นผู้จัดงานและดำเนินรายการ กล่าวว่า แนวทางของคุณมีชัยเป็นการผสมผสานระหว่างความฉลาดเชิงปฏิบัติและรากฐานทางวิชาการ ในฐานะผู้บุกเบิกด้านการพัฒนาสังคม คุณมีชัยมักต้องใช้วิธีการที่ไม่เป็นไปตามกรอบเดิมๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดร.ราวี คันนัน ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งคาชาร์ ได้แบ่งปันมุมมองของเขาในการสร้างศูนย์มะเร็งที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งความท้าทายสำคัญคือ การทำให้คนยากจนในชุมชนเชื่อใจและเชื่อมั่นในงานของศูนย์มะเร็ง โดยเขาเลือกใช้แนวทาง “สร้างพลังให้แก่ชุมชน" ในรัฐอัสสัมซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนและถูกละเลยบริเวณตีนเทือกเขาหิมาลัยด้าน ศาสตราจารย์อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ได้กล่าวถึง คำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในบริบทของการวางแผนครอบครัว พร้อมเน้นย้ำว่า "การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการใช้เหตุผลเลือกแนวทางวางแผนครอบครัวของประชาชน"ในงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติ กว่า 250 คน เข้าร่วม รวมถึง ศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร