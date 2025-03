วัน แบงค็อก ผนึกStarDore เกาหลีใต้ เปิดตัวป๊อปอัพอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรก “ลิซ่า”

วัน แบงค็อก ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยการเปิดบ้านต้อนรับงาน “ALTER EGO WORLDWIDE POP-UP” ครั้งแรกในประเทศไทย นำเสนอประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟสุดล้ำจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของศิลปินระดับโลกอย่าง “ลิซ่า” สมาชิกวง BLACKPINK ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 16 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ณ วัน แบงค็อก บริเวณลาน The Storeys Square ชั้น G โซน The Storeys โดยสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้างาน โดยกรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 5 จุดหมายสำคัญของทัวร์ระดับโลก ร่วมกับมหานครแฟชั่นและวัฒนธรรมอย่าง นิวยอร์ก, ลอสแองเจลิส, โตเกียว และโซลโดยการเลือก วัน แบงค็อก เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ (The new global lifestyle destination in the heart of Bangkok) ผ่านกลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูด Global Collaboration และสร้างประสบการณ์ระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล โครงการวันแบงค็อก กล่าวว่า “วัน แบงค็อกมุ่งมั่นในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการรีเทลและไลฟ์สไตล์มาโดยเสมอ และการได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็ค ALTER EGO WORLDWIDE POP-UP ไม่เพียงเป็นการตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลก แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย”นอกจากนี้ วัน แบงค็อก ยังนำโมเดล POP-UP STORE มาใช้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มการมีส่วนร่วม (Engagement) กับกลุ่มแฟนคลับระดับโลก สอดคล้องกับกลยุทธ์การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง และมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Experience Economyสำหรับ StarDore Entertainment ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานบันเทิงระดับนานาชาติ มองว่า “ALTER EGO WORLDWIDE POP-UP” ไม่ใช่เพียงการขายสินค้า แต่คือการเชื่อมประสบการณ์ตรงจากศิลปินสู่แฟนเพลงทั่วโลกพัคจุนบอม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์ดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ วัน แบงค็อก ครั้งนี้ เกิดจากวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างพื้นที่ที่แฟนๆ จะได้สัมผัสกับโลกของ LISA ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่ถูกนำเสนอภายใน ALTER EGO WORLDWIDE POP-UP แห่งนี้ รวมถึงกิจกรรมพิเศษแบบ Meet & Greet เรียกได้ว่าเป็นการสร้าง Global Brand Experience อย่างแท้จริง”“ALTER EGO WORLDWIDE POP-UP” ที่ วัน แบงค็อก ได้รับการออกแบบให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด ซึ่งประกอบด้วย:• ภาพเสมือนจริง (Immersive Visuals): เมื่อเข้าไปใน POP-UP แฟน ๆ จะได้รับการต้อนรับด้วยจอภาพสีสันสดใสที่แสดงถึงตัวตนของลิซ่า เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสะท้อนถึงวิวัฒนาการทางศิลปะที่กล้าหาญของเธอ• สินค้าสุดพิเศษ (Exclusive Merchandise): สินค้า limited สุดพิเศษเฉพาะในกรุงเทพฯ จะวางจำหน่ายให้แฟนๆ สามารถนำ Alter Ego กลับบ้านได้ ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น• ของที่ระลึก (Free Giveaways): แฟน ๆ ที่เข้าร่วมงานจะมีโอกาสสะสมของ Giveaways ฟรีซึ่งมีเฉพาะ POP-UP ในกรุงเทพฯ เท่านั้น• บรรยากาศที่น่าประทับใจ (Striking Ambience): การจัดแสดงดวงดาวขนาดยักษ์ที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของงาน ซึ่งเป็นการยกย่องสไตล์เฉพาะตัวของลิซ่า ทำให้แนวคิดที่ว่า "ดวงดาวคือตัวตนทั้งหมด" นั้นได้กลายเป็นความจริง• การพบปะและทักทาย (Meet & Greet): แฟน ๆ ผู้โชคดีจำนวน 50 คนที่เข้าร่วมงาน POP-UP จะได้รับการคัดเลือกแบบสุ่มเพื่อพบปะและทักทายกับลิซ่าลิซ่าประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลจากผลงานเดี่ยวของเธอ ซิงเกิลเปิดตัวของเธออย่าง ‘Lalisa’ สร้างสถิติ Guinness World Record สำหรับมิวสิควิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดในฐานะศิลปินเดี่ยวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวในปี 2021 และในปี 2024 เธอสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ารางวัล Best K-Pop จากงาน MTV Video Music Awards สำหรับ Single ‘Rockstar’ ของเธอ ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ถึง 2 ครั้งนอกจากนี้ การที่เธอร่วมงานกับ Rosalia ในเพลง ‘New Woman’ ยังได้รับรางวัล Best Collaboration จากงาน MTV Europe Music Awards ประจำปี 2024 อีกด้วย อีกทั้ง Single ล่าสุดของเธอ ‘Born Again’ ร่วมกับ Doja Cat และ RAYE ที่ได้เปิดตัวเมื่อต้นเดือนมีนาคมและได้ติดใน Billboard Hot 100 ทันทีเมื่อเปิดตัว และในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ลิซ่าได้เข้าร่วมงานเปิดตัวรางวัล OSCARS เป็นครั้งแรก ซึ่งโชว์สุดพิเศษของเธอได้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองภาพยนตร์พิเศษในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 9 ร่วมกับ Doja Cat และ Raye อีกด้วย นอกจากนี้เธอยังเพิ่งเปิดตัวการแสดงใน The White Lotus ซีซันที่ 3 ซึ่งกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้สำหรับStarDore Entertainmentเป็นบริษัทเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมวงการบันเทิงของเกาหลี ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโซล ซึ่งทำงานร่วมกับศิลปินและค่ายเพลงต่าง ๆ ในการพัฒนาและผลิตงาน Live Events เทศกาลดนตรี คอนเสิร์ต และการจัด POP-UPลิซ่าเป็นแร็ปเปอร์ นักร้อง และนักเต้นที่เป็นที่รู้จักดีในฐานะสมาชิกของ GIRL GROUP K-POP ชื่อดังระดับโลกอย่าง BLACKPINK นอกเหนือจากความสำเร็จกับ BLACKPINK แล้ว ลิซ่ายังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวและทำลายสถิติหลายรายการทั่วโลกด้วย Singles ‘Lalisa’ และ ‘Money’ ที่ติด 10 อันดับแรกของ Billboard Global 200‘Money’ ถือเป็นเพลงของศิลปินเดี่ยว K-POP หญิงที่ติดอันดับยาวนานที่สุดใน Billboard Hot 100 ในสหรัฐอเมริกาและใน UK Singles Chart ลิซ่าทำลายสถิติ Guinness World Record ถึง 3 รายการในปี 2023 ในฐานะศิลปิน K-POP ที่มีผู้ติดตามบน Instagram มากที่สุด (ปัจจุบันมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม 104 ล้านคน) นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ชนะรางวัล K-POP เดี่ยวคนแรกทั้งในงาน MTV Video Music Awards และ MTV European Music Awardsในปี 2024 ลิซ่าได้เปิดตัวบริษัทสำหรับดูแลงานเธอเองที่ชื่อว่า LLOUD CO. เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับแสดงวิสัยทัศน์โดยรวมของเธอในด้านดนตรีและความบันเทิงที่ก้าวข้ามขีดจำกัด ลิซ่าได้ร่วมมือกับ LLOUD Co. และ RCA Records สำหรับการปล่อย Single เดี่ยวชุดแรกภายใต้ความร่วมมือกันที่มีชื่อว่า ‘Rockstar’ ซึ่งทำโดย Ryan Tedder และ Sam Homaee จากนั้นเธอก็ร่วมงานกับ Rosalía นักร้องและนักแต่งเพลงเจ้าของรางวัล GRAMMY เพื่อปล่อย Single ที่สองของเธอที่มีชื่อว่า ‘New Woman’ ตามมาด้วย Single ที่สามที่ชื่อว่า ‘Moonlit Floor’ ซึ่งเธอเคยปล่อย teaser เพลง ‘Moonlit Floor’ ครั้งแรกระหว่างการเปิดตัว Single เดี่ยวของเธอที่เทศกาล Global Citizen Festival ในนิวยอร์กซิตี้ และหลังจากปล่อยเพลงอย่างเป็นทางการแล้ว เธอก็ได้แสดงบนเวที Victoria’s Secret Runway Show จนทุกคนต้องตกตะลึงนอกจากความโดดเด่นในระดับโลกทางด้านดนตรีและการแสดงบนเวทีที่ไม่มีใครเทียบได้แล้ว เธอยังเป็นที่รู้จักในด้านรสนิยมแฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์และสไตล์การสร้างเทรนด์ ซึ่งทำให้เธอเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก ลิซ่าได้ขึ้นปกนิตยสาร ELLE ฉบับเดือนกันยายนซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในปี 2024 และ Louis Vuitton ก็ประกาศให้ลิซ่าเป็น House Ambassador คนใหม่ของแบรนด์ และเธอยังคงเป็น Global Brand Ambassadors ของ Bulgari อีกด้วยนอกจากงานเพลงแล้ว ลิซ่ายังเตรียมรับบทนำใน season 3 ของซีรีส์ยอดฮิตของ HBO Original เรื่อง The White Lotus ซึ่งถือเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกของเธอบนจอเงินและยังถ่ายทำที่ประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธออีกด้วยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกที่ทุกคนรอคอยอย่าง Alter-Ego ออกวางจำหน่ายแล้ว และเธอจะเปิดตัว SOLO ครั้งแรกที่ Coachella ในเดือนเมษายนนี้อีกด้วย