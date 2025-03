กัลฟ์ คว้ารางวัล The Most Attractive Employer - Tech Industry จากเวที Future Trends Awards 2025สะท้อนความเป็นผู้นำยุคดิจิทัล ดึงดูดคนรุ่นใหม่

​บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF คว้ารางวัล ‘Future Trends Corporate Awards’ สาขา ‘The Most Attractive Employer - Tech Industry’ จากเวที Future Trends Award 2025 ตอกย้ำความสำเร็จในการปรับตัวจากบริษัทพลังงาน สู่ผู้นำธุรกิจดิจิทัลที่สามารถดึงดูดบุคลากรและคนรุ่นใหม่ในตลาดที่แข่งขันสูง รวมถึงรักษาคนที่มีความสามารถไว้กับองค์กรได้​นายสมิทธ์ พนมยงค์ Executive Officer GULF กล่าวว่า “กัลฟ์เริ่มต้นจากธุรกิจพลังงาน และขยายสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และล่าสุดคือธุรกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร แต่ยังสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและศักยภาพของบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกหัวใจสำคัญที่หล่อหลอมให้เราประสบความสำเร็จคือค่านิยมที่เปรียบเสมือนดีเอ็นเอของคน GULF คือ ‘G-U-L-F’ ได้แก่ ‘Goal-Oriented’ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง กล้าที่จะก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ‘Unity’ ร่วมแรงร่วมใจ ‘Learning’ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ ‘Flexibility’ พร้อมปรับตัวรับทุกความท้าทาย ค่านิยมองค์กรที่แข็งแกร่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ GULF ปรับตัวจากบริษัทพลังงานมาสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างราบรื่น และดึงดูดให้บุคลากรที่มีความสามารถอยากเข้ามาร่วมงาน รวมถึงรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้ได้ด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์สำคัญของการพิจารณารางวัลนี้”​Future Trends Awards 2025 เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มุ่งยกย่ององค์กร ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนเทรนด์ใหม่ และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน พิจารณารางวัลโดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Knowing the Future, Be the Winners of Tomorrow นำเสนอภาพรวมเทรนด์โลก ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมไทยในอนาคต โดยรางวัลจะมอบให้กับองค์กรที่โดดเด่นในการนำเทรนด์มาใช้อย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนในสังคมติดตามข่าวสารของกัลฟ์ได้ที่เฟสบุ๊กแฟนเพจ Gulf Energy Development - https://www.facebook.com/GulfEnergyDevelopment/เฟซบุ๊กแฟนเพจ GULF Spark: https://www.facebook.com/GULFSPARK.TH/Tiktok: https://www.tiktok.com/@GULFspark