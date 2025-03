เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อมั่นในพลังของผู้หญิง พร้อมส่งเสริมสังคมแห่งความเท่าเทียม ร่วมฉลองวันสตรีสากล 2025 ผ่านแคมเปญ YES GIRL, YOU CAN

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ในฐานะ The Pioneer of Equality ที่สร้างพื้นที่ สำหรับ All Global Citizen และ LGBTQIAN+ ตอกย้ำบทบาทองค์กรแห่งความหลากหลายและเท่าเทียม ร่วมฉลองวันสตรีสากลโลก (International Women’s Day) ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี โดยปี 2025 ได้สร้างสรรค์แคมเปญ ‘YES GIRL, YOU CAN’ สอดคล้องไปกับธีม ‘Accelerate Action’ ทั่วโลก เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้ผู้หญิง ‘กล้าลงมือทำ’ และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับผู้หญิงอย่างแท้จริง ส่งต่อความเชื่อมั่นให้กับผู้หญิง​ทุกคนโดยทีมผู้บริหารหญิงจากเซ็นทรัลพัฒนา และตัวแทนผู้หญิงที่โดดเด่นในแต่ละวงการ สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่เท่าเทียมและเปิดกว้าง โอบรับทุกความหลากหลายในทุกมิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้ทุกคน

From Woman to (Future) Woman คลิก https://youtube.com/shorts/lQ7YsJgXh_Yไฮไลท์แคมเปญ YES GIRL, YOU CAN สร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล สังคม และระดับโลก อาทิ1. Visionary Women’s Speech: รวม ‘ผู้นำหญิงต้นแบบ’ ที่มีวิสัยทัศน์มาส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านข้อความเพื่อจุดประกายศักยภาพที่มีอยู่ในผู้หญิงทุกคน ให้เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ President & CEO บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เผยว่า "อยากให้ผู้หญิง ‘กล้ารับบทบาทที่ยิ่งใหญ่’ อย่ากลัวความท้าทาย ให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถเป็นผู้นำได้ในทุกสถานการณ์ การมีความรู้รอบด้าน มีแผนสำรอง และมีความยืดหยุ่น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเป็นผู้นำที่พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง"คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ Chief Finance, Accounting and Risk Management Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เผยว่า “ ‘กล้าคว้าโอกาสที่ท้าทาย’ เพราะความกล้าที่จะก้าวออกมาจาก Comfort Zone จะทำให้เราได้ค้นพบศักยภาพด้านอื่น ๆ ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน ผู้หญิงสามารถลงมือทำโปรเจกต์ใหญ่ หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ อยากให้ผู้หญิงทุกคนเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถทำตามความฝัน และเป้าหมายที่ตั้งใจให้สำเร็จได้”คุณจุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ Head of Business & Design Development บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เผยว่า “ผู้หญิงต้องเผชิญหลายบทบาท ทั้งผู้นำในที่ทำงานและแม่ที่อบอุ่น ฉันพบว่าความสุขคือการผสานความรัก ความมุ่งมั่น และความใส่ใจในทุกรายละเอียด ผู้หญิงมีความสามารถไร้ขีดจำกัด และสร้างมาตรฐานใหม่ของความสำเร็จได้เสมอ อยากให้ผู้หญิงทุกคนเปิดใจรับโอกาสและเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรอบข้าง”คุณมินตรา เตชะไกรศรี Manager, Business Development (East) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เผยว่า “ผู้หญิงทุกคนมีศักยภาพในตัวเองที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในทุก ๆ วงการ เราอยากสนับสนุนให้ผู้หญิงมีความมั่นใจด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของตัวเอง รวมถึงกล้าแสดงความคิดเห็น เราเชื่อว่าความอ่อนโยนของผู้หญิง จะทำให้เราเป็นผู้นำที่พร้อมรับฟังด้วยความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศ”คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่า "ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เป็นทั้ง 'แม่' และได้รับโอกาสสำคัญในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีศักยภาพในการบริหารทุกบทบาทในชีวิตได้อย่างสมดุล ขอเพียงกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เปิดรับความท้าทายใหม่ ๆ อย่างมั่นใจ และเชื่อมั่นว่าไม่มีอุปสรรคใดใหญ่เกินความสามารถของเราได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าและทำทุกบทบาทของตัวเองได้ดีที่สุดค่ะ"คุณไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 เผยว่า "อยากสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนกล้าลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ ‘กล้าตั้งเป้าหมายในชีวิต และลงมือทำทุก ๆ วัน ด้วยความมุ่งมั่น’ ความเชื่อว่าเราทำได้ จะเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังให้เราประสบความสำเร็จ เพียงกล้าที่จะลอง กล้าที่จะคว้าโอกาส เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่ทำได้ ณ เวลานั้น ก็ถือว่าชนะใจตัวเองแล้วค่ะ"คุณโอปอล-สุชาตา ช่วงศรี Miss Universe Thailand 2024 เผยว่า "ในวัย 16 ปี โอปอลเคยต้องผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมทำให้เข้าใจถึงความกลัวและความกังวลของผู้หญิง อุปสรรคไม่ได้ลดคุณค่าของเรา ตรงกันข้าม มันพิสูจน์ว่าเรานั้นแข็งแกร่งเพียงใด อย่าปล่อยให้ความกลัวจำกัดตัวคุณ ‘จงกล้าที่จะตรวจสุขภาพเต้านม กล้าที่จะดูแลตัวเอง กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลา’ การที่คุณเป็นมะเร็งเต้านมแล้วยืนหยัดยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น คุณคือผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพในตัวเอง"2. From Woman to (Future) Woman: ส่งต่อคำแนะนำอันมีค่าแก่ Young Women จากคุณมินตรา เตชะไกรศรี, คุณซินดี้-สิรินยา บิชอพ และคุณโอปอล-สุชาตา ช่วงศรี โดยมีน้องภิพพา ตัวแทนสุภาพสตรีรุ่นเล็ก เป็นผู้ดำเนินรายการ ชวนฟังคำแนะนำของผู้หญิงเก่งที่นำไปปฏิบัติได้จริง สร้างความเท่าเทียมไม่เพียงเพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อ Young Generation รุ่นต่อไป3. Empowering Quotes by Teayii: เตยยี่-ประภัสสร กาญจนสูตร ศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวอักษร มาร่วมชื่นชมและสร้างพลังใจ ผ่านข้อความสร้างแรงบันดาลใจ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตั้งแต่ 8 มี.ค. เป็นต้นไป4. โครงการ ‘ทำดี’ ปีที่ 5: เดินหน้าสร้างพลังบวกให้สังคมที่ร่วมมือกับผู้ก้าวพลาดจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดเวิร์กช็อปเสริมทักษะ ให้ความรู้ด้านทฤษฎีสีและเทรนด์ผ้าประจำปี 2025 สร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities